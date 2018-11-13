SavunmaEngelleniyor: Savunma iÃ§in sÃ¼re verilen akademisyen dinlenmedi

BarÄ±ÅŸ bildirisine imza attÄ±ÄŸÄ± iÃ§in yargÄ±lanan Dr. Yonca Demirâ€™in duruÅŸmasÄ±nda mahkeme, savunma iÃ§in sÃ¼re vermesine raÄŸmen Demirâ€™e sÃ¶z hakkÄ± vermedi.

"Bu suça ortak olmayacaÄŸÄ±z" baÅŸlÄ±klÄ± barÄ±ÅŸ bildirisine imza attÄ±ÄŸÄ± için yargÄ±lanan Dr. Yonca Demir’in duruÅŸmasÄ±nda mahkeme, savunma için süre vermesine raÄŸmen Demir’e söz hakkÄ± vermedi. YaÅŸananlara iliÅŸkin sosyal medyada "#SavunmaEngelleniyor" hashtag'iyle kampanya baÅŸlatÄ±ldÄ±.

BarÄ±ÅŸ bildirisine imza attÄ±klarÄ± için yargÄ±lanan akademisyenler hakim karÅŸÄ±sÄ±na çÄ±kmaya devam ediyor. Bilgi Üniversitesinden ÖÄŸretim Üyesi Dr. Yonca Demir’in duruÅŸmasÄ±nda mahkeme, önceki celsede savunma için süre vermesine raÄŸmen, Demir’e söz hakkÄ± vermeyerek sözü savcÄ±ya verdi. SavcÄ± mütaalayÄ± okumaya baÅŸlarken izleyenler ve Demir ÅŸaÅŸkÄ±nlÄ±k içinde kaldÄ±.

Mütalaa bitince Demir’in AvukatÄ± Meriç EyüpoÄŸlu, hakime bir önceki celsede savunma için süre verdiÄŸini hatÄ±rlattÄ±, “Müvekkilimin ifadesi alÄ±nmadan mütalaa verilmesi mahkemenizin önyargÄ±sÄ±nÄ± gösteriyor.” dedi. Hakim ise “Onu atlamÄ±ÅŸÄ±z. Bir önceki celse savunma için süre verdiÄŸimiz ara karardan vazgeçiyoruz” dedi. Avukat EyüpoÄŸlu heyete itiraz etti ancak hakim EyüpoÄŸlu’nun sözünü kesti, beyanÄ±nÄ± da zapta geçmedi. Hakim Demir’e ve EyüpoÄŸlu’ya savunma yapÄ±p yapmayacaklarÄ±nÄ± sordu, EyüpoÄŸlu “MütalaayÄ± ÅŸimdi duyduk. NasÄ±l savunma yapalÄ±m? Ek süre istiyoruz” dedi. Dava 14 AralÄ±k saat 10:50’ye ertelendi. DuruÅŸma sona erdikten sonra hakim EyüpoÄŸlu’ya “Size her türlü savunma hakkÄ±nÄ± tanÄ±yoruz, daha ne istiyorsunuz?” diye sordu.

‘KEYFÄ° BÄ°ÇÄ°MDE KENDÄ° VERDÄ°KLERÄ° SÜREDEN VAZGEÇTÄ°LER’

DuruÅŸmadan sonra bir açÄ±klama yapan EyüpoÄŸlu, “Bir önceki duruÅŸmada savunma yapmak üzere müvekkilime ve bana süre verilmiÅŸti. Bu duruÅŸma zaptÄ±nda açÄ±kça yazÄ±lÄ±ydÄ±. Mahkeme tamamen keyfi bir biçimde kendi verdiÄŸi süreden vazgeçti. Ve ‘ben artÄ±k süre vermiyorum’ dedi. Bununla ilgili bize bir gerekçe de söylenmedi. Hukuki deÄŸil, aynÄ± zamanda mantÄ±ki de deÄŸil. Nitekim hocamÄ±zÄ±n elinde savunmasÄ± olduÄŸuna halde mahkeme savunmayla ilgilenmedi ve mütalaa verildi. Çünkü ne söylendiÄŸinin bir önemi yok. Zaten en baÅŸtan karar verildiÄŸi için mütalaa kolaylÄ±kla verildi. EÄŸer süre talep etmiÅŸ olmasaydÄ±k neredeyse karar bile verilecekti. Bir baÅŸka hukuk rezaleti yaÅŸamÄ±ÅŸ olduk. Bu kadar büyük hukuk skandallarÄ± içinde mücadele etmeye devam ediyoruz. Buna itiraz edeceÄŸiz. Bu keyfiyetin herkes tarafÄ±ndan bilinmesini istiyoruz” dedi.

SOSYAL MEDYADA KAMPANYA DÜZENLENDÄ°

VatandaÅŸlar, duruÅŸmada yaÅŸananlara tepkilerini sosyal medyada "#SavunmaEngelleniyor" hashtag'iyle paylaÅŸtÄ±klarÄ± mesajlarla dile getirdiler. YapÄ±lan paylaÅŸÄ±mlardan bazÄ±larÄ± ÅŸöyle:

Bugün Ä°stanbul ÇaÄŸlayan Adliyesi 28. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi'nde yaÅŸanan "yargÄ± katliamÄ±"ndan haberiniz var mÄ±? SanÄ±ÄŸÄ±n savunmasÄ±nÄ± yapmasÄ±na müsaade etmeden savcÄ±ya alelacele söz verip mütalaa okutulduÄŸundan haberiniz var mÄ±? #SavunmaEngelleniyor @abdulhamitgul — Sezgin TanrÄ±kulu (@MSTanrikulu) 13 KasÄ±m 2018

#SavunmaEngelleniyor.

Bu hukuksuzluga karÅŸÄ± haklarÄ±nÄ±n ve hukukun peÅŸine düÅŸenler, yine barÄ±ÅŸ talebini dille getirenler... https://t.co/G6ewrBsbvg — Omer Turan (@OmerTuran76) 13 KasÄ±m 2018

DünyanÄ±n en naif en zarif talebi olan BARIÅžÄ± duyurduÄŸumuz için ekmeÄŸimizden ettiler, kanÄ±mÄ±zla duÅŸ almak istediler. Yetmedi,yargÄ±layacaÄŸÄ±z sizi, dediler ve savunma hakkÄ±mÄ±zÄ± engellediler.

Bizler sizi yargÄ±layana dek bitmeyecek bizim BARIÅž davamÄ±z.#SavunmaEngelleniyor — Aze Naze (@Aze__Naze) 13 KasÄ±m 2018

BarÄ±ÅŸ talebi suç deÄŸil,onurdur. BarÄ±ÅŸ Akademisyenlerinin talebi,ortak vatanda gönüllü birliÄŸin;tam demokratik Türkiye’nin;Ä°ÅŸçi SÄ±nÄ±fÄ±nÄ±n sömürüsüz iÅŸ hayatÄ±nÄ±n,çok dilli,çok kültürlü yaÅŸamÄ±n teminatÄ±dÄ±r.#SavunmaEngelleniyor — Mustafa Mesut Tekik (@MustafaTekik_M) 13 KasÄ±m 2018

Sadece barÄ±ÅŸ istediÄŸi için kendini savunmak zorunda bÄ±rakÄ±lmanÄ±n aÄŸÄ±rlÄ±ÄŸÄ± yetmezmiÅŸ gibi bir de mahkemede savunma hakkÄ±nÄ±n engellenmesi. Daha neler göreceÄŸiz? #SavunmaEngelleniyor — Nur Betül Çelik (@nurbetulcelik) 13 KasÄ±m 2018

(Ä°stanbul/EVRENSEL)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 13 KasÄ±m 2018 21:22

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