Ä°stanbul HavalimanÄ± iÅŸÃ§isi: Mecbur olduÄŸumuz iÃ§in gidiyoruz

Ä°stanbul HavalimanÄ± inÅŸaatÄ±nda hayatÄ±nÄ± kaybeden Seyithan Kayaâ€™nÄ±n arkadaÅŸÄ±, ÅŸantiyedeki Ã§alÄ±ÅŸma koÅŸullarÄ±nÄ± anlattÄ±.

Dilara KANIK

Kocaeli

SoÄŸuk, sert rüzgarlarÄ±n kendini hissettirdiÄŸi bir akÅŸam DarÄ±ca KazÄ±m Karabekir Mahallesi’nde alÄ±yoruz soluÄŸu... DoÄŸrusu almaya çalÄ±ÅŸÄ±yoruz... SokaÄŸÄ±n baÅŸÄ±ndan itibaren Kürtçe aÄŸÄ±tlarÄ± duyuyoruz. Ä°ÅŸ çÄ±kÄ±ÅŸ saati olmasÄ±na raÄŸmen taziye çadÄ±rÄ± ve taziyenin yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± köy derneÄŸi oldukça kalabalÄ±k. GördüÄŸümüz yüzler yorgun, bakÄ±ÅŸlar acÄ±lÄ± ve öfkeli. Bir o kadar da endiÅŸe ile “Bu kaçÄ±ncÄ±, ne yapacaÄŸÄ±z” diye etrafa bakan...

ZAFER ANITI MI, MEZARLIK MI ?

ÇalÄ±ÅŸma koÅŸullarÄ±nÄ±n insanlÄ±k dÄ±ÅŸÄ± olduÄŸu ve en temel ve insani talepleri (tahtakurusuz yatak ve kurtsuz yemek) karÅŸÄ±lanmadÄ±ÄŸÄ± için iÅŸçilerin defalarca defalarca eylem yaptÄ±ÄŸÄ±, inÅŸaatÄ± hâlâ devam eden Ä°stanbul HavalimanÄ±nÄ±n açÄ±lÄ±ÅŸÄ±, “zafer anÄ±tÄ±” denilerek büyük bir coÅŸkuyla yapÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. Ä°SÄ°G Meclisine göre tespit edilen 38, BakanlÄ±ÄŸa göre 27 iÅŸçinin yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdiÄŸi havalimanÄ± inÅŸaatÄ±nda bir iÅŸçi daha öldü ve 32 yaÅŸÄ±ndaki Seyithan Kaya geçtiÄŸimiz gün aÄŸÄ±tlarla topraÄŸa verildi.

TaÅŸeron iÅŸçi olarak Ä°stanbul HavalimanÄ± inÅŸaatÄ±nda çalÄ±ÅŸan Kaya 4 çocuk sahibiydi. Taziye çadÄ±rÄ±nda konuÅŸabildiÄŸimiz Seyithan Kaya’nÄ±n iÅŸ arkadaÅŸÄ± E, “Ben bir haftadÄ±r orada çalÄ±ÅŸÄ±yorum, havalimanÄ± ÅŸantiyesinde kalÄ±yorduk. Gerçekten çok üzücü bir olay. Biz yemekten dönerken oldu. YemeÄŸe 12.00’de giderdik. O gün anlaÅŸÄ±p 12.30’da gittik. Yemekten dönerken herkes ayrÄ± ayrÄ± gidiyordu. Millet baÄŸÄ±rmaya baÅŸladÄ±. Ben nasÄ±l olduÄŸunu görmedim, o an orada deÄŸildim. Gören de olmamÄ±ÅŸ. Herkes iÅŸ baÅŸÄ±na gittiÄŸi için kimse görmemiÅŸ. Merdiven boÅŸluÄŸuna düÅŸmüÅŸ, nasÄ±l düÅŸtüÄŸünü bilmiyoruz. AmbulansÄ± yaklaÅŸÄ±k 15 dakika bekledik. Olay yerinde daha nabzÄ± atÄ±yordu” diyor. Seyithan Kaya’nÄ±n düÅŸtüÄŸü yerde kamera olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, düÅŸerken kimsenin de görmeÄŸini belirtiyor arkadaÅŸÄ±.

MECBUR GÄ°DECEÄžÄ°Z!

YaÅŸadÄ±ÄŸÄ± olayÄ±n ÅŸaÅŸkÄ±nlÄ±ÄŸÄ±, acÄ±sÄ±, çaresizliÄŸi, arkadaÅŸÄ±nÄ± kaybetmemenin üzüntüsü ve aynÄ± yerde çalÄ±ÅŸmaya devam edecek olmanÄ±n endiÅŸesi E’nin yüzünde her haliyle yer buluyordu. Evin kredisini ödediÄŸi için aynÄ± yerde çalÄ±ÅŸmaya mecburen devam edeceÄŸini söylüyor: “Ben haberlerde görmüÅŸtüm iÅŸ kazalarÄ±nÄ±. KorkularÄ±m vardÄ± ama dediÄŸim gibi mecburiyetten gittim. 40 kiÅŸilik ekipte yevmiyeci olarak çalÄ±ÅŸÄ±yorum. Günde 130-140 liraya denk düÅŸüyor.”

AnlattÄ±klarÄ± bir kez daha iÅŸçilerin isyan etmesine neden olan ve karÅŸÄ±lanmayan talepleri hatÄ±rlatÄ±yor: “ParayÄ± aylÄ±k alÄ±yoruz. Ancak maaÅŸÄ±n asgari ücreti bankaya yatÄ±yor, kalanÄ±nÄ± elden alÄ±yoruz. Sigorta da asgari ücret üzerinden gösteriliyor. AkÅŸam 9’a,10’a kadar mesai yapÄ±yoruz.”

Seyithan Kaya’nÄ±n mahallesinden biri ise “Ä°nÅŸaat hâlâ devam ettiÄŸi için orada ÅŸu an uzun süreli iÅŸ var. DiÄŸer iÅŸyerleri bu dönemde sÄ±kÄ±ntÄ±lÄ±. HavalimanÄ± ise hâlâ yoÄŸun ve çalÄ±ÅŸmasÄ± devam ediyor. O yüzden gidenler de mecbur gitmeye, yoksa gitmezdi kimse” diyor.

ÖLÜMLERLE Ä°LGÄ°LÄ° BÄ°R SORUÅžTURMA VAR MI?

HDP MuÅŸ Milletvekili Gülistan KÄ±lÄ±ç KoçyiÄŸit, Aile ÇalÄ±ÅŸma Ve Sosyal Hizmetler BakanÄ± Zehra Zümrüt Selçuk’a Ä°stanbul HavalimanÄ±nda meydana gelen iÅŸ cinayetleriyle ilgili bir soruÅŸturma açÄ±lÄ±p açÄ±lmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sordu.

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk tarafÄ±ndan yanÄ±tlamasÄ± istemiyle soru önergesi veren KoçyiÄŸit, “Ä°ÅŸçilerin iÅŸ bÄ±rakma eyleminin üzerinden 3 ay geçmesine raÄŸmen iÅŸçiler ölmeye devam etmektedir. 3. havalimanÄ± inÅŸaatÄ±nda yaklaÅŸÄ±k 3 aydÄ±r çalÄ±ÅŸan, 32 yaÅŸÄ±nda evli ve üç çocuk babasÄ± Seyithan Kaya adlÄ± iÅŸçi, daha dün 15 metre yükseklikten asansör boÅŸluÄŸuna düÅŸerek yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi. Ä°ÅŸçi SaÄŸlÄ±ÄŸÄ± ve Ä°ÅŸ GüvenliÄŸi Meclisi verilerine göre, 3. havalimanÄ± inÅŸaatÄ±nda yaÅŸamÄ±nÄ± kaybeden iÅŸçi sayÄ±sÄ± 39’dur” dedi.

KoçyiÄŸit, Bakan Selçuk’a ÅŸu sorularÄ± yöneltti:

“3. havalimanÄ± inÅŸaatÄ±nda çalÄ±ÅŸan kayÄ±tlÄ± iÅŸçisi sayÄ±sÄ± kaçtÄ±r? Ä°nÅŸaatÄ±n yapÄ±mÄ±na baÅŸlandÄ±ÄŸÄ± günden bu yana kaç iÅŸçi yaÅŸamÄ±nÄ± yitirmiÅŸtir, kaçÄ± yaralanmÄ±ÅŸtÄ±r? YaÅŸanan iÅŸçi ölümleri ve yaralanmalarÄ±yla ilgili bakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±zÄ±n açmÄ±ÅŸ olduÄŸu idari ve adli bir soruÅŸturma var mÄ±dÄ±r? Varsa nasÄ±l sonuçlanmÄ±ÅŸtÄ±r? 3. havalimanÄ±n inÅŸaatÄ±nda çalÄ±ÅŸan iÅŸçiler, aÄŸÄ±r çalÄ±ÅŸma koÅŸullarÄ± ve artan iÅŸçi ölümleri nedeniyle 14 Eylül Cuma günü iÅŸ bÄ±rakma eylemini gerçekleÅŸtirmiÅŸtir. Ä°ÅŸçilerin yasal, meÅŸru ve haklÄ± taleplerini iyileÅŸtirmeyen firma sahipleri hakkÄ±nda BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±z inceleme ve soruÅŸturma baÅŸlatmÄ±ÅŸ mÄ±dÄ±r? Ä°ÅŸ bÄ±rakma eylemine katÄ±lan iÅŸçilerin iÅŸten ayrÄ±lmasÄ± ve istifa etmesi için firma sahiplerinin iÅŸçilere baskÄ± yaptÄ±ÄŸÄ± iddialarÄ± doÄŸru mudur? Ä°ÅŸ bÄ±rakma eyleminden sonra iÅŸten çÄ±karÄ±lan iÅŸçi var mÄ±dÄ±r? Varsa toplam kaç iÅŸçi iÅŸten çÄ±karÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r? 3. havalimanÄ± iÅŸçisi Seyithan Kaya ölüm nedeni nedir? Söz konusu olayla ilgili bir soruÅŸturma baÅŸlatÄ±lmÄ±ÅŸ mÄ±dÄ±r?” (Ä°ÅžÇÄ° SENDÄ°KA SERVÄ°SÄ°)

â€˜Tutuklu havalimanÄ± iÅŸÃ§ileri serbest bÄ±rakÄ±lsÄ±nâ€™

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