Suudi Arabistan'Ä±n Ä°stanbul BaÅŸkonsolosluÄŸunu taÅŸÄ±yacaÄŸÄ± iddiasÄ±

FotoÄŸraf: DHA

Suudi Arabistan'Ä±n Ä°stanbul BaÅŸkonsolosluÄŸunu taÅŸÄ±yacaÄŸÄ± iddiasÄ±

    • 13 KasÄ±m 2018 16:29

    DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±: BÃ¶yle bir niyetin olduÄŸu anlaÅŸÄ±lÄ±yor. Ancak BakanlÄ±ÄŸÄ±mÄ±za ulaÅŸan resmi bir talep bulunmuyor.

    DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, Suudi Arabistan'Ä±n Ä°stanbul BaÅŸkonsolosluÄŸunu taÅŸÄ±yacaÄŸÄ± iddiasÄ±na iliÅŸkin, kendilerine ulaÅŸan resmi bir talep olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildirdi.

    BakanlÄ±k, Suudi Arabistan'Ä±n Ä°stanbul BaÅŸkonsolosluÄŸunu taÅŸÄ±yacaÄŸÄ± iddiasÄ±na iliÅŸkin soruya yazÄ±lÄ± yanÄ±t verdi.

    AçÄ±klamada, "Böyle bir niyetin olduÄŸu anlaÅŸÄ±lÄ±yor. Ancak BakanlÄ±ÄŸÄ±mÄ±za ulaÅŸan resmi bir talep bulunmuyor." ifadesi kullanÄ±ldÄ±.

    BasÄ±nda çÄ±kan haberlerde, Cemal KaÅŸÄ±kçÄ± cinayeti sonrasÄ± Suudi Arabistan'Ä±n Ä°stanbul BaÅŸkonsolosluÄŸunun yerini deÄŸiÅŸtirmek istediÄŸi öne sürülmüÅŸtü. (AA)

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