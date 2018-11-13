HDP EÅŸ Genel BaÅŸkanÄ± Buldan ve Ã¼Ã§ vekil hakkÄ±nda fezleke dÃ¼zenlendi

HDP EÅŸ Genel BaÅŸkanÄ± Pervin Buldan ve Milletvekilleri Ä°mam TaÅŸÃ§Ä±er, Alican Ã–nlÃ¼ ve Berdan Ã–ztÃ¼rk milletvekili hakkÄ±nda fezleke dÃ¼zenlendi.

Ankara Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±, HDP EÅŸ Genel BaÅŸkanÄ± Buldan ile milletvekilleri Ä°mam TaÅŸçÄ±er, Alican Önlü ve Berdan Öztürk hakkÄ±nda "terör örgütü propagandasÄ± yapmak" iddiasÄ±ndan düzenlediÄŸi fezlekeleri TBMM'ye iletilmek üzere Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ±na gönderdi.

AA muhabirinin edindiÄŸi bilgiye göre BaÅŸsavcÄ±lÄ±k, HDP Ä°stanbul Milletvekili ve EÅŸ Genel BaÅŸkanÄ± Buldan hakkÄ±nda 21 Haziran 2018'de Siirt Cumhuriyet MeydanÄ±'ndaki konuÅŸmasÄ±, DiyarbakÄ±r Milletvekili Ä°mam TaÅŸçÄ±er hakkÄ±nda sosyal medya hesabÄ±ndan 24 MayÄ±s 2018'deki paylaÅŸÄ±mlarÄ± ile 8 ve 9 Eylül 2018'de DiyarbakÄ±r'da yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmalar, Dersim Milletvekili Alican Önlü hakkÄ±nda 21 Mart 2018'de Dersim'deki Newroz etkinliÄŸinde yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸma, AÄŸrÄ± Milletvekili Berdan Öztürk hakkÄ±nda da 21 Mart 2018'de AÄŸrÄ±'daki Newroz etkinliÄŸinde yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸma nedeniyle fezlekeler hazÄ±rladÄ±.

Fezlekeler, milletvekillerinin dokunulmazlÄ±klarÄ±nÄ±n kaldÄ±rÄ±lmasÄ± için TBMM'ye iletilmek üzere Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ±na gönderildi. (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 13 KasÄ±m 2018 16:24

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