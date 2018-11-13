â€˜Tutuklu havalimanÄ± iÅŸÃ§ileri serbest bÄ±rakÄ±lsÄ±nâ€™

3. HavalimanÄ± Ä°ÅŸÃ§ileriyle DayanÄ±ÅŸma Platformu, tutuklu havalimanÄ± iÅŸÃ§ileri iÃ§in adliye Ã¶nÃ¼nde eylem dÃ¼zenledi.

3. HavalimanÄ± Ä°ÅŸçileriyle DayanÄ±ÅŸma Platformu, hakkÄ±nÄ± isteyen iÅŸçilerin deÄŸil suçunu itiraf eden sorumlularÄ±n yargÄ±lanmasÄ±nÄ± istedi. Platformun çaÄŸrÄ±sÄ±yla GaziosmanpaÅŸa Adliyesi önünde bir araya gelen kitle Ä°stanbul havalimanÄ±nda talepleri için eylem yaptÄ±klarÄ± için 56 gündür tutuklu bulunan iÅŸçilerin serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ±nÄ± talep etti. Eylemde sÄ±k sÄ±k “Ä°nÅŸaat iÅŸçisi yalnÄ±z deÄŸildir” sloganÄ± atÄ±ldÄ±.

Kitle adÄ±na ortak basÄ±n açÄ±klamasÄ±nÄ± Ä°nÅŸaat-Ä°ÅŸ Yönetim Kurulu Üyesi Tezcan Acu yaptÄ±. Acu, 14 Eylül’de 50 bine yakÄ±n inÅŸaat iÅŸçisinin, çalÄ±ÅŸma koÅŸullarÄ±nÄ±n insanlÄ±k dÄ±ÅŸÄ± olduÄŸu, aylardÄ±r ücretlerini alamadÄ±klarÄ±, yatakhanelerin çamurun suyun içinde olduÄŸu, yemeklerin bozuk ve kurtlu olduÄŸunu belirterek, iÅŸ bÄ±raktÄ±klarÄ±nÄ± hatÄ±rlattÄ±. Eylemlerin ardÄ±ndan gözaltÄ±na alÄ±nan 31 iÅŸçinin hâlâ tutuklu olduÄŸunu söyleyen Acu, “Gösterinin yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± gün de, patronlarÄ±n suçunu itiraf ettikleri gün de, sonrasÄ±nda da deÄŸiÅŸen bir ÅŸey olmadÄ±. Ne koÅŸullar düzeldi, ne suçsuz olduklarÄ± halde tutuklu iÅŸçiler bÄ±rakÄ±ldÄ± ne de savcÄ±lar gerçek suçlulara gereÄŸini yaptÄ±. Ä°ÅŸçiler her gün ölümle yüz yüze çalÄ±ÅŸmaya zorlanÄ±yor. 3. HavalimanÄ± Åžantiyesinde çalÄ±ÅŸmalar jandarma ve polis kontrolünde ve gözetiminde sürdürülüyor. Yemekhanelerde, servis ve yatakhanelerde saÄŸlÄ±ksÄ±z ve kötü koÅŸullar aynen devam ediyor. 6 aya yakÄ±n alacaklarÄ± olan iÅŸçiler, bunu dile getirdiklerinde 6 ay dolmadan kÄ±dem tazminatlarÄ± ve alacaklarÄ± ödenmeksizin iÅŸten çÄ±kartÄ±lÄ±yorlar” ifadelerini kullandÄ±.

“HakkÄ±nÄ± savunan iÅŸçiler suçlu deÄŸildir” diyen Acu, “Tutsak iÅŸçiler derhal serbest bÄ±rakÄ±n. Gerçek suçlular suç iÅŸlemeye devam etmektedirler” ÅŸeklinde konuÅŸtu. (Ä°stanbul/EVRENSEL)

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