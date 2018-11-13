Meral AkÅŸener'in evinin Ã¶nÃ¼ndeki toplanmaya hapis istemi

Ä°YÄ° Parti Genel BaÅŸkanÄ± Meral AkÅŸener'in ÃœskÃ¼dar'daki evinin Ã¶nÃ¼nde toplanan 16 ÅŸÃ¼pheli hakkÄ±nda 'tehdit' suÃ§undan iddianame hazÄ±rlandÄ±.

Ä°YÄ° Parti Genel BaÅŸkanÄ± Meral AkÅŸener'in Üsküdar'daki evinin önünde toplandÄ±ÄŸÄ± iddia edilen 16 ÅŸüpheli hakkÄ±nda "tehdit" suçundan beÅŸer yÄ±la kadar hapis istemiyle iddianame hazÄ±rlandÄ±. Ä°ddianamede, görevden alÄ±nan MHP Üsküdar Ä°lçe BaÅŸkanÄ± H.A. ile ilçe sekreteri N.Ö. hakkÄ±nda ayrÄ±ca "hakaret" suçundan ikiÅŸer yÄ±l dörder aya kadar hapis cezasÄ± talep edildi.

Anadolu Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±, 4 Ekim'de Ä°YÄ° Parti Genel BaÅŸkanÄ± Meral AkÅŸener'in Üsküdar Beylerbeyi'nde bulunan evinin önünde toplanarak slogan attÄ±ÄŸÄ± belirlenen 16 ÅŸüpheli hakkÄ±nda baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± soruÅŸturmayÄ± tamamladÄ±.

SoruÅŸturma sonucunda hazÄ±rlanan iddianamede, aralarÄ±nda görevden alÄ±nan MHP Üsküdar Ä°lçe BaÅŸkanÄ± H.A'nÄ±n da bulunduÄŸu 16 ÅŸüphelinin "birden fazla kiÅŸi tarafÄ±ndan birlikte tehdit" suçundan ikiÅŸer yÄ±ldan beÅŸer yÄ±la kadar hapisle cezalandÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± istendi.

Ä°ddianamede, ÅŸüphelilerden H.A. ile eski ilçe sekreteri N.Ö'nün ayrÄ±ca "hakaret" suçundan üçer ay on beÅŸer günden ikiÅŸer yÄ±l dörder aya kadar hapisle cezalandÄ±rÄ±lmasÄ± talep edildi.

HazÄ±rlanan iddianame, deÄŸerlendirilmek üzere Anadolu Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Mahkemenin iddianameyi kabul etmesi halinde, ÅŸüpheliler hakim karÅŸÄ±sÄ±na çÄ±kacak.

Öte yandan, savcÄ±lÄ±k tüm ÅŸüpheliler hakkÄ±nda "toplantÄ± ve gösteri yürüyüÅŸleri kanununa muhalefet" suçlarÄ±ndan yürütülen soruÅŸturmada ise takipsizlik kararÄ± verdi.

Söz konusu suçun, 2911 sayÄ±lÄ± yasanÄ±n 32. maddesinde "kanuna aykÄ±rÄ± toplantÄ± ve gösteri yürüyüÅŸlerine katÄ±lanlar ihtara ve zor kullanmaya raÄŸmen daÄŸÄ±lmamalarÄ± halinde" oluÅŸacaÄŸÄ± ÅŸeklinde belirtildiÄŸi anlatÄ±lan takipsizlik kararÄ±nda, yaÅŸanan olayda ÅŸüphelilerin olay yerinden güvenlik görevlileri gelmeden kendiliÄŸinden ayrÄ±lmalarÄ± nedeniyle suçun unsurlarÄ±nÄ±n oluÅŸmadÄ±ÄŸÄ± kaydedildi.

Takipsizlik kararÄ±nda bu nedenle 16 ÅŸüpheli hakkÄ±nda kovuÅŸturmaya yer olmadÄ±ÄŸÄ±na karar verildiÄŸi belirtildi. (AA)

AkÅŸener'in evine yÃ¼rÃ¼yen MHP ÃœskÃ¼dar Ä°lÃ§e teÅŸkilatÄ± gÃ¶revden alÄ±ndÄ±

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