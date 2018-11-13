Suudi Arabistan'da ÅŸiddetli yaÄŸÄ±ÅŸlar nedeniyle 30 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼

Suudi Arabistan'da bir aydÄ±r sÃ¼ren ÅŸiddetli yaÄŸÄ±ÅŸlar nedeniyle hayatÄ±nÄ± kaybedenlerin sayÄ±sÄ± 30â€™a yÃ¼kseldi.

Suudi Arabistan'da yaklaÅŸÄ±k bir aydÄ±r etkili olan ÅŸiddetli yaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±n neden olduÄŸu sellerde 30 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti.

Sivil Savunma Ä°daresinden yapÄ±lan yazÄ±lÄ± açÄ±klamada, ülkede yaklaÅŸÄ±k bir aydÄ±r süren ve 13 bölgede etkili olan ÅŸiddetli yaÄŸÄ±ÅŸlarda, sel sularÄ±na kapÄ±lma veya elektrik çarpmasÄ± sonucu 30 kiÅŸinin öldüÄŸü belirtildi.

Åžiddetli yaÄŸÄ±ÅŸlar nedeniyle mahsur kalan çoÄŸu baÅŸkent Riyad'dan bin 480 kiÅŸinin kurtarÄ±ldÄ±ÄŸÄ± aktarÄ±lan açÄ±klamada, 3 bin 865 kiÅŸinin bulunduklarÄ± yerlerden tahliye edildiÄŸi, 2 bin kiÅŸiye de barÄ±nma imkanÄ± saÄŸlandÄ±ÄŸÄ± aktarÄ±ldÄ±.

AçÄ±klamada ayrÄ±ca çeÅŸitli kentlerde selin yol açtÄ±ÄŸÄ± zararÄ± tespit etmek için 8 komite kurulduÄŸu kaydedildi.

Suudi Arabistan'Ä±n çeÅŸitli bölgeleri bir süredir ÅŸiddetli yaÄŸÄ±ÅŸlara sahne oluyor. Olumsuz hava ÅŸartlarÄ± Ürdün gibi bazÄ± Arap ülkelerinde de etkisini sürdürüyor. (Riyad/AA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 13 KasÄ±m 2018 17:24

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