TÃ¼rk metal yÃ¶neticileri, bildiri daÄŸÄ±tan EMEP Ã¼yelerini darbetti

Ä°zmir'de TÃ¼rk Metal'in kriz karÅŸÄ±sÄ±nda aldÄ±ÄŸÄ± tutumu eleÅŸtiren bildiriler daÄŸÄ±tan EMEP Ã¼yeleri, TÃ¼rk Metal temsilcileri tarafÄ±ndan saldÄ±rÄ±ya uÄŸradÄ±.

Ä°zmir Bornova'daki BMC fabrikasÄ± önünde, Türk Metal'in kriz karÅŸÄ±sÄ±nda aldÄ±ÄŸÄ± tutumu eleÅŸtiren bildiriler daÄŸÄ±tan EMEP üyelerini Türk Metal iÅŸyeri temsilcileri darbetti. Darp raporu alan EMEP üyeleri temsilciler hakkÄ±nda suç duyurusunda bulunacak.

YaÅŸanan ekonomik kriz karÅŸÄ±sÄ±nda iÅŸçilerin taleplerini, sorunlarÄ±nÄ± gündeme almak yerine patronlarÄ±n krizi atlatmasÄ± için “Yerli tüketim” kampanyasÄ± baÅŸlatan Türk Metal yöneticileri yine zorbalÄ±k uyguladÄ±. Türk Metal'in bu tutumunu teÅŸhir eden EMEP'in “Ücretler eridi. Ä°ÅŸçiler ÅŸirketlerin esiri haline geldi. Türk Metal hâlâ patronlarÄ± düÅŸünüyor yerli tüket diyor” baÅŸlÄ±klÄ± bildirilerine Türk Metal yöneticileri yine engel olmaya çalÄ±ÅŸtÄ±.

Ä°zmir Bornova'da kurulu bulunan BMC fabrikasÄ± önünde dün sabah vardiyasÄ± giriÅŸi sÄ±rasÄ±nda bildiri daÄŸÄ±tan EMEP üyelerine Türk Metal SendikasÄ± Ä°zmir Åžubesinin iÅŸyeri temsilcileri engel olmaya çalÄ±ÅŸtÄ±. Ä°ÅŸçilerin bildirileri almasÄ±na da engel olmak istemelerine raÄŸmen iÅŸçiler bildirileri aldÄ±.

Engellemelere raÄŸmen bildiri daÄŸÄ±tÄ±mÄ±na devam eden EMEP üyeleri iÅŸçilere “Krizin faturasÄ±nÄ± iÅŸçilere ödetmek istiyorlar, bu bizim krizimiz deÄŸil. Sendikalar doÄŸru tutum almak zorunda” ÅŸeklinde seslendi. Türk Metal temsilcileri EMEP Bornova Ä°lçe üyelerini darp ederek fabrika önünden uzaklaÅŸtÄ±rmaya çalÄ±ÅŸtÄ±. Darp edilen Ä°lçe BaÅŸkanÄ± Nuray Öztürk darp raporu aldÄ±. EMEP üyeleri, Türk Metal temsilcileri hakkÄ±nda suç duyurusunda bulunacak.

Türk Metal üyeleri ÅŸimdiye kadar birçok kez EMEP üyeleri karÅŸÄ±sÄ±nda benzer bir tutum sergiledi. Emek Partisi Bursa il yöneticilerine saldÄ±rarak yaralayan Türk Metal Bursa 1 No’lu Åžube BaÅŸkanÄ± Recep Tan 120 gün adli para cezasÄ± ve 13 ay hapis cezasÄ± almÄ±ÅŸtÄ±. (Ä°zmir/EVRENSEL)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 14 KasÄ±m 2018 09:17

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