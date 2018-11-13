Tehdit edilen mÃ¼zisyen Lermiâ€™ye bÃ¼yÃ¼k destek

Apolas Lermi Trabzon UzungÃ¶lâ€™deki doÄŸa talanÄ±na karÅŸÄ± yaptÄ±ÄŸÄ± ÅŸarkÄ± nedeniyle iÅŸletme sahipleri tarafÄ±ndan tehdit edildi.

Karadeniz ÅŸarkÄ±larÄ±yla bilinen Apolas Lermi geçtiÄŸimiz günlerde Trabzon Uzungöl’deki doÄŸa talanÄ±na karÅŸÄ± yaptÄ±ÄŸÄ± ‘Uzungöl Åžerah’ ÅŸarkÄ±sÄ±nÄ± müzik platformlarÄ±nda müzik severlerle paylaÅŸtÄ±. ÅžarkÄ±nÄ±n paylaÅŸÄ±lmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan sosyal medya üzerinden birçok taciz ve tehdit mesajlarÄ± aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Apolas Lermi sosyal medya hesabÄ±ndan bir açÄ±klama yaptÄ±. AçÄ±klamada ‘Uzungöl Åžerah’ isimli ÅŸarkÄ±sÄ± için Uzungöl’de iÅŸletme sahibi olan birçok kiÅŸi tarafÄ±ndan tehdit, küfür, hakaret içerikli mesajlar aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti. Karadenizli kültür sanat çevreleri de Lermi’ye destek olmak için açÄ±klama yaptÄ±. AçÄ±klamada “Bunun bilincinde olan biz Karadenizli kültür sanat ve çevre insanlarÄ± olarak, Apolas Lermi’nin doÄŸanÄ±n talanÄ±na dair kaygÄ±larÄ±nÄ± paylaÅŸÄ±yor, tehdit ve hakaretlere karÅŸÄ± yanÄ±nda olduÄŸumuzu bildiriyoruz” denildi.

AçÄ±klamada imzasÄ± bulunan isimler: “AyÅŸenur Kolivar, Ä°smail HakkÄ± DemircioÄŸlu, Kenan YaÅŸar, Korhan YÄ±ldÄ±z, Mahir Özkan, Mehmet GümüÅŸ, Mecit ÇeliktaÅŸ, MELUSES, Mustafa Gökay Ferah, M.Ali BarÄ±ÅŸ BeÅŸli, Özcan Alper, Onurcan Çelik, Onur Åžentürk, Osman BekaroÄŸlu, Sami Özçelik, Sezai SarÄ±oÄŸlu, Åženol Morgül, Sinan Akçal, Tanju Topal, Yasemin Göksu,YaÅŸar Kurt, Yusuf AydÄ±n. Ankara Hopa Kültür DayanÄ±ÅŸma DerneÄŸi, Artvin STK ve PlatformlarÄ±, Arhavi DoÄŸa Koruma Platformu, FÄ±rtÄ±na Ä°nisiyatifi, HADÄ°·G - HemÅŸin Kültürünü AraÅŸtÄ±rma ve YaÅŸatma DerneÄŸi, Ä°SARF - Ä°stanbul Artvin Dernekleri Federasyonu, Karadeniz Ä°syandadÄ±r Platformu, ÅžavÅŸat Dernekleri Federasyonu, YeÅŸil Artvin DerneÄŸi, TMMOB Ä°stanbul Ä°KK Genel Sekreteri Cevahir Efe Akçelik” (HABER MERKEZÄ°)

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