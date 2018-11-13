Ä°ran'da Ã¶ÄŸretmenler greve gitti

Ä°ranâ€™da Ã¼cretlerinin iyileÅŸtirilmesini isteyen Ã¶ÄŸretmenler greve Ã§Ä±ktÄ±.

Ä°ran'Ä±n çeÅŸitli kentlerinde yüzlerce öÄŸretmen maaÅŸlarÄ±nÄ±n iyileÅŸtirilmesi talebiyle grev yaptÄ±. Yerel kaynaklardan alÄ±nan bilgilere göre, Ä°sfahan, Kereç, Bane, Ahvaz ve Mazenderan kentlerinde yüzlerce eÄŸitimci, okullarÄ±ndaki öÄŸretmenler odasÄ±nda, ‘MaaÅŸlarÄ±mÄ±z iyileÅŸtirilsin’, ‘ÖÄŸretmenlerin genel grevi’ gibi pankartlar açtÄ±.

ÖÄŸretmenler BirliÄŸi'nin sosyal medyada “ÖÄŸretmenlerin genel grevi” sloganÄ±yla duyurduÄŸu eylemin yarÄ±n da devam etmesi bekleniyor.

‘ÇOCUKLAR ÖZGÜRLÜÄžÜ ÖÄžRETMENLERDEN ÖÄžRENÄ°R’

Öte yandan, muhalif lider Mir Hüseyin Musevi'ye yakÄ±nlÄ±ÄŸÄ±yla bilinen ‘Kaleme’ haber sitesine göre, Tahran'da hapishanede tutuklu bulunan Ä°nsan HaklarÄ± SavunucularÄ± Merkezi BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Nergis Muhammedi, öÄŸretmenlerin eylemine yazÄ±lÄ± mesajla destek verdi.

Muhammedi, “Bu topraklarÄ±n çocuklarÄ± ‘özgürlüÄŸü’ öÄŸretmenlerinden öÄŸrenirler. ÖÄŸretmenlerin özgürlüÄŸü ise onlarÄ±n ifade özgürlüÄŸündedir. 'Sulh' ve 'mutluluÄŸu' da öÄŸretmenlerinden öÄŸrenirler. ÖÄŸretmenlerin mutluluÄŸuysa insan gibi yaÅŸayabilmelerindedir” ifadelerini kullandÄ±.

Ä°ran'da aktivist ve gazeteci kimliÄŸiyle tanÄ±nan Ä°nsan HaklarÄ± SavunucularÄ± Merkezi BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Nergis Muhammedi, Nobel BarÄ±ÅŸ Ödülü sahibi Åžirin Ebadi ile çalÄ±ÅŸmalarÄ±yla tanÄ±nÄ±yor. Muhammedi, yaptÄ±ÄŸÄ± bir konuÅŸma nedeniyle geçen yÄ±l mayÄ±s ayÄ±nda tutuklanarak cezaevine konulmuÅŸtu. (AA)

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