TIR ile sevkiyat rampasÄ± arasÄ±na sÄ±kÄ±ÅŸÄ±p Ã¶ldÃ¼

TekirdaÄŸ'Ä±n Ã‡erkezkÃ¶y ilÃ§esinde, geri manevra yapan TIR ile sevkiyat rampasÄ± arasÄ±na sÄ±kÄ±ÅŸan MaÅŸallah KÄ±rmÄ±zÄ±yÄ±ldÄ±z, hayatÄ±nÄ± kaybetti.

Olay, Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir fabrikada meydana geldi. MaÅŸallah KÄ±rmÄ±zÄ±yÄ±ldÄ±z (36), arkadaÅŸÄ±na, kullandÄ±ÄŸÄ± TIR'Ä± sevkiyat rampasÄ±na yanaÅŸtÄ±rmasÄ± için yardÄ±mcÄ± olmak istedi. Geri manevra yapan arkadaÅŸÄ±na yön tarifi yapan KÄ±rmÄ±zÄ±yÄ±ldÄ±z, TIR ile rampanÄ±n arasÄ±nda sÄ±kÄ±ÅŸtÄ±. AÄŸÄ±r yaralanan KÄ±rmÄ±zÄ±yÄ±ldÄ±z, çaÄŸÄ±rÄ±lan ambulansla kaldÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± Çerkezköy Devlet Hastanesi'nde doktorlarÄ±n tüm müdahalesine raÄŸmen kurtarÄ±lamadÄ±.

TIR SÜRÜCÜSÜ TUTUKLANDI

AÄŸÄ±r yaralanan MaÅŸallah KÄ±rmÄ±zÄ±yÄ±ldÄ±z'Ä±n kaldÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± hastanede ölmesinin ardÄ±ndan gözaltÄ±na alÄ±nan TIR sürücüsü Mecit TaÅŸar, sevk edildiÄŸi adliyede çÄ±karÄ±ldÄ±ÄŸÄ± mahkemece 'taksirle ölüme sebebiyet vermek' suçundan tutuklandÄ±. (DHA)

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