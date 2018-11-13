Ä°ngiltere: Brexit mÃ¼zakerelerinde taslak anlaÅŸmaya vardÄ±k

Ä°ngiltere BaÅŸbakanlÄ±ÄŸÄ±, Brexit iÃ§in yÃ¼rÃ¼tÃ¼len gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerde AB mÃ¼zakerecileriyle taslak anlaÅŸmaya vardÄ±klarÄ±nÄ± duyurdu.

Ä°ngiltere'nin Avrupa BirliÄŸi'nden çÄ±kÄ±ÅŸÄ± için yürütülen müzakerelerde önemli bir adÄ±m atÄ±ldÄ±. Ä°ngiltere BaÅŸbakanlÄ±ÄŸÄ±, AB müzakerecileriyle taslak anlaÅŸmaya vardÄ±klarÄ±nÄ± duyurdu.

Ä°ngiltere BaÅŸbakanÄ± Theresa May'in çarÅŸamba günü öÄŸleden sonra düzenleyeceÄŸi kabine toplantÄ±sÄ±yla birlikte Brexit taslak anlaÅŸmasÄ±nÄ±n ayrÄ±ntÄ±larÄ± netleÅŸecek.

Öte yandan AB Komisyonu, Ä°ngiltere ile AB arasÄ±nda devam eden Brexit müzakerelerinde anlaÅŸma saÄŸlanamamasÄ± durumunda vatandaÅŸlara karÅŸÄ±lÄ±klÄ± olarak vize muafiyeti uygulanmasÄ±nÄ± teklif etti.

Buna göre, Ä°ngiltere ve AB arasÄ±nda anlaÅŸmasÄ±z ayrÄ±lÄ±k durumunda 30 Mart 2019'dan itibaren Schengen bölgesi ve Ä°ngiltere arasÄ±ndaki seyahatlerde vatandaÅŸlar 180 gün içinde 90 günlük vizesiz giriÅŸ imkanÄ± bulacak.

Brexit müzakerelerinde bir anlaÅŸma saÄŸlanmasÄ± halinde de söz konusu vize muafiyeti anlaÅŸmada belirlenecek tarihten itibaren geçerli olacak. Düzenlemenin yasalaÅŸmasÄ± için AB Konseyi ve Avrupa Parlamentosu'nun (AP) resmi onayÄ± gerekiyor.

Schengen bölgesi, 26 Avrupa ülkesinden oluÅŸuyor. 60'tan fazla ülke vatandaÅŸÄ± Schengen bölgesi ülkelerine vizesiz seyahat edebiliyor. (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 13 KasÄ±m 2018 20:30

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