Amedspor teknik direktÃ¶rÃ¼ istifa etti

FotoÄŸraf: MA

Amedspor teknik direktÃ¶rÃ¼ istifa etti

    • 13 KasÄ±m 2018 17:33

    Amedspor Teknik DirektÃ¶rÃ¼ SertaÃ§ KÃ¼Ã§Ã¼kbayrak, kulÃ¼bÃ¼n son aylarda yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± ekonomik kriz nedeniyle 'yÄ±prandÄ±ÄŸÄ±nÄ±' gerekÃ§e gÃ¶stererek istifa etti.Â 

    Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 2'nci Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Amedspor Teknik Direktörü Sertaç Küçükbayrak, istifa etti. Küçükbayrak’Ä±n kulübün son aylarda yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± ekonomik kriz nedeniyle “yÄ±prandÄ±ÄŸÄ±nÄ±” gerekçe göstererek, istifa ettiÄŸi belirtildi. 

    Konuya iliÅŸkin telefonla ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ±mÄ±z Küçükbayrak, kendisinin açÄ±klama yapmasÄ±nÄ±n doÄŸru olmayacaÄŸÄ±nÄ±, Amedspor yönetiminin gerekli açÄ±klama yapacaÄŸÄ±nÄ± söyledi. 

    TakÄ±mda boÅŸalan teknik direktörlük koltuÄŸuna kulübün Gençlik ve GeliÅŸtirme Teknik Sorumlusu Mehmet Ekin'in geçtiÄŸi öÄŸrenildi. (MA)

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