PFDK'den yeni ceza: Fatih Terim'in cezasÄ± toplamda 10 maÃ§a yÃ¼kseldi

PFDK, sportmenliÄŸe aykÄ±rÄ± aÃ§Ä±klamada bulunduÄŸu iÃ§in Fatih Terim'e 3 maÃ§ ceza verdi ve Terim'in cezalÄ± olduÄŸu maÃ§ sayÄ±sÄ± toplamda 10'a yÃ¼kseldi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e 3 maç men cezasÄ± daha verdi.

TFF'den yapÄ±lan açÄ±klamaya göre PFDK, Fatih Terim'e sportmenliÄŸe aykÄ±rÄ± açÄ±klamada bulunmasÄ± nedeniyle 3 resmi müsabakada soyunma odasÄ±na ve yedek kulübesine giriÅŸ yasaÄŸÄ± ile 14 bin lira para cezasÄ± kesti.

Fenerbahçe derbisinden sonra 7 maç ceza verilen, Kayserispor karÅŸÄ±laÅŸmasÄ±yla birini çeken Fatih Terim, 9 müsabakada daha takÄ±mÄ±nÄ±n baÅŸÄ±nda yer alamayacak.

Kurul, Galatasaray Kulübü BaÅŸkanÄ± Mustafa Cengiz'e ise 60 gün hak mahrumiyeti ve 40 bin lira para cezasÄ± uyguladÄ±.

PFDK, ayrÄ±ca Galatasaray Kulübüne ise resmi internet sitesinde sportmenliÄŸe aykÄ±rÄ± açÄ±klamada bulunulmasÄ± nedeniyle 135 bin lira para cezasÄ± uygulanmasÄ±na hükmetti. (AA)

OlaylÄ± derbiye iliÅŸkin PFDK kararÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 13 KasÄ±m 2018 17:20

www.evrensel.net