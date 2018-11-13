Sendika.Org editÃ¶rÃ¼ Demirhan gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nÄ±p serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±

FotoÄŸraf: Evrensel

Sendika.Org editÃ¶rÃ¼ Demirhan gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nÄ±p serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±

    • 13 KasÄ±m 2018 18:02

    Bir soruÅŸturmada eksik ifadesi olduÄŸu gerekÃ§e gÃ¶sterilerek gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan Sendika.Org editÃ¶rÃ¼ Ali Ergin Demirhan serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±.

    Sendika.Org sitesinde yer alan habere göre, Demirhan büroya giden Emniyet Güvenlik Åžube’ye baÄŸlÄ± polisler tarafÄ±ndan hiçbir bildirim yapÄ±lmadan gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±.

    Sendika.Org sitesinden duyurulan haberde “büromuza gelen ÅžiÅŸli Emniyeti Güvenlik Åžube’ye baÄŸlÄ± polisler, DiyarbakÄ±r Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan baÅŸlatÄ±lan bir soruÅŸturmada eksik ifadesi olduÄŸunu gerekçe göstererek editörümüz Ali Ergin Demirhan’Ä± gözaltÄ±na aldÄ±” denildi.

    Polisler herhangi bir resmi bildirim yapmazken soruÅŸturmaya iliÅŸkin de bilgi verilmedi.

    Gazeteci Ali Ergin Demirhan ifadesinin ardÄ±ndan serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±. Demirhan, gözaltÄ±na alÄ±nma sebebinin "HDP'nin referandum ÅŸarkÄ±sÄ± Bejin Na'yÄ± ve ErdoÄŸan karikatürü yayÄ±mlamak" olduÄŸunu duyurdu.

    (HABER MERKEZÄ°)

    Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 13 KasÄ±m 2018 18:11
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