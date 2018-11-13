Gediz'deki toplu balÄ±k Ã¶lÃ¼mleri TBMM gÃ¼ndeminde

CHP Grup BaÅŸkan Vekili Ã–zgÃ¼r Ã–zel, Gediz Nehrinde yaÅŸanan toplu balÄ±k Ã¶lÃ¼mlerini Ã‡evre ve Åžehircilik BakanÄ± Murat Kurum'a sordu.

CHP Grup BaÅŸkan Vekili Özgür Özel, Gediz Nehri'nin Turgutlu ilçesi sÄ±nÄ±rlarÄ±nda kalan bölümünde yaÅŸanan toplu balÄ±k ölümleri için Çevre ve Åžehircilik BakanÄ± Murat Kurum'un cevaplamasÄ± istemiyle soru önergesi verdi. Özel, “Gediz Nehri'nin Turgutlu ilçesi sÄ±nÄ±rlarÄ±nda kalan bölümünde KasÄ±m 2018'de toplu balÄ±k ölümleri yaÅŸanmÄ±ÅŸ, konunun araÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ± için Manisa Çevre ve Åžehircilik Ä°l MüdürlüÄŸü ekip görevlendirmiÅŸtir. BalÄ±k ölümlerinin fabrika atÄ±klarÄ± nedeniyle yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± iddialarÄ±na karÅŸÄ± yetkililer, bu yönde bir ÅŸikayet gelmediÄŸini, mevsim geçiÅŸlerinde ölümlerin yaÅŸandÄ±ÄŸÄ±na iÅŸaret etmiÅŸtir. YapÄ±lan araÅŸtÄ±rma çerçevesinde nehirden numuneler alÄ±nmÄ±ÅŸ ve analiz edilmek üzere Manisa Çevre ve Åžehircilik Ä°l MüdürlüÄŸü'ne gönderildiÄŸi belirtilmiÅŸtir” dedi.

‘TEKRAR ETMEMESÄ° Ä°ÇÄ°N NE GÄ°BÄ° ÖNLEMLER ALINACAK’

Özgür Özel, önergesinde Bakan Kurum'dan ÅŸu sorulara yanÄ±t istedi:

“Gediz Nehri'nin Turgutlu ilçesi sÄ±nÄ±rlarÄ±nda kalan bölümünde yaÅŸanan balÄ±k ölümlerine iliÅŸkin Çevre ve Åžehircilik Ä°l MüdürlüÄŸü'nce alÄ±nan numunelerden ne gibi bulgular elde edilmiÅŸtir? YapÄ±lan incelemelerin ardÄ±ndan balÄ±k ölümlerinin neden kaynaklandÄ±ÄŸÄ± tespit edilmiÅŸ midir? Toplu balÄ±k ölümlerinin fabrika atÄ±klarÄ± nedeniyle yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± iddialarÄ± doÄŸru mudur? Nehir kÄ±yÄ±sÄ±na atÄ±k bÄ±rakan fabrika bulunmakta mÄ±dÄ±r? BalÄ±k ölümlerine bÄ±rakÄ±lan atÄ±klarÄ±n neden olduÄŸu tespit edildiyse, ceza kesilmiÅŸ midir? Ceza kesildiyse, ceza miktarÄ± nedir? Gediz Nehri'nin KasÄ±m 2018'de balÄ±k ölümleri yaÅŸanan bölümünde tekrar ölümlerin yaÅŸanmamasÄ± için ne gibi önlemler alÄ±nacaktÄ±r? Gediz Nehri'nin baÅŸka bir noktasÄ±nda 2018 yÄ±lÄ±nda toplu balÄ±k ölümleri yaÅŸanmÄ±ÅŸ mÄ±dÄ±r? YaÅŸandÄ±ysa nerede yaÅŸanmÄ±ÅŸtÄ±r? 2018 yÄ±lÄ±nda Türkiye genelinde toplu balÄ±k ölümü yaÅŸanan nehir, Ä±rmak, dere ya da çay bulunmakta mÄ±dÄ±r? Toplu balÄ±k ölümleri nerelerde, ne zaman yaÅŸanmÄ±ÅŸtÄ±r? Toplu balÄ±k ölümlerinin bir daha tekrar etmemesi için ne gibi önlemler alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±r?” (DHA)

Gediz Nehri'nde toplu balÄ±k Ã¶lÃ¼mÃ¼

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