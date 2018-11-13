HDP'nin SayÄ±ÅŸtay raporlarÄ±nÄ±n araÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ± Ã¶nergesi reddedildi.

HDP'nin SayÄ±ÅŸtay raporlarÄ±nda yansÄ±yan belediyelerdeki usulsÃ¼zlÃ¼klerin ve yolsuzluklarÄ±n araÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ± Ã¶nergesi AKP tarafÄ±ndan reddedildi.

HalklarÄ±n Demokratik Partisi (HDP) Grup BaÅŸkanvekilleri Fatma Kurtulan ve Ayhan Bilgen, SayÄ±ÅŸtay raporuna yansÄ±yan belediyelerdeki yolsuzluklar ve usulsüzlüklerin araÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ± için Meclis araÅŸtÄ±rma önergesi verdi, AKP oylarÄ±yla reddedildi.

Meclis Genel Kurulu'nda oylamaya sunulan önergenin gerekçesine dair Genel Kurul'da söz alan HDP Siirt Milletvekili Meral DanÄ±ÅŸ BeÅŸtaÅŸ, SayÄ±ÅŸtay raporlarÄ±na yansÄ±yan belediyelerdeki yolsuzluklar ve usulsüzlüklere iliÅŸkin, "Son SayÄ±ÅŸtay raporu büyük yolsuzluklarÄ± belgeledi. Bu raporlarda birincisi AKP'li belediyelerde çÄ±kan yolsuzluklar bir de AKP'nin kayyÄ±m atadÄ±ÄŸÄ± belediyelerde çÄ±kan yolsuzluklar var. 11 belediyenin borcu yüzde 85 oranÄ±nda artmÄ±ÅŸ. Biz bu yolsuzluklarÄ± bu kürsüden binlerce kez söyledik. Bu bir hak gaspÄ±dÄ±r. Kim bu kayyÄ±mlar? Valiler ve kaymakamlardÄ±r. Bizim 102 belediyemizden 95'ine atandÄ±. SayÄ±ÅŸtay raporunda sadece 11 belediyenin yolsuzluklarÄ± yazÄ±ldÄ±. DiÄŸer 85 belediyeye dokunulmamÄ±ÅŸ bile. SayÄ±ÅŸtay'Ä±n bu raporunda dehÅŸet veriler var. ÖrneÄŸin; Ä°stanbul Ä°SKÄ° raporuna göre binek araçlarÄ±n yüz kilometrede 63 litre benzin yaktÄ±ÄŸÄ± tespit edilmiÅŸ. Kayyum atanan belediyelerde örneÄŸin; Batman belediyesinde 3 aylÄ±k sürede 5 trilyon borç artmÄ±ÅŸ. Siirt Belediyesi'nde 18 milyondan 33 milyona yükselmiÅŸ. DiyarbakÄ±r'da 9 milyon artmÄ±ÅŸ. SayÄ±ÅŸtay raporlarÄ± yayÄ±nlandÄ±ktan sonra garip bir iÅŸten ayrÄ±lma iÅŸlemi oldu. Fikret Çöker ne hikmetse tam da bu dönemde görevden alÄ±ndÄ±. Bunun bir azil olduÄŸunu çok iyi biliyoruz. Büyük bir hÄ±rsÄ±zlÄ±k var. Biz belge ile konuÅŸuyoruz. SayÄ±ÅŸtay raporu ile savcÄ±lÄ±ÄŸÄ±n soruÅŸturma belgeleri ile konuÅŸuyoruz" dedi.

Muhalefetin desteklediÄŸi önerge AKP'lilerin oy çokluÄŸu ile reddedildi. (MA)

Buldan: O kayyÄ±mlarÄ± yargÄ±lanmak Ã¼zere Ankara'ya gÃ¶ndereceÄŸiz

www.evrensel.net