Savunma iÃ§in sÃ¼re verilen akademisyen dinlenmedi

BarÄ±ÅŸ bildirisine imza attÄ±ÄŸÄ± iÃ§in yargÄ±lanan Dr. Yonca Demirâ€™in duruÅŸmasÄ±nda mahkeme, savunma iÃ§in sÃ¼re vermesine raÄŸmen Demirâ€™e sÃ¶z hakkÄ± vermedi.

BarÄ±ÅŸ bildirisine imza attÄ±klarÄ± için yargÄ±lanan akademisyenler hakim karÅŸÄ±sÄ±na çÄ±kmaya devam ediyor. Bilgi Üniversitesinden ÖÄŸretim Üyesi Dr. Yonca Demir’in duruÅŸmasÄ±nda mahkeme, önceki celsede savunma için süre vermesine raÄŸmen, Demir’e söz hakkÄ± vermeyerek sözü savcÄ±ya verdi. SavcÄ± mütaalayÄ± okumaya baÅŸlarken izleyenler ve Demir ÅŸaÅŸkÄ±nlÄ±k içinde kaldÄ±.

Mütalaa bitince Demir’in AvukatÄ± Meriç EyüpoÄŸlu, hakime bir önceki celsede savunma için süre verdiÄŸini hatÄ±rlattÄ±, “Müvekkilimin ifadesi alÄ±nmadan mütalaa verilmesi mahkemenizin önyargÄ±sÄ±nÄ± gösteriyor.” dedi. Hakim ise “Onu atlamÄ±ÅŸÄ±z. Bir önceki celse savunma için süre verdiÄŸimiz ara karardan vazgeçiyoruz” dedi. Avukat EyüpoÄŸlu heyete itiraz etti ancak hakim EyüpoÄŸlu’nun sözünü kesti, beyanÄ±nÄ± da zapta geçmedi. Hakim Demir’e ve EyüpoÄŸlu’ya savunma yapÄ±p yapmayacaklarÄ±nÄ± sordu, EyüpoÄŸlu “MütalaayÄ± ÅŸimdi duyduk. NasÄ±l savunma yapalÄ±m? Ek süre istiyoruz” dedi. Dava 14 AralÄ±k saat 10:50’ye ertelendi. DuruÅŸma sona erdikten sonra hakim EyüpoÄŸlu’ya “Size her türlü savunma hakkÄ±nÄ± tanÄ±yoruz, daha ne istiyorsunuz?” diye sordu.

‘KEYFÄ° BÄ°ÇÄ°MDE KENDÄ° VERDÄ°KLERÄ° SÜREDEN VAZGEÇTÄ°LER’

DuruÅŸmadan sonra bir açÄ±klama yapan EyüpoÄŸlu, “Bir önceki duruÅŸmada savunma yapmak üzere müvekkilime ve bana süre verilmiÅŸti. Bu duruÅŸma zaptÄ±nda açÄ±kça yazÄ±lÄ±ydÄ±. Mahkeme tamamen keyfi bir biçimde kendi verdiÄŸi süreden vazgeçti. Ve ‘ben artÄ±k süre vermiyorum’ dedi. Bununla ilgili bize bir gerekçe de söylenmedi. Hukuki deÄŸil, aynÄ± zamanda mantÄ±ki de deÄŸil. Nitekim hocamÄ±zÄ±n elinde savunmasÄ± olduÄŸuna halde mahkeme savunmayla ilgilenmedi ve mütalaa verildi. Çünkü ne söylendiÄŸinin bir önemi yok. Zaten en baÅŸtan karar verildiÄŸi için mütalaa kolaylÄ±kla verildi. EÄŸer süre talep etmiÅŸ olmasaydÄ±k neredeyse karar bile verilecekti. Bir baÅŸka hukuk rezaleti yaÅŸamÄ±ÅŸ olduk. Bu kadar büyük hukuk skandallarÄ± içinde mücadele etmeye devam ediyoruz. Buna itiraz edeceÄŸiz. Bu keyfiyetin herkes tarafÄ±ndan bilinmesini istiyoruz” dedi. (Ä°stanbul/EVRENSEL)

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