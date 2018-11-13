Meclis Ã¶nÃ¼nde 'Ä°ÅŸsiz kalmak istemiyoruz' diyen hekimlere gÃ¶zaltÄ±

Hekimlerin ihraÃ§ edilerek ya da gÃ¼venlik soruÅŸturmasÄ± ile Ã§alÄ±ÅŸma hakkÄ±nÄ±n kÄ±sÄ±tlanmasÄ±nÄ± Meclis Ã¶nÃ¼nde protesto eden iki genÃ§ hekim gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.

Hekimlerin çalÄ±ÅŸma hakkÄ±nÄ± ihraç edilmeleri ya da güvenlik soruÅŸturmasÄ± gerekçesiyle kÄ±sÄ±tlayan yasa tasarÄ±sÄ±nÄ± Meclis önünde protesto eden iki genç hekim gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±. TTB, gözaltÄ±na alÄ±nan hekimlerin serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ± çaÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu.

Dr. Mihriban YÄ±ldÄ±rÄ±m ve Dr. Onur Erden, bugün Meclis Genel Kurulu'nda görüÅŸülmeye baÅŸlanan ihraç edilen ve güvenlik soruÅŸturmasÄ±na takÄ±lan hekimlerin çalÄ±ÅŸma hakkÄ±nÄ± kÄ±sÄ±tlayan yasa tasarÄ±sÄ±nÄ± Meclis Dikmen KapÄ±sÄ±nda protesto etmek istedi. Ancak genç hekimler polis tarafÄ±ndan yaka paça gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±.

Türk Tabipleri BirliÄŸi (TTB), yayÄ±nladÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada “Mecliste doktorluklarÄ±nÄ± ellerinden alan, hayatlarÄ±nÄ± çalan bir yasa tartÄ±ÅŸÄ±lÄ±rken Meclis önünde görüÅŸlerini ve isteklerini kamuoyuna açÄ±klamalarÄ± demokratik bir haktÄ±r” dedi. Torba yasa ile geçirilmek istenin yasanÄ±n hiçbir saÄŸlÄ±k kurumuna ya da milletvekillerine danÄ±ÅŸÄ±lmadan hazÄ±rlandÄ±ÄŸÄ± belirtilen açÄ±klamada, “Söz konusu tasarÄ±nÄ±n 5. maddesinde yer alan ve altÄ± yÄ±llÄ±k tÄ±p eÄŸitimi sonunda almaya hak kazanÄ±lan diplomalarÄ±n fiili olarak iptal edilmesine, doktorluk yapmanÄ±n neredeyse yasaklanmasÄ±na neden olacak keyfi, hukuksuz ve vicdansÄ±z maddeler içeren yasa tasarÄ±sÄ± bütün itirazlara ve önerilere raÄŸmen bugün meclisten geçirilmeye çalÄ±ÅŸÄ±lÄ±yor. Bu ortamda kendi meslekleri ve geleceklerine sahip çÄ±kmanÄ±n yanÄ± sÄ±ra, bu durumda bÄ±rakÄ±lan binlerce ve bundan sonra da mesleklerini icra etmeleri engellenebilecek belki on binlerce hekimin sesi olmak için Meclis önünde görüÅŸlerini demokratik bir zeminde açÄ±klayan meslektaÅŸlarÄ±mÄ±z derhal serbest bÄ±rakÄ±lmalÄ±dÄ±r” denildi.

'YÜZLERCE HEKÄ°MÄ°N DE SESÄ° OLDULAR'

YÄ±ldÄ±rÄ±m ve Erden'in hiçbir suçlama, yargÄ±lama, hâkim kararÄ± olmadan, keyfi inisiyatif ile “KHK listelerine” adÄ±nÄ±n yazÄ±lmÄ±ÅŸ iki genç hekim olduÄŸunu kaydedilen açÄ±klamada, “KHK listelerine yazÄ±lanlarÄ±n yanÄ± sÄ±ra 'Güvenlik SoruÅŸturmasÄ± olumsuz' denilen yüzlerce hekimin de sesi olmuÅŸlardÄ±r. Genç hekimlerin öncelikle serbest bÄ±rakÄ±larak bu demokratik tepkisine saygÄ± gösterilmesini, taleplerinin dikkate alÄ±nmasÄ±nÄ± ve onlarla birlikte bu ülkede hekimlik yapmak için ant içmiÅŸ binlerce hekimin maÄŸduriyetinin giderilmesini bekliyoruz” denildi. (Ankara/EVRENSEL)

FotoÄŸraf: Evrensel

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