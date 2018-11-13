Ä°ÅŸsiz genÃ§ intihar giriÅŸiminde bulundu

Urfa Siverekâ€™te iÅŸsizlik nedeniyle sorunlar yaÅŸayan bir genÃ§ intihar giriÅŸiminde bulundu.

Urfa’nÄ±n Siverek ilçesinde, karayolunda bulunan 5 metre yüksekliÄŸindeki yön tabelasÄ±na çÄ±karak intihara teÅŸebbüs eden Hasan Ä°. (26), polis tarafÄ±ndan ikna edilerek indirildi.

ÖÄŸleden sonra Abdal AÄŸa Mahallesi’nde meydana gelen olayda; Celalettin Rumi BulvarÄ±nda bulunan 5 metre yükseÄŸindeki tabelaya çÄ±kan ve intihar edeceÄŸini söyleyen Hasan Ä°.'yi görenler durumu polis ve saÄŸlÄ±k ekiplerine bildirdi. Ä°hbarÄ±n ardÄ±ndan bölgeye gelen ekipler, iÅŸsiz olduÄŸunu ve çalÄ±ÅŸmak için Ä°stanbul'a gitmek istediÄŸini ancak parasÄ± olmadÄ±ÄŸÄ± için intihar edeceÄŸini söyleyen genci, uzun süre konuÅŸarak intihardan vazgeçirdi. Ä°kna olan genç daha sonra aÅŸaÄŸÄ± indi ve hazÄ±r bekletilen ambulansla saÄŸlÄ±k kontrolü için hastaneye götürüldü. (Urfa/DHA)

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