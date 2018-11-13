CNN, Trump ve Beyaz Sarayâ€™Ä± mahkemeye verdi

CNN, Donald Trump ve Beyaz Saray yetkililerini, muhabir Jim Acostaâ€™nÄ±n akreditasyonunun iptal edilmesi nedeniyle mahkemeye verdi.

CNN, ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump ve üst düzey Beyaz Saray yetkililerini, muhabirleri Jim Acosta’nÄ±n Beyaz Saray’a akreditasyonunun iptal edilmesi nedeniyle mahkemeye verdi. Davada, CNN’in ABD anayasasÄ±nÄ±n birinci ve beÅŸinci maddelerini kullanma hakkÄ±nÄ±n elinden alÄ±nmasÄ± gerekçesi sunuldu.

CNN’in mahkemeye verdiÄŸi isimler arasÄ±nda Donald Trump, ABD Genel Kurmay BaÅŸkanÄ± John Kelly, BasÄ±n Sözcüsü Sarah Sanders, ABD Kurmay BaÅŸkanÄ± YardÄ±mcÄ±sÄ± Bill Shine, Gizli Servis Direktörü Joseph Clancy ve Acosta’nÄ±n geçiÅŸ iznine el koyan, adÄ± belirtilmeyen görevli bulunuyor.

NE OLMUÅžTU?

CNN’in Beyaz Saray muhabiri Jim Acosta, ara seçimlerin ardÄ±ndan düzenlenen basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda Trump'a göçmen politikasÄ±na iliÅŸkin bir soru yöneltmeye çalÄ±ÅŸmÄ±ÅŸ ancak Trump, bunu engellemiÅŸti. YaÅŸanan gerginlik sonrasÄ± Trump, "CNN, seni çalÄ±ÅŸtÄ±rdÄ±ÄŸÄ± için utanmalÄ±. Kaba ve berbat bir insansÄ±n. CNN için çalÄ±ÅŸmÄ±yor olmalÄ±sÄ±n. Sarah'a (Beyaz Saray BasÄ±n Sözcüsü) davranÄ±ÅŸ biçimin berbat. DiÄŸer insanlara davranÄ±ÅŸ biçimin berbat. Ä°nsanlara bu ÅŸekilde davranamazsÄ±n" demiÅŸti.

Beyaz Saray, yaÅŸananlar üzerine Acosta'nÄ±n akreditasyonunu iptal etmiÅŸti.

Olay üzerine New York dahil olmak üzere birçok kentte düzenlenen gösterilerde on binlerce kiÅŸi "BasÄ±nÄ± rahat bÄ±rakÄ±n" sloganlarÄ±yla yürümüÅŸtü.

Acosta'nÄ±n basÄ±n kartÄ±nÄ±n askÄ±ya alÄ±nmasÄ± ve akreditasyonunun iptal edilmesiyle ilgili konuÅŸan Trump "Bu kararÄ± ben vermedim. Fakat baÅŸkalarÄ±na da uygulanabilir" demiÅŸti. (DIÅž HABERLER)

Beyaz Saray, CNN muhabiri Jim Acosta'nÄ±n basÄ±n kartÄ±nÄ± askÄ±ya aldÄ±

ABD BaÅŸkanÄ± Trump'tan gazetecilere engel

ABD'de on binler Trump'a karÅŸÄ± sokaÄŸa Ã§Ä±ktÄ±: BasÄ±nÄ± rahat bÄ±rak!

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 13 KasÄ±m 2018 18:34

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