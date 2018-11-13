AKPâ€™den teklif: Ver parayÄ± geÃ§ gÃ¼venlik soruÅŸturmasÄ±nÄ±

SaÄŸlÄ±k torba yasasÄ± teklifinin TBMM Genel Kurulu gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerinde AKP'nin 5. maddeye iliÅŸkin dÃ¼zenleme yapacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶ylediÄŸi belirtildi.

TBMM Genel Kurulunda, SaÄŸlÄ±kla Ä°lgili BazÄ± Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde DeÄŸiÅŸiklik YapÄ±lmasÄ±na Dair Kanun Teklifinin tümü üzerindeki görüÅŸmeler tamamlandÄ±. GörüÅŸmelerin ardÄ±ndan bugünkü birleÅŸim sona erdi.

Oturumun ardÄ±ndan CHP Milletvekili Ali Åžeker, AKP’lilerin hekimlerin güvenlik soruÅŸturmasÄ±nÄ± geçmesi için 75 bin veya 120 bin TL tazminat ödemelerini önerdiÄŸini aktardÄ±. AKP'nin yarÄ±n meclise sunacaÄŸÄ± öneriyi sosyal medya hesabÄ±ndan paylaÅŸan CHP Åžeker, paylaÅŸÄ±mÄ±nda ÅŸu ifadelere yer verdi:

"KHK’lÄ± hekimler SGK anlaÅŸmalÄ± özel hastanelerde çalÄ±ÅŸabilecek, raporlarÄ± da geçerli olacak. Güvenlik soruÅŸturmasÄ±ndan geçemeyenler 450 gün bekleyecek ya da pratisyen hekimler 75.000, uzman hekimler 120.000 TL tazminat ödeyerek özelde iÅŸe baÅŸlayabilecek."

Åžeker, saÄŸlÄ±k emekçilerinin tepkisini çeken 5. maddeye iliÅŸkin AKP'lilerin yarÄ±n düzenlemeyle Genel Kurula geleceklerini söylediÄŸini ifade etti. Evrensel'e konuÅŸan Åžeker ÅŸunlarÄ± söyledi:

"SGK anlaÅŸmalÄ± olan özel yerlerde de çalÄ±ÅŸma serbest hale geldi. AKP’lilerin önerileri ÅŸu anda bu. Biz maddenin tamamen geri çekilmesini talep ediyoruz. YarÄ±n maddelerin görüÅŸülmesine karar verildi. Bu öneri henüz tutanaklara geçmedi. AKP’nin ÅŸu anda önerisi bu. Ama bu öneri yarÄ±na kadar deÄŸiÅŸir mi bilemiyorum.

AKP’nin güvenlik soruÅŸturmasÄ±ndan geçemeyenler için gündeme getirdiÄŸi tazminatlara iliÅŸkin de konuÅŸan Åžeker, “Devlet hizmet yükümlülüÄŸü yapmadan görev yapma yetkisi vermek istemiyorlar. Bunu dengelemek adÄ±na kendilerince uydurduklarÄ± bir ÅŸey” dedi.

TBMM'nin yarÄ±n 14.00'te toplanacak Genel Kurul birleÅŸiminde teklifin maddeleri üzerine görüÅŸme gerçekleÅŸtirilecek. SaÄŸlÄ±k meslek örgütleri saÄŸlÄ±kta ÅŸiddete iliÅŸkin çözüm önerisi getirmeyen ve hekimleri iÅŸsizliÄŸe mahkum eden düzenlemeler nedeniyle teklife itiraz ediyor.

Teklife iliÅŸkin siyasi parti gruplarÄ± adÄ±na söz alan milletvekilleri görüÅŸlerini dile getirdi.

HDP: TEKLÄ°F HUKUKA AYKIRI

HDP Milletvekili Mahmut ToÄŸrul “AKP diyor ki: ‘Benden bir ÅŸey talep etmeyin. Benden talep ederseniz ben onun içine bugün 7 bin saÄŸlÄ±k çalÄ±ÅŸanÄ±nÄ± yokluÄŸa mahkûm edecek maddeleri de koyarÄ±m, sizin karÅŸÄ±nÄ±za öyle getiririm.’ BakÄ±n, peki niye bugün bu önergeyi veriyor? Bizim denetim görevimizi alarak bir an önce bu yasayÄ± Meclisten geçirmek istiyorlar. BakÄ±n, 7 bin saÄŸlÄ±k çalÄ±ÅŸanÄ±nÄ± açlÄ±ÄŸa, yokluÄŸa mahkûm ediyorsunuz. Bu, asla kabul edilebilir bir ÅŸey deÄŸil. Bu, Anayasa'ya aykÄ±rÄ±dÄ±r. Bu hukuka aykÄ±rÄ±dÄ±r. Anayasa'nÄ±n eÅŸitlik ilkesine aykÄ±rÄ±dÄ±r her ÅŸeyden önce” dedi.

CHP: TERÖRLE MÜCADELE HASSASÄ°YETÄ°NÄ° ANLIYORUZ

CHP Grup BaÅŸkanvekili Engin Altay, “Teklifin 5. maddesiyle ilgili konuÅŸuyorum. Türkiye çok önemli terör örgütleriyle mücadele ediyor, bu bir gerçek. EÄŸer yürütme, kiÅŸinin terör örgütleriyle baÄŸlantÄ±sÄ±nÄ± tespit ederse ortada bir yargÄ± vardÄ±r. KHK ile kamudan ihraç olan birinin özel sektörde çalÄ±ÅŸmasÄ±na tahammül edemeyerek insanlÄ±k dÄ±ÅŸÄ± bir ÅŸey yapÄ±yorsunuz. 'Ben bunu Türkiye'de aç bÄ±rakacaÄŸÄ±m' derseniz bu kiÅŸiyi geçtim onun evladÄ±na, çoluÄŸuna çocuÄŸuna yazÄ±k edersiniz. Suç iÅŸlemiÅŸ olursunuz. Terörle mücadelede hassasiyetinizi anlÄ±yorum ama çözüm yolu bu deÄŸil” diye konuÅŸtu.

AKP: TEKLÄ°FE AÇIÄžIZ, SUÇLAMALARA KAPALIYIZ

AKP Grup BaÅŸkanvekili Muhammed Emin AkbaÅŸoÄŸlu ise “Muhalefet partilerinin bu konuda tekliflerini dinleyeceÄŸimizi, onlarÄ± deÄŸerlendireceÄŸimizi ve en son duruma hep beraber Meclis iradesiyle burada karar vereceÄŸimizi belirttik. Tekliflere açÄ±ÄŸÄ±z ama bu konudaki suçlamalara kapalÄ±yÄ±z” diye konuÅŸtu.

Ä°YÄ° PARTÄ°: ÅžÄ°DDETÄ° ENGELLEYÄ°CÄ° BÄ°R HÜKÜM YOK

Ä°YÄ° Parti Antalya Milletvekili Tuba Vural Çokal, teklifin geçen hafta komisyonda tartÄ±ÅŸmalÄ± bir ÅŸekilde ele alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti. DoktorlarÄ±n, insanlarÄ±n hayatlarÄ±yla ilgili kararlar aldÄ±ÄŸÄ±na iÅŸaret eden Çokal, “Biz bu mesleÄŸi büyük bir özveriyle yaptÄ±k ve bugünlere geldik. Ä°nsanlarÄ± böyle boÅŸ gerekçelerle itham edip iÅŸinden edenlerin en baÅŸta bunu bilmesi gerekir” ifadesini kullandÄ±.

Teklifte, saÄŸlÄ±k çalÄ±ÅŸanlarÄ±na yönelik ÅŸiddetin engellenmesine iliÅŸkin yalnÄ±zca bir madde bulunduÄŸunu ifade eden Çokal, “Burada, saÄŸlÄ±kta çalÄ±ÅŸanlarÄ±n uÄŸradÄ±ÄŸÄ± ÅŸiddete yönelik engelleyici, caydÄ±rÄ±cÄ± bir madde hükmü yok, usule iliÅŸkin bir ÅŸey var” dedi.

Çokal, ÅŸöyle devam etti:

"Bir saÄŸlÄ±k personeli ile bir terör örgütünü baÄŸlantÄ±lÄ± kÄ±lmak için hukuk devleti yani aslÄ± hukuk olan bir devlet, bunun bazÄ± kriterlerini koymalÄ±dÄ±r. Devlet, terör örgütleriyle tabii ki mücadele etmelidir, devletimize karÅŸÄ± suç iÅŸlemiÅŸ olan ve bu suçu yargÄ± kararÄ±yla kesinleÅŸen hekimlerin cezalarÄ±nÄ± çekmeleri elbette gerekir. Biz Ä°YÄ° Parti olarak, suçlu ile suçsuzun bir an evvel ayÄ±rt edilmesini istiyoruz. Ülkemizde yargÄ±ya, adalete olan güven bu kadar azalmÄ±ÅŸken yÄ±llarca eÄŸitim almÄ±ÅŸ, emek vermiÅŸ hekimlerimizin görevlerini yapmasÄ±na engel olunmasÄ± onlarÄ± açlÄ±ÄŸa mahkum etmek demektir."

Çokal, Genel Kurulda, kendisine KHK ile ihraç edilen bir doktor tarafÄ±ndan gönderilen mektubu okudu.

MHP: Ä°TTÄ°FAK KAPSAMINDA DESTEKLÄ°YORUZ

MHP Milletvekili Sefer Aycan ise teklifi, MHP Genel BaÅŸkanÄ± Devlet Bahçeli'nin belirlediÄŸi ilkeler doÄŸrultusunda millet ve devletin bekasÄ± için sürdürdükleri Cumhur Ä°ttifakÄ± kapsamÄ±nda genel olarak desteklediklerini söyledi.

Aycan, saÄŸlÄ±k hizmetleriyle ilgili elbette ki farklÄ± görüÅŸlerinin de bulunduÄŸunu, teklifte tamamen katÄ±ldÄ±klarÄ± maddeler olduÄŸu gibi eksik veya yetersiz bulduklarÄ± maddelerin de olduÄŸunu kaydetti.

ÅžEKER: SAÄžLIKÇIYA ÅžÄ°DDET YASASINA DÖNÜÅžTÜ

Teklifin tümü üzerindeki görüÅŸmeler sÄ±rasÄ±nda CHP Grubu adÄ±na söz alan Ä°stanbul Milletvekili Ali Åžeker, ‘saÄŸlÄ±kta ÅŸiddete karÅŸÄ± önlemler yasasÄ±nÄ±n’, ‘saÄŸlÄ±kçÄ±ya ÅŸiddet yasasÄ±na’ dönüÅŸtüÄŸünü vurguladÄ±.

Kanun teklifinin, doktorlarÄ±n mezun olur olmaz açlÄ±ÄŸa mahkum edilecek bir teklif olduÄŸunu ifade eden Åžeker, “DüÅŸünmeden getirdiniz bu yasa teklifini. AKP özetle tüm muhalefete sindirme avÄ±, cadÄ± avÄ± yapÄ±yor. DüÅŸünen herkese yapÄ±lan bir soykÄ±rÄ±mdÄ±r bu. Bu düzenleme özellikle halk saÄŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ± hedef alan bir düzenlemedir. Bu teklif, anayasanÄ±n birçok maddesine temelinden aykÄ±rÄ±dÄ±r. Anayasaya aykÄ±rÄ± bir kanun teklifini getirdiniz, bize dayatÄ±yorsunuz” dedi.

ÅžahsÄ± adÄ±na söz alan CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, teklifin, saÄŸlÄ±kta ÅŸiddete karÅŸÄ± önlemler yasasÄ± tanÄ±mlamasÄ±na asla uymadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, teklifin geri çekilmesi gerektiÄŸini ifade etti.

EMÄ°R: SAÄžLIK EMEKÇÄ°LERÄ° TUTARLI YASALAR TALEP EDÄ°YOR

Türkiye'de saat baÅŸÄ±nda bir doktorun hasta ya da yakÄ±nÄ± tarafÄ±ndan ÅŸiddete maruz kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlatan Emir, “Gelinen noktada saÄŸlÄ±k emekçileri ciddi, tutarlÄ±, aklÄ± baÅŸÄ±nda yasalar talep etmektedirler. Teklifte bulunan tek bir madde var o da bekleneni karÅŸÄ±lamamaktadÄ±r” dedi.

Bir hekimle ilgili eÄŸer bir suç varsa yargÄ±nÄ±n zaten karar verdiÄŸini kaydeden Emir, “Ä°nsanlarÄ±, FETÖ ile mücadele adÄ± altÄ±nda açlÄ±ÄŸa mahkum ederseniz bu vebalin altÄ±ndan kalkamazsÄ±nÄ±z. Hukuk devletinin ruhuna uygun bir düzenleme yapÄ±lmasÄ± beklentimiz var. 5. madde açÄ±sÄ±ndan bakÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda alÄ±nmasÄ± gereken uzun bir yol var. Maddenin bu haliyle geçmesi gerçekten çok sakÄ±ncalÄ±dÄ±r. KiÅŸilere, ölçütleri belli olmayan soruÅŸturmalarla 'sen doktor olamazsÄ±n' demeniz gerçekten büyük haksÄ±zlÄ±ktÄ±r” ifadelerini kullandÄ±.

AÄžRALI: 15 TEMMUZ’U UNUTMAYALIM

AKP Milletvekili Abdullah AÄŸralÄ± da “Dünyada toplumun tüm sorunlarÄ±nÄ± çözmüÅŸ bir saÄŸlÄ±k sistemine rastlamak mümkün deÄŸil” savunmasÄ±nda bulundu. SaÄŸlÄ±kta ÅŸiddetin tüm dünyanÄ±n sorunu olduÄŸunu iddia eden AÄŸralÄ±, “Tüm dünya saÄŸlÄ±kta ÅŸiddet sorunu ile karÅŸÄ±laÅŸmaktadÄ±r. Ülkemizde ÅŸiddetin azaltÄ±lmasÄ± konusunda hükümetlerimiz döneminde önemli çalÄ±ÅŸmalar yapÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r. Bu yasa tasarÄ±sÄ±yla ilgili konuÅŸursak 15 Temmuz ihanetini ve sonuçlarÄ±nÄ± unutmamak lazÄ±m. SaÄŸlÄ±k çalÄ±ÅŸanlarÄ±nÄ± korumak hepimizin görevi ama görevlerini suistimal eden, sahte raporlarla, sahte sorularla saÄŸlÄ±k hakkÄ±nÄ± suistimal eden hekimlere karÅŸÄ± da düzenleme yapÄ±lmasÄ± kaçÄ±nÄ±lmazdÄ±r” dedi.

Teklifin tümünün görüÅŸmelerinin tamamlanmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan TBMM BaÅŸkanvekili Mithat Sancar birleÅŸime ara verdi. Sancar, aradan sonra komisyonun yerini almamasÄ± üzerine birleÅŸimi yarÄ±n saat 14.00'te toplanmak üzere kapattÄ±.

SaÄŸlÄ±k alanÄ±na iliÅŸkin hazÄ±rlanan torba yasada neler var?

‘TTB’YÄ° VE HEKÄ°MLERÄ° CEZALANDIRMA YASASI’

Teklifteki 11. maddeyi deÄŸerlendiren TTB Merkez Konsey Üyesi Selma Güngör, TTB’nin hekimin ikinci iÅŸ olarak çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± yer için onay ve denetim yetkisinin TTB’den alÄ±nmak istendiÄŸini belirtti. Güngör, deÄŸiÅŸiklikle bu yetkinin bakanlÄ±ÄŸa geçeceÄŸini, bakanlÄ±ÄŸÄ±n ise ÅŸekli bir denetim gerçekleÅŸtireceÄŸini, oysa ki TTB’nin hekimin ikinci iÅŸ yapmasÄ± nedeniyle ilk yerdeki hizmetler aksayacak mÄ±, aksamayacak mÄ± bunu hesap ettiÄŸini anlatarak ÅŸunlarÄ± söyledi: “Hekim iki iÅŸte birden çalÄ±ÅŸtÄ±rÄ±larak bir kazanç artÄ±rÄ±mÄ±na gidilecek. Bu kazanç artÄ±rÄ±mÄ± örneÄŸin baÅŸka bir hekimin kazancÄ±nÄ±n azalmasÄ±na yol açacak mÄ±, buna bakÄ±yoruz. DolayÄ±sÄ±yla biz TTB olarak bu onayÄ± verip vermeme de; birincisi, hekimler arasÄ± iliÅŸkiyi kurmak için ikincisi ise halkÄ±n saÄŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ± olumsuz etkileyip etkilemediÄŸine bakÄ±yoruz” dedi.

‘HEDEF TTB’YÄ° DEVRE DIÅžI BIRAKMAK’

Güngör, maddenin hekimlerin emeÄŸinin iÅŸverenlerin istediÄŸi gibi kullanmasÄ±na da yol açacaÄŸÄ±nÄ± söyleyerek, yani iÅŸverenin, hekimi iki farklÄ± hastanesinde çalÄ±ÅŸtÄ±rmak için bu iznin istendiÄŸini vurguladÄ±. Düzenleme ile TTB’nin devre dÄ±ÅŸÄ± bÄ±rakÄ±lmak istendiÄŸini, hekimin emeÄŸini ucuzlaÅŸtÄ±ran, hekimlerin haklarÄ±nÄ± koruyamayan, halkÄ±n saÄŸlÄ±k hakkÄ±nÄ± gözetmeyen ve hekimi iÅŸverenin istediÄŸi iÅŸi yapan meslek sahibine dönüÅŸtürmek istendiÄŸine vurgu yapan Güngör “Bu bizim kabul edebileceÄŸimiz bir durum deÄŸildir” diye konuÅŸtu.

‘7 BÄ°N HEKÄ°M CEZALANDIRILIYOR’

SaÄŸlÄ±kta ÅŸiddeti önlemeyi amaçlayan 21’inci maddenin TTB olarak talep ettikleri yasa ile hiç bir ilgisinin olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Güngör, “Yasa teklifi gündeme geldiÄŸinde ‘saÄŸlÄ±kta ÅŸiddetin çözümü için yasa geliyor’ ÅŸeklinde duyuruldu. AçÄ±kçasÄ± önce sevinmiÅŸtik. Önce ÅŸiddet maddesine baktÄ±k ve bir hayal kÄ±rÄ±klÄ±ÄŸÄ± yaÅŸadÄ±k. Ama sonrasÄ±nda diÄŸer maddelere bakÄ±nca komisyonun önüne bir fÄ±rsatçÄ±lÄ±kla 7 bin hekimi cezalandÄ±rmayÄ± ve bu hekimler nezdinde aslÄ±nda hepimizin geleceÄŸini ipotek altÄ±na alan bir 5’inci madde ile karÅŸÄ±laÅŸtÄ±k” dedi.

YasanÄ±n hekimler açÄ±sÄ±ndan yaralayÄ±cÄ± olduÄŸunu ifade eden Güngör, yasaya en baÅŸÄ±ndan beri karÅŸÄ± çÄ±ktÄ±klarÄ±nÄ±, karÅŸÄ± çÄ±kmaya ve mücadele etmeye devam edeceklerini dile getirdi.

SaÄŸlÄ±kta ÅŸiddet yasanÄ±n Ã§ekilmesi iÃ§in Meclis'e mektup

SES VE VEKÄ°LLERDEN ORTAK AÇIKLAMA

FotoÄŸraf: SES BasÄ±n Bülteni

SaÄŸlÄ±k ve Sosyal Hizmet Emekçileri SendikasÄ± (SES), Mecliste CHP ve HDP’li milletvekilleri ile birlikte açÄ±klama yaparak, Meclis Genel Kurulunda görüÅŸülecek hekimlerin çalÄ±ÅŸma hakkÄ±nÄ± gasbeden yasa teklifinin derhal geri çekilmesini istedi.

AçÄ±klamada konuÅŸan SES EÅŸ Genel BaÅŸkanÄ± Ä°brahim Kara, adÄ±na “saÄŸlÄ±kta ÅŸiddet yasasÄ±” denilerek cilalanmak istense de yasa teklifini saÄŸlÄ±kta ÅŸiddeti engellemek bir yana saÄŸlÄ±k emekçilerine yönelik en aÄŸÄ±r saldÄ±rÄ± yasalarÄ±ndan biri olarak niteledi.

Genel Kurulda yasayÄ± tartÄ±ÅŸacak ve oylayacak olan vekilleri bir kez daha uyardÄ±klarÄ±nÄ± belirten Kara ÅŸunlarÄ± söyledi:

“Çünkü bu yasa teklifinin amacÄ± zinhar saÄŸlÄ±kta ÅŸiddeti önlemek deÄŸildir. Teklifte ÅŸiddeti önleyecek herhangi bir düzenleme yoktur. Çünkü yasayla saÄŸlÄ±k emekçileri ve kamuoyu kandÄ±rÄ±lmak istenmektedir. Çünkü OHAL KHK’leri ile kamudan ihraç edilen; güvenlik soruÅŸturmasÄ± sonucuna göre kamu görevine alÄ±nmayan hekim ve diÅŸ hekimlerinin mesleklerini yapma hakkÄ±, çalÄ±ÅŸma hakkÄ± ve eÄŸitim haklarÄ± ortadan kaldÄ±rÄ±lmaktadÄ±r.”

Yasayla bu durumda olan hekim ve diÅŸ hekimlerinin ‘devlet hizmet yükümlülüÄŸü süresi kadar, yani 600 gün, yani iki yÄ±l boyunca, hiçbir ÅŸekilde ve hiçbir koÅŸulda hekimlik yapamayacak’ olacaklarÄ±na dikkat çeken Kara “Hekimler devlet hizmet yükümlülüÄŸü bitirmiÅŸ olsalar dahi SGK ile sözleÅŸmesi bulunan özel saÄŸlÄ±k kurum ve kuruluÅŸlarÄ± ile vakÄ±f üniversitelerinde çalÄ±ÅŸamayacaklar. Her koÅŸulda yazacaklarÄ± raporlar adli ve idari iÅŸlemlerde geçerli sayÄ±lmayacak” dedi.

‘HEKÄ°MLÄ°K YAPMA HAKKI SÄ°YASÄ° KARARLA ENGELLENEMEZ’

ÇalÄ±ÅŸma hakkÄ±nÄ± bu kadar keyfi, gerekçesiz, hukuksuz olarak yasaklamanÄ±n hukuka ve Anayasa’ya aykÄ±rÄ± olduÄŸunu ifade eden Kara “Çünkü hekimler, hekimlik yapmak hakkÄ±nÄ± siyasilerden deÄŸil mesleÄŸi öÄŸrendikleri kurumlardan almÄ±ÅŸlardÄ±r. Siyasi kararlarla meslek yapma yetkisi ellerinden alÄ±namaz” dedi. Yasyala binlerce hekimin çalÄ±ÅŸma hakkÄ±nÄ±n bu ÅŸekilde engellenmesinin milyonlarca insanÄ±n da saÄŸlÄ±k hakkÄ±nÄ±n gasp edilmesi anlamÄ±na geldiÄŸini belirten Kara “SES olarak milletvekillerini bu hukuksuz yasaya ortak olmamalarÄ± ve bu yasanÄ±n geri çekilmesi yönünde irade göstermelerini, tarihi bir yanlÄ±ÅŸÄ± engellemek için de sorumluluk almaya çaÄŸÄ±rÄ±yoruz” diye konuÅŸtu.

TEKLÄ°F ÇALIÅžMA HAKLARINA KASTEDÄ°YOR

CHP Ä°stanbul Milletvekili Ali Åžeker ise yasa teklifinin KHK maÄŸdurlarÄ±na çalÄ±ÅŸma yasaÄŸÄ± getiren bir düzenleme olduÄŸunu söyledi. Teklifin, aynÄ± zamanda tÄ±p fakültesinden yeni mezun olan öÄŸrencilere 600 gün çalÄ±ÅŸma yasaÄŸÄ± getirdiÄŸini ve bu insanlarÄ± açlÄ±ÄŸa mahkum edeceÄŸine iÅŸaret eden Åžeker, "ÇalÄ±ÅŸma hakkÄ± devlet tarafÄ±ndan korunmasÄ± gereken bir ortamda, bu getirilen düzenleme çalÄ±ÅŸma haklarÄ±na kastediyor, anayasal haklara maalesef tecavüz ediyor. Bu kapsamda teklifin 5. maddesinin geri çekilmesini talep ediyoruz” dedi.

Meclis Ã¶nÃ¼nde 'Ä°ÅŸsiz kalmak istemiyoruz' diyen hekimlere gÃ¶zaltÄ±

HEKÄ°MLERDEN VEKÄ°LLERE MEKTUP: 5. MADDEYÄ° Ä°STEMÄ°YORUZ

TTB Merkez Konseyi BaÅŸkanÄ± Prof. Dr. Sinan AdÄ±yaman ve 60 Tabip OdasÄ±’nÄ±n baÅŸkanlarÄ±nca, TBMM’de görüÅŸülen SaÄŸlÄ±k Torba YasasÄ±’nda yer alan 5. maddenin geri çekilmesi talebiyle TBMM’deki tüm milletvekillerine mektup gönderildi. Mektupta ÅŸu ifadelere yer verildi:

“SayÄ±n Milletvekili,

AÅŸaÄŸÄ±da imzasÄ± bulunan TTB Merkez Konseyi ve tabip odasÄ± baÅŸkanlarÄ± olarak, TBMM Genel Kurulu’na bu hafta gelmesi beklenen “SaÄŸlÄ±kla Ä°lgili BazÄ± Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde DeÄŸiÅŸiklik YapÄ±lmasÄ± HakkÄ±nda Kanun Teklifi” ile ilgili; uyarÄ±larÄ±mÄ±zÄ±, kaygÄ±larÄ±mÄ±zÄ±, itirazlarÄ±mÄ±zÄ± ve beklentilerimizi sizlere bir kez daha iletiyor; söz konusu teklifte hekimler ve saÄŸlÄ±k ortamÄ± için telafisi güç, etik dÄ±ÅŸÄ± olmanÄ±n yanÄ± sÄ±ra hukukla da baÄŸdaÅŸmayan maddelerin yer aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve bu maddelerin bu haliyle yasalaÅŸmasÄ±nÄ±n tarihsel bir hata olacaÄŸÄ±nÄ± bir kez daha hatÄ±rlatmak istiyoruz.

Teklifin 24. maddesinde yer alan tedbirler ÅŸiddeti önlemek açÄ±sÄ±ndan yetersizdir ve saÄŸlÄ±kta yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±mÄ±z ÅŸiddet ikliminin farkÄ±na varÄ±lmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±n göstergesidir. Neredeyse her yÄ±l bir hekimin ölmesine ve yüzlercesinin yaralanmasÄ±na yol açan saÄŸlÄ±k ortamÄ±ndaki ÅŸiddetin önlenmesi için yasa maddelerinin caydÄ±rÄ±cÄ± niteliÄŸe sahip ceza ve uygulamalarÄ± içermesi zorunludur.

Teklifin 5. maddesinde yer alan hekimlik yapÄ±lmasÄ±na dair kÄ±sÄ±tlama ve yasaklamalar mevcut Anayasal hukukumuz, evrensel hukuk normlarÄ± ve hepsinden önemlisi hekimliÄŸin esasÄ±nÄ± oluÅŸturan etik ve tÄ±bbi deontolojik kurallar ile bütünüyle çeliÅŸen bir içeriktedir. KaldÄ± ki ülkemizde hekimliÄŸin kimler tarafÄ±ndan ve nasÄ±l uygulanabileceÄŸine dair hukuksal düzenlenmeler açÄ±k ve yeterlidir. Tababet ve ÅžuabatÄ± SanatlarÄ±nÄ±n TarzÄ± Ä°crasÄ±na Dair Kanun’un 28. maddesi (deÄŸiÅŸik: 23/1/2008-5728/25 md.); “Hekimlik mesleÄŸinin icrasÄ± için; Türk Ceza Kanunu’nun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiÅŸ olsa bile; kasten iÅŸlenen bir suçtan dolayÄ± beÅŸ yÄ±l veya daha fazla süreyle ya da devletin güvenliÄŸine karÅŸÄ± suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin iÅŸleyiÅŸine karÅŸÄ± suçlar, (…) zimmet, irtikap, rüÅŸvet, hÄ±rsÄ±zlÄ±k, dolandÄ±rÄ±cÄ±lÄ±k, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karÄ±ÅŸtÄ±rma, edimin ifasÄ±na fesat karÄ±ÅŸtÄ±rma, suçtan kaynaklanan malvarlÄ±ÄŸÄ± deÄŸerlerini aklama veya kaçakçÄ±lÄ±k suçlarÄ±ndan hapis cezasÄ±na mahkum olmamak gerekir” denilmektedir.

1219 sayÄ±lÄ± Tababet ve Åžuabat-Ä± Tarz-Ä± Ä°crasÄ±na Dair Kanunun 1. maddesi de ülkemizde hekimlik yapabilmenin ölçütlerini sarih olarak ortaya koymuÅŸtur: “Türkiye Cumhuriyeti dahilinde tababet icra ve herhangi surette olursa olsun hasta tedavi edebilmek için tÄ±p fakültesinden diploma sahibi olunmasÄ± ÅŸarttÄ±r.” DünyanÄ±n bütün ülkelerinde hekimliÄŸin temel kriteri budur. Bu nedenle kÄ±smi süreli ya da sürekli olarak hekimlik yapmanÄ±n ya da hekimliÄŸin olmazsa olmaz bir parçasÄ± olan rapor ve reçete yazmanÄ±n sÄ±nÄ±rlanmasÄ±nÄ±n; “raporlarÄ± adli ve idari olarak kabul görmeyen hekim” kategorisi yaratmanÄ±n ülkemize bir yararÄ± olmayacaÄŸÄ± gibi, binlerce hekim ve ailesini, ayrÄ±ca bu hekimlerden yararlanacak hastalarÄ± maÄŸdur edeceÄŸi ve hekimliÄŸin temelini sarsacaÄŸÄ± bilinmelidir.

Tüm bu gerekçelerle TBMM’de yasa yapma gücünüzü hukuk, etik, deontoloji ve vicdandan yana kullanmanÄ±zÄ±; yeni maÄŸduriyetler yaratmamak için söz konusu yasa teklifini geri çekmenizi ya da uyarÄ±larÄ±mÄ±z doÄŸrultusunda revize etmenizi bekliyoruz.

SaygÄ±larÄ±mÄ±zla.”

SES VE Ä°TO TORBA YASAYLA Ä°LGÄ°LÄ° BÄ°LDÄ°RÄ° DAÄžITTI

Ä°stanbul Tabip OdasÄ± ve SES Ä°stanbul Åžubeleri, torba yasada yer alan düzenlemelere iliÅŸkin halkÄ± bilgilendirmek üzere bildiri daÄŸÄ±ttÄ±. AkÅŸam saatlerinde KadÄ±köy iskelede bir araya gelen saÄŸlÄ±k emekçileri, AKP’nin hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± ve saÄŸlÄ±kta ÅŸiddeti önleyeceÄŸi iddia edilen teklifin emekçiler için hayal kÄ±rÄ±klÄ±ÄŸÄ± olduÄŸunu ifade etti. SaÄŸlÄ±k emekçileri adÄ±na konuÅŸan AçÄ±klamayÄ± yapan Dr. ÇaÄŸla Demir, teklifte yer alan 5. maddeyle hekimlerin yargÄ±sÄ±z biçimde infaz edildiÄŸini dile getirdi. Demir, Meclis’e teklifin geri çekilmesi çaÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu.

KÄ°MLER Ä°MZA VERDÄ°?

Mektuba TTB Merkez Konseyi BaÅŸkanÄ± Prof. Dr. Sinan AdÄ±yaman’Ä±n yanÄ± sÄ±ra; Adana, AdÄ±yaman, Afyonkarahisar, AÄŸrÄ±, Aksaray, Amasya, Ankara, Antalya, AydÄ±n, BalÄ±kesir, BartÄ±n, Batman, Bitlis, Bolu-Düzce, Bursa, Çanakkale, Çorum, Denizli, DiyarbakÄ±r, Edirne, ElazÄ±ÄŸ-Tunceli-Bingöl, Erzurum-Kars-GümüÅŸhane-Bayburt-Ardahan-IÄŸdÄ±r, EskiÅŸehir-Bilecik, Gaziantep-Kilis, Giresun, Hatay, Isparta-Burdur, Ä°stanbul-Yalova, Ä°zmir, Kastamonu-ÇankÄ±rÄ±, Kayseri, KÄ±rÄ±kkale, KÄ±rklareli, Kocaeli, Konya, Malatya, Mardin, Manisa, MuÄŸla, MuÅŸ, Mersin, NevÅŸehir, NiÄŸde, Ordu, Osmaniye, Rize-Artvin, Sakarya, Samsun, Siirt, Sinop, Sivas-Erzincan, ÅžanlÄ±urfa, ÅžÄ±rnak, TekirdaÄŸ, Trabzon Tabip OdasÄ±, Tokat, UÅŸak, Van-Hakkari, Yozgat ve Zonguldak tabip odalarÄ± imza verdi. (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 13 KasÄ±m 2018 23:07

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