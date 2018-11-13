â€˜TTBâ€™yi ve hekimleri cezalandÄ±rma yasasÄ±â€™

SaÄŸlÄ±k alanÄ±nda dÃ¼zenlemeler iÃ§eren torba yasa teklifi bugÃ¼n TBMM Genel Kuruluâ€™nda gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼lecek. Teklife saÄŸlÄ±k emekÃ§ilerinin itirazlarÄ± var.

AKP’nin ‘saÄŸlÄ±k çalÄ±ÅŸanlarÄ±na yönelik ÅŸiddetin önlenmesine’ iliÅŸkin düzenleme ile saÄŸlÄ±k alanÄ±nda birçok yasada deÄŸiÅŸiklik öngören yasa teklifi, Meclis Genel Kurul’da görüÅŸülecek.

Yasa teklifinin, özellikle KHK ile ihraç edilen hekimleri çalÄ±ÅŸmaktan men edecek 5’inci maddesi tepkilere neden oldu. Teklifin 11. maddesi ile de TTB’nin birden fazla iÅŸ yerinde çalÄ±ÅŸmak isteyen hekimlere onay vermek ve denetimini yapma yetkisi elinden alÄ±nÄ±yor.

Teklifteki 11. maddeyi deÄŸerlendiren TTB Merkez Konsey Üyesi Selma Güngör, TTB’nin hekimin ikinci iÅŸ olarak çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± yer için onay ve denetim yetkisinin TTB’den alÄ±nmak istendiÄŸini belirtti. Güngör, deÄŸiÅŸiklikle bu yetkinin bakanlÄ±ÄŸa geçeceÄŸini, bakanlÄ±ÄŸÄ±n ise ÅŸekli bir denetim gerçekleÅŸtireceÄŸini, oysa ki TTB’nin hekimin ikinci iÅŸ yapmasÄ± nedeniyle ilk yerdeki hizmetler aksayacak mÄ±, aksamayacak mÄ± bunu hesap ettiÄŸini anlatarak ÅŸunlarÄ± söyledi: “Hekim iki iÅŸte birden çalÄ±ÅŸtÄ±rÄ±larak bir kazanç artÄ±rÄ±mÄ±na gidilecek. Bu kazanç artÄ±rÄ±mÄ± örneÄŸin baÅŸka bir hekimin kazancÄ±nÄ±n azalmasÄ±na yol açacak mÄ±, buna bakÄ±yoruz. DolayÄ±sÄ±yla biz TTB olarak bu onayÄ± verip vermeme de; birincisi, hekimler arasÄ± iliÅŸkiyi kurmak için ikincisi ise halkÄ±n saÄŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ± olumsuz etkileyip etkilemediÄŸine bakÄ±yoruz” dedi.

SaÄŸlÄ±k alanÄ±na iliÅŸkin hazÄ±rlanan torba yasada neler var?

‘HEDEF TTB’YÄ° DEVRE DIÅžI BIRAKMAK’

Güngör, maddenin hekimlerin emeÄŸinin iÅŸverenlerin istediÄŸi gibi kullanmasÄ±na da yol açacaÄŸÄ±nÄ± söyleyerek, yani iÅŸverenin, hekimi iki farklÄ± hastanesinde çalÄ±ÅŸtÄ±rmak için bu iznin istendiÄŸini vurguladÄ±. Düzenleme ile TTB’nin devre dÄ±ÅŸÄ± bÄ±rakÄ±lmak istendiÄŸini, hekimin emeÄŸini ucuzlaÅŸtÄ±ran, hekimlerin haklarÄ±nÄ± koruyamayan, halkÄ±n saÄŸlÄ±k hakkÄ±nÄ± gözetmeyen ve hekimi iÅŸverenin istediÄŸi iÅŸi yapan meslek sahibine dönüÅŸtürmek istendiÄŸine vurgu yapan Güngör “Bu bizim kabul edebileceÄŸimiz bir durum deÄŸildir” diye konuÅŸtu.

‘7 BÄ°N HEKÄ°M CEZALANDIRILIYOR’

SaÄŸlÄ±kta ÅŸiddeti önlemeyi amaçlayan 21’inci maddenin TTB olarak talep ettikleri yasa ile hiç bir ilgisinin olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Güngör, “Yasa teklifi gündeme geldiÄŸinde ‘saÄŸlÄ±kta ÅŸiddetin çözümü için yasa geliyor’ ÅŸeklinde duyuruldu. AçÄ±kçasÄ± önce sevinmiÅŸtik. Önce ÅŸiddet maddesine baktÄ±k ve bir hayal kÄ±rÄ±klÄ±ÄŸÄ± yaÅŸadÄ±k. Ama sonrasÄ±nda diÄŸer maddelere bakÄ±nca komisyonun önüne bir fÄ±rsatçÄ±lÄ±kla 7 bin hekimi cezalandÄ±rmayÄ± ve bu hekimler nezdinde aslÄ±nda hepimizin geleceÄŸini ipotek altÄ±na alan bir 5’inci madde ile karÅŸÄ±laÅŸtÄ±k” dedi.

YasanÄ±n hekimler açÄ±sÄ±ndan yaralayÄ±cÄ± olduÄŸunu ifade eden Güngör, yasaya en baÅŸÄ±ndan beri karÅŸÄ± çÄ±ktÄ±klarÄ±nÄ±, karÅŸÄ± çÄ±kmaya ve mücadele etmeye devam edeceklerini dile getirdi.

SaÄŸlÄ±kta ÅŸiddet yasanÄ±n Ã§ekilmesi iÃ§in Meclis'e mektup

SES VE VEKÄ°LLERDEN ORTAK AÇIKLAMA

FotoÄŸraf: SES BasÄ±n Bülteni

SaÄŸlÄ±k ve Sosyal Hizmet Emekçileri SendikasÄ± (SES), Mecliste CHP ve HDP’li milletvekilleri ile birlikte açÄ±klama yaparak, Meclis Genel Kurulunda görüÅŸülecek hekimlerin çalÄ±ÅŸma hakkÄ±nÄ± gasbeden yasa teklifinin derhal geri çekilmesini istedi.

AçÄ±klamada konuÅŸan SES EÅŸ Genel BaÅŸkanÄ± Ä°brahim Kara, adÄ±na “saÄŸlÄ±kta ÅŸiddet yasasÄ±” denilerek cilalanmak istense de yasa teklifini saÄŸlÄ±kta ÅŸiddeti engellemek bir yana saÄŸlÄ±k emekçilerine yönelik en aÄŸÄ±r saldÄ±rÄ± yasalarÄ±ndan biri olarak niteledi.

Genel Kurulda yasayÄ± tartÄ±ÅŸacak ve oylayacak olan vekilleri bir kez daha uyardÄ±klarÄ±nÄ± belirten Kara ÅŸunlarÄ± söyledi:

“Çünkü bu yasa teklifinin amacÄ± zinhar saÄŸlÄ±kta ÅŸiddeti önlemek deÄŸildir. Teklifte ÅŸiddeti önleyecek herhangi bir düzenleme yoktur. Çünkü yasayla saÄŸlÄ±k emekçileri ve kamuoyu kandÄ±rÄ±lmak istenmektedir. Çünkü OHAL KHK’leri ile kamudan ihraç edilen; güvenlik soruÅŸturmasÄ± sonucuna göre kamu görevine alÄ±nmayan hekim ve diÅŸ hekimlerinin mesleklerini yapma hakkÄ±, çalÄ±ÅŸma hakkÄ± ve eÄŸitim haklarÄ± ortadan kaldÄ±rÄ±lmaktadÄ±r.”

Yasayla bu durumda olan hekim ve diÅŸ hekimlerinin ‘devlet hizmet yükümlülüÄŸü süresi kadar, yani 600 gün, yani iki yÄ±l boyunca, hiçbir ÅŸekilde ve hiçbir koÅŸulda hekimlik yapamayacak’ olacaklarÄ±na dikkat çeken Kara “Hekimler devlet hizmet yükümlülüÄŸü bitirmiÅŸ olsalar dahi SGK ile sözleÅŸmesi bulunan özel saÄŸlÄ±k kurum ve kuruluÅŸlarÄ± ile vakÄ±f üniversitelerinde çalÄ±ÅŸamayacaklar. Her koÅŸulda yazacaklarÄ± raporlar adli ve idari iÅŸlemlerde geçerli sayÄ±lmayacak” dedi.

‘HEKÄ°MLÄ°K YAPMA HAKKI SÄ°YASÄ° KARARLA ENGELLENEMEZ’

ÇalÄ±ÅŸma hakkÄ±nÄ± bu kadar keyfi, gerekçesiz, hukuksuz olarak yasaklamanÄ±n hukuka ve Anayasa’ya aykÄ±rÄ± olduÄŸunu ifade eden Kara “Çünkü hekimler, hekimlik yapmak hakkÄ±nÄ± siyasilerden deÄŸil mesleÄŸi öÄŸrendikleri kurumlardan almÄ±ÅŸlardÄ±r. Siyasi kararlarla meslek yapma yetkisi ellerinden alÄ±namaz” dedi. Yasyala binlerce hekimin çalÄ±ÅŸma hakkÄ±nÄ±n bu ÅŸekilde engellenmesinin milyonlarca insanÄ±n da saÄŸlÄ±k hakkÄ±nÄ±n gasp edilmesi anlamÄ±na geldiÄŸini belirten Kara “SES olarak milletvekillerini bu hukuksuz yasaya ortak olmamalarÄ± ve bu yasanÄ±n geri çekilmesi yönünde irade göstermelerini, tarihi bir yanlÄ±ÅŸÄ± engellemek için de sorumluluk almaya çaÄŸÄ±rÄ±yoruz” diye konuÅŸtu.

TEKLÄ°F ÇALIÅžMA HAKLARINA KASTEDÄ°YOR

CHP Ä°stanbul Milletvekili Ali Åžeker ise yasa teklifinin KHK maÄŸdurlarÄ±na çalÄ±ÅŸma yasaÄŸÄ± getiren bir düzenleme olduÄŸunu söyledi. Teklifin, aynÄ± zamanda tÄ±p fakültesinden yeni mezun olan öÄŸrencilere 600 gün çalÄ±ÅŸma yasaÄŸÄ± getirdiÄŸini ve bu insanlarÄ± açlÄ±ÄŸa mahkum edeceÄŸine iÅŸaret eden Åžeker, "ÇalÄ±ÅŸma hakkÄ± devlet tarafÄ±ndan korunmasÄ± gereken bir ortamda, bu getirilen düzenleme çalÄ±ÅŸma haklarÄ±na kastediyor, anayasal haklara maalesef tecavüz ediyor. Bu kapsamda teklifin 5. maddesinin geri çekilmesini talep ediyoruz” dedi. (HABER MERKEZÄ°)

Meclis Ã¶nÃ¼nde 'Ä°ÅŸsiz kalmak istemiyoruz' diyen hekimlere gÃ¶zaltÄ±

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 13 KasÄ±m 2018 17:03

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