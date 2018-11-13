AB'den Ä°ngiltere'yle vizesiz seyahate devam hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ±

AB, Brexit'in ardÄ±ndan Ä°ngiltere'yle karÅŸÄ±lÄ±klÄ± olarak vize muafiyeti uygulanmasÄ±na yÃ¶nelik dÃ¼zenleme teklif etti.

Avrupa BirliÄŸi (AB) Komisyonu, Ä°ngiltere ile AB arasÄ±nda devam eden Brexit müzakerelerinde anlaÅŸma saÄŸlanamamasÄ± durumunda vatandaÅŸlara karÅŸÄ±lÄ±klÄ± olarak vize muafiyeti uygulanmasÄ±nÄ± teklif etti.

Buna göre, Ä°ngiltere ve AB arasÄ±nda anlaÅŸmasÄ±z ayrÄ±lÄ±k durumunda 30 Mart 2019'dan itibaren Schengen bölgesi ve Ä°ngiltere arasÄ±ndaki seyahatlerde vatandaÅŸlar 180 gün içinde 90 günlük vizesiz giriÅŸ imkanÄ± bulacak.

Brexit müzakerelerinde bir anlaÅŸma saÄŸlanmasÄ± halinde de söz konusu vize muafiyeti anlaÅŸmada belirlenecek tarihten itibaren geçerli olacak. Düzenlemenin yasalaÅŸmasÄ± için AB Konseyi ve Avrupa Parlamentosu'nun (AP) resmi onayÄ± gerekiyor.

Schengen bölgesi, 26 Avrupa ülkesinden oluÅŸuyor. 60'tan fazla ülke vatandaÅŸÄ± Schengen bölgesi ülkelerine vizesiz seyahat edebiliyor. (AA)

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