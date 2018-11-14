Avusturya’da metal işçileri uyarı grevinde

Gökhan GÜNEŞ

Viyana

Avusturya’da metal işçilerinin haftalardır süren toplu iş sözleşmesi süreci, beşinci toplantıda tıkandı. Dün uyarı grevlerine başlayan işçiler, eylemlerini bugün de sürdürecek.

120 bin işçiyi kapsayan toplusözleşme sürecinde Avusturya Sendikalar Birliği’ne (ÖGB) bağlı Metal İşçileri Sendikası (PRO-GE) yüzde 5 zam talep ederken, metal patronları ise önce yüzde 2.01 ardından 2.7 önerdi. Sendika yönetimi, patronların bu teklifini, yıllık resmi enflasyonun yüzde 2 olduğu dönemde işçilerle dalga geçmek olarak niteledi.

Pazartesi günü başlayan uyarı grevlerinin ardından gerek sendika yönetiminden gerek işveren tarafından gerekse hükümet tarafından yeni açıklamalar geldi.

PRO-GE Başkanı Rainer Wimmer, “eğer 19 Kasım gününe kadar elle tutulur, önemli bir teklif gelmez ise, bugün olduğu gibi 2-3 saat değil, daha uzun süre üretimin duracağını” ifade etti.

Metal İşleri Sanayiciler Birliği Başkanı Christian Knill, grevin bir şey getirmeyeceğini savunarak tekrar masaya dönülmesini istedi.

Öte yandan koalisyon ortakları Halk Partisi (ÖVP) Genel Başkanı Sebastian Kurz ve aşırı sağcı Avusturya Özgürlük Partisi (FPÖ) Genel Başkanı Heinz Christian Strache de ortak açıklamalarında masayı işaret etti.

Avusturya’da 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana her toplu sözleşme görüşmesinde sendikalar grev hakkını gündeme getiriyor. Fakat istisna grevler dışında sendikalar grevi hep söylemde bırakıyor. İlk grev 1962’de, ücret talebinin yanı sıra, hastalık durumunda çıkışın yasaklanması ve kadınlar için ayrı ücretlendirmenin kaldırılması talepleriyle gerçekleşti.

SENDİKA İLK DEFA ANKET YAPTI

2011’de yapılan son metal grevinde yüzde 5.5 talep edildi ve eylem yüzde 4.2 gibi bir kazanımla son buldu. Her sene yapılan toplu görüşmeler ücretlerde yüzde 3’ü geçmeyen biçimde sonuçlanıyor.

Sendika genel merkez yöneticileri toplusözleşme öncesinde işçilerin hakları için grev dahil bütün açıklamaları yapmalarına karşın yapılan toplusözleşmeler genellikle patronlar lehine sonuçlanıyor.

İlk defa bu yıl metal sendikası işyerlerinde bir anketle sözleşme görüşmelerine hazırlandı. 61 binden fazla işçinin katıldığı ankette ücret zammının yanı sıra, mesailerin yüksek ücretlendirilmesi, mesailerde işçilerin ücret mi yoksa tatil günü mü alacaklarına işçilerin karar vermesi, haftalık 4 gün çalışma gibi talepler öne çıkmıştı.