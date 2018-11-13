Krize karÅŸÄ± ortak mÃ¼cadele Ã§aÄŸrÄ±sÄ±

'Krizin bedelini Ã¶demeyeceÄŸiz' diyen KESK Ä°stanbul Åžubeler Platformu, acil taleplerin ve mÃ¼cadele Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nÄ±n olduÄŸu bildiriler daÄŸÄ±ttÄ±.

“Krizin Bedelini ÖdemeyeceÄŸiz” diyen kurumlar, Ä°stanbul Åžirinevler’de 6 acil talebin ve ortak mücadele çaÄŸrÄ±sÄ±nÄ±n olduÄŸu bildirileri daÄŸÄ±ttÄ±.

KESK Ä°stanbul Åžubeler Platformunun “KHK’ler gidecek, biz kalacaÄŸÄ±z” diyerek her hafta bir baÅŸka noktada düzenlediÄŸi basÄ±n açÄ±klamasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan gerçekleÅŸtirilen bildiri daÄŸÄ±tÄ±mÄ±na DÄ°SK Genel BaÅŸkanÄ± Arzu ÇerkezoÄŸlu ve KESK EÅŸ Genel BaÅŸkanÄ± Mehmet Bozgeyik de katÄ±ldÄ±.

“Krize karÅŸÄ± emeÄŸin haklarÄ±nÄ± savunmak için omuz omuza” baÅŸlÄ±klÄ± deklarasyona imza koyan kurum temsilcileri halkÄ± ortak mücadeleye çaÄŸÄ±rdÄ±. (Ä°stanbul/EVRENSEL)

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