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FotoÄŸraf: MA
Amedspor teknik direktÃ¶rÃ¼ istifa etti
13 KasÄ±m 2018 17:33
Amedspor Teknik DirektÃ¶rÃ¼ SertaÃ§ KÃ¼Ã§Ã¼kbayrak, kulÃ¼bÃ¼n son aylarda yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± ekonomik kriz nedeniyle 'yÄ±prandÄ±ÄŸÄ±nÄ±' gerekÃ§e gÃ¶stererek istifa etti.Â
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 2'nci Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Amedspor Teknik Direktörü Sertaç Küçükbayrak, istifa etti. Küçükbayrak’Ä±n kulübün son aylarda yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± ekonomik kriz nedeniyle “yÄ±prandÄ±ÄŸÄ±nÄ±” gerekçe göstererek, istifa ettiÄŸi belirtildi.
Konuya iliÅŸkin telefonla ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ±mÄ±z Küçükbayrak, kendisinin açÄ±klama yapmasÄ±nÄ±n doÄŸru olmayacaÄŸÄ±nÄ±, Amedspor yönetiminin gerekli açÄ±klama yapacaÄŸÄ±nÄ± söyledi.
TakÄ±mda boÅŸalan teknik direktörlük koltuÄŸuna kulübün Gençlik ve GeliÅŸtirme Teknik Sorumlusu Mehmet Ekin'in geçtiÄŸi öÄŸrenildi. (MA)
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