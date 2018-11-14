Ä°ngiltere'de Bakanlar Kurulu, Brexit anlaÅŸmasÄ±nÄ± onayladÄ±

Ä°ngiltere'de Bakanlar Kurulu, AB ile varÄ±lan Brexit anlaÅŸmasÄ±nÄ± onayladÄ±.

Ä°ngiltere'nin Avrupa BirliÄŸinden çÄ±kÄ±ÅŸÄ± için yürütülen müzakerelerde önemli bir adÄ±m atÄ±ldÄ±. Ä°ngiltere'de Bakanlar Kurulu, ülkenin AB ile vardÄ±ÄŸÄ± Brexit anlaÅŸmasÄ±nÄ± onayladÄ±.

Ä°ngiltere BaÅŸbakanÄ± Theresa May, 5 saatten fazla süren kabine toplantÄ±sÄ±nÄ±n ardÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, ülkesinin AB ile vardÄ±ÄŸÄ± Brexit anlaÅŸma taslaÄŸÄ±nÄ± onayladÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu.

AnlaÅŸmanÄ±n bakanlar arasÄ±ndaki "uzun ve ayrÄ±ntÄ±lÄ±" bir tartÄ±ÅŸmanÄ±n ardÄ±ndan onaylandÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten May, "Kesinlikle inanÄ±yorum ki bu (anlaÅŸma) Ä°ngiltere'nin bütününün çÄ±karlarÄ±na en uygun olanÄ±." dedi.

May, Ä°ngiliz parlamentosunu anlaÅŸmayla ilgili olarak yarÄ±n bilgilendireceÄŸini de kaydetti.

Ä°ngiltere ile AB’nin yürüttüÄŸü Brexit müzakerelerinde dün üzerinde anlaÅŸmaya varÄ±lan metin kamuoyuyla henüz paylaÅŸÄ±lmadÄ±.

MART 2019'DA GEÇÄ°Åž SÜRECÄ° BAÅžLAYACAK

Ancak metinden basÄ±na sÄ±zan ayrÄ±ntÄ±lara göre, Ä°ngiltere’nin birlikten resmen ayrÄ±lacaÄŸÄ± 29 Mart 2019’dan sonra bir “geçiÅŸ süreci” baÅŸlayacak. Ä°ngiltere’nin AB üyeliÄŸine özgü avantaj ve yükümlülüklere sahip kalacaÄŸÄ± bu süreç 2020 AralÄ±k sonuna kadar devam edecek.

Bu süreçte Ä°ngiltere ile AB arasÄ±nda, taraflarÄ±n gelecekte ticari iliÅŸkilerine ve Kuzey Ä°rlanda’nÄ±n konumuna iliÅŸkin kapsamlÄ± bir anlaÅŸmaya varÄ±lamamasÄ± halinde “tedbir maddesi” yürürlüÄŸe girecek. Maddeye göre, yeni anlaÅŸma için görüÅŸmeler sürerken, Ä°ngiltere’nin bütünü, AB ile Gümrük BirliÄŸi içinde kalmaya devam edecek.

Tedbir maddesi ile AB üyesi Ä°rlanda Cumhuriyeti ve Ä°ngiltere’ye baÄŸlÄ± Kuzey Ä°rlanda arasÄ±nda fiziki sÄ±nÄ±r ve gümrük duvarÄ± girmesi engellenmiÅŸ olacak. Ancak Ä°ngiltere’deki ve Kuzey Ä°rlanda’daki sert Brexit yanlÄ±larÄ±, bu maddeyle ülkenin süresiz biçimde AB kurallarÄ±na baÄŸlÄ± kalacaÄŸÄ± itirazÄ±nÄ± dile getiriyor.

Uzun yÄ±llar süren ayrÄ±lÄ±kçÄ± çatÄ±ÅŸmalarÄ±n ardÄ±ndan Kuzey Ä°rlanda’ya barÄ±ÅŸÄ± getiren Belfast AnlaÅŸmasÄ±'na (HayÄ±rlÄ± Cuma AnlaÅŸmasÄ±) göre, iki Ä°rlanda arasÄ±nda fiziki sÄ±nÄ±r olmamasÄ± gerekiyor.

AnlaÅŸma taslaÄŸÄ±na göre, Ä°ngiltere tedbir maddesinden tek taraflÄ± olarak da çekilemeyecek. Bu, Ä°ngiltere’nin AB’den “anlaÅŸmasÄ±z ayrÄ±lÄ±k” seçeneÄŸinin de Gümrük BirliÄŸi baÄŸlamÄ±nda rafa kalkmasÄ± anlamÄ±na gelecek.

Bugüne dek “AnlaÅŸmasÄ±z ayrÄ±lÄ±ÄŸÄ±n kötü bir anlaÅŸmadan daha iyi olduÄŸunu” söyleyen May, yaz aylarÄ±nda bürokrasiye anlaÅŸmasÄ±z ayrÄ±lÄ±ÄŸa hazÄ±rlanmalarÄ± talimatÄ± vermiÅŸti. Ä°ngiliz basÄ±nÄ±nda bugün May’in “Kötü anlaÅŸmayÄ± anlaÅŸmasÄ±z ayrÄ±lÄ±ÄŸa tercih ettiÄŸi” yorumlarÄ±na yer verildi.

BAKANLARA Ä°STÄ°FA ÇAÄžRISI

May hükümetinin temmuz ayÄ±nda yeni Brexit yaklaÅŸÄ±mÄ±nÄ± açÄ±klamasÄ± üzerine görevlerinden istifa eden eski Brexit BakanÄ± David Davis ve eski DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Boris Johnson, kabineyi Brexit anlaÅŸmasÄ±na karÅŸÄ± "isyana" ve istifaya çaÄŸÄ±rmÄ±ÅŸtÄ±.

May hükümetine dÄ±ÅŸarÄ±dan destek veren Kuzey Ä°rlanda'nÄ±n Ä°ngiltere ile birlik yanlÄ±sÄ± Demokratik Birlik Partisi (DUP) de Brexit anlaÅŸmasÄ±nÄ± parlamentoda desteklemeyeceÄŸi sinyalini verdi. Kuzey Ä°rlanda'nÄ±n Protestan kesimini temsil eden DUP, Kuzey Ä°rlanda ile Ä°ngiltere arasÄ±na gümrük duvarÄ± sokacak çözümlere de Ä°ngiltere'yi fiilen AB içinde tutacak seçeneklere de itiraz ediyor.

Geçen yÄ±l yapÄ±lan erken seçimde parlamentodaki çoÄŸunluÄŸunu kaybeden Muhafazakar Parti için DUP’un 10 milletvekilinin oylarÄ± kritik önem taÅŸÄ±yor.

Kabinenin onayÄ±nÄ± alan Brexit anlaÅŸmasÄ±nÄ±n Ä°ngiliz parlamentosunun da onayÄ±nÄ± almasÄ± gerekiyor. Parlamentonun onay vermemesi durumunda ülkeyi yeni bir hükümet krizinin veya yeni bir Brexit referandumunun beklediÄŸi yorumlarÄ± yapÄ±lÄ±yor.

Ä°ngiltere'de son olarak cuma günü ulaÅŸtÄ±rmadan sorumlu Devlet BakanÄ± Jo Johnson, Brexit gerekçesiyle istifa etmiÅŸti.

Boris Johnson'Ä±n kardeÅŸi olan Jo Johnson, hükümetin Brexit yaklaÅŸÄ±mÄ±nÄ±n ülkeye ekonomik olarak zarar vereceÄŸini belirterek Brexit konusunda yeni bir referandum yapÄ±lmasÄ± çaÄŸrÄ±sÄ±nda bulunmuÅŸtu. Jo Johnson, Brexit referandumu sürecinde ülkenin AB'de kalmasÄ±ndan yana tavÄ±r almÄ±ÅŸtÄ±.

Ana muhalefetteki Ä°ÅŸçi Partisi de May'in Brexit anlaÅŸmasÄ±nÄ± parlamentoda desteklemeyeceÄŸi sinyalini verdi. May’i ülkenin 2 yÄ±lÄ±nÄ± müzakerelerde boÅŸa harcamakla suçlayan Ä°ÅŸçi Partisi lideri Jeremy Corbyn, varÄ±lan anlaÅŸmayÄ± “baÅŸarÄ±sÄ±zlÄ±k” olarak nitelendirdi. Ä°ÅŸçi Partisi içinde de "sert" ve "yumuÅŸak" Brexit yanlÄ±larÄ± ile Brexit'e tamamen karÅŸÄ± milletvekili gruplarÄ± olduÄŸu biliniyor.

BREXIT SÜRECÄ°

AB ile Ä°ngiltere arasÄ±nda Haziran 2017'de baÅŸlayan müzakerelerde taraflar, geçen yÄ±lÄ±n sonunda Ä°ngiltere'nin AB bütçesine taahhütlerinden kaynaklanan yüklü bir "ayrÄ±lÄ±k ücreti"nin ödenmesi ile vatandaÅŸ haklarÄ±nÄ±n da aralarÄ±nda yer aldÄ±ÄŸÄ± bir dizi konuda ön anlaÅŸmaya varmÄ±ÅŸtÄ±.

Taraflar, AB üyesi Ä°rlanda Cumhuriyeti ile Ä°ngiltere'ye baÄŸlÄ± Kuzey Ä°rlanda arasÄ±nda fiziki sÄ±nÄ±r getirmeyecek bir çözüm üzerinde ise kesin anlaÅŸmaya varamamÄ±ÅŸtÄ±.

Müzakerelerin sonunda bir anlaÅŸmaya varÄ±lsa da varÄ±lmasa da Ä°ngiltere 29 Mart 2019'da AB'den resmen ayrÄ±lmÄ±ÅŸ olacak. Ä°ngiltere'yi 2020 yÄ±lÄ±nÄ±n aralÄ±k ayÄ± sonuna kadar AB kurallarÄ±na tabi kÄ±lacak bir "geçiÅŸ süreci" öngörülüyor.

Ä°ngiltere 23 Haziran 2016'da yapÄ±lan referandumla AB'den ayrÄ±lma kararÄ± almÄ±ÅŸtÄ±. (AA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 14 KasÄ±m 2018 23:36

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