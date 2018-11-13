Sendika.Org editÃ¶rÃ¼ Demirhan gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nÄ±p serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±

Bir soruÅŸturmada eksik ifadesi olduÄŸu gerekÃ§e gÃ¶sterilerek gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan Sendika.Org editÃ¶rÃ¼ Ali Ergin Demirhan serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±.

Sendika.Org sitesinde yer alan habere göre, Demirhan büroya giden Emniyet Güvenlik Åžube’ye baÄŸlÄ± polisler tarafÄ±ndan hiçbir bildirim yapÄ±lmadan gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±.

Sendika.Org sitesinden duyurulan haberde “büromuza gelen ÅžiÅŸli Emniyeti Güvenlik Åžube’ye baÄŸlÄ± polisler, DiyarbakÄ±r Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan baÅŸlatÄ±lan bir soruÅŸturmada eksik ifadesi olduÄŸunu gerekçe göstererek editörümüz Ali Ergin Demirhan’Ä± gözaltÄ±na aldÄ±” denildi.

Polisler herhangi bir resmi bildirim yapmazken soruÅŸturmaya iliÅŸkin de bilgi verilmedi.

Devlet birkaç ayda bir halimi hatÄ±rÄ±mÄ± sorar. Yine gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±m. DiyarbakÄ±r Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± ifademi istemiÅŸ. HayÄ±rlÄ±sÄ± olsun... — Ali Ergin Demirhan (@ali_ergind) 13 KasÄ±m 2018

Gazeteci Ali Ergin Demirhan ifadesinin ardÄ±ndan serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±. Demirhan, gözaltÄ±na alÄ±nma sebebinin "HDP'nin referandum ÅŸarkÄ±sÄ± Bejin Na'yÄ± ve ErdoÄŸan karikatürü yayÄ±mlamak" olduÄŸunu duyurdu.

Resmi gözaltÄ± iÅŸlemi yapÄ±lmadan ifade iÅŸlemlerini tamamladÄ±k, serbestim, sorun yok. Bu seferki "suç": HDP'nin referandum ÅŸarkÄ±sÄ± Bejin Na'yÄ± ve ErdoÄŸan'Ä±n yüzünden ibaret düz bir karikatürü yayÄ±mlamak. https://t.co/FY1pdSgDW9 — Ali Ergin Demirhan (@ali_ergind) 13 KasÄ±m 2018

(HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 13 KasÄ±m 2018 18:11

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