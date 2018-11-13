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FotoÄŸraf: DHA
Suudi Arabistan'Ä±n Ä°stanbul BaÅŸkonsolosluÄŸunu taÅŸÄ±yacaÄŸÄ± iddiasÄ±
13 KasÄ±m 2018 16:29
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±: BÃ¶yle bir niyetin olduÄŸu anlaÅŸÄ±lÄ±yor. Ancak BakanlÄ±ÄŸÄ±mÄ±za ulaÅŸan resmi bir talep bulunmuyor.
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, Suudi Arabistan'Ä±n Ä°stanbul BaÅŸkonsolosluÄŸunu taÅŸÄ±yacaÄŸÄ± iddiasÄ±na iliÅŸkin, kendilerine ulaÅŸan resmi bir talep olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildirdi.
BakanlÄ±k, Suudi Arabistan'Ä±n Ä°stanbul BaÅŸkonsolosluÄŸunu taÅŸÄ±yacaÄŸÄ± iddiasÄ±na iliÅŸkin soruya yazÄ±lÄ± yanÄ±t verdi.
AçÄ±klamada, "Böyle bir niyetin olduÄŸu anlaÅŸÄ±lÄ±yor. Ancak BakanlÄ±ÄŸÄ±mÄ±za ulaÅŸan resmi bir talep bulunmuyor." ifadesi kullanÄ±ldÄ±.
BasÄ±nda çÄ±kan haberlerde, Cemal KaÅŸÄ±kçÄ± cinayeti sonrasÄ± Suudi Arabistan'Ä±n Ä°stanbul BaÅŸkonsolosluÄŸunun yerini deÄŸiÅŸtirmek istediÄŸi öne sürülmüÅŸtü. (AA)
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