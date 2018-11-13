Mustafa Kemal AtatÃ¼rk anÄ±tÄ±na balta ile vuran kadÄ±n serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±

Çorlu'da bulunan Mustafa Kemal Atatürk anÄ±tÄ±na balta ile vuran kadÄ±n mahkemedeki ifadesinin ardÄ±ndan adli kontrol ÅŸartÄ±yla serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±.

DHA'da yer alan habere göre, TekirdaÄŸ'Ä±n Çorlu ilçesinde bir kadÄ±nÄ±n Mustafa Kemal Atatürk anÄ±tÄ±na balta ile vurmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan görgü tanÄ±klarÄ±nÄ±n ifadesine baÅŸvuran polis ekipleri, bölgedeki güvenlik kameralarÄ±nÄ± incelemeye aldÄ±. Polis, üzerinde balta olan ÇiÄŸdem B. ismli kadÄ±nÄ±n yerini tespit ederek gözaltÄ±na aldÄ±.

Sorgulanmak üzere Çorlu Emniyet MüdürlüÄŸüne götürülen ÇiÄŸdem B.'nin, balta ile vurmadan önce anÄ±ta bÄ±raktÄ±ÄŸÄ± notta ise "Rahman ve Rahim Allah'Ä±n adÄ± ile Allah emrinde galiptir. Yusuf Suresi 21. Ayet" ifadesinin yer aldÄ±ÄŸÄ± bildirildi.

Emniyette ifadesi tamamlanan ÇiÄŸdem B., polisin sÄ±kÄ± güvenlik önlemleri altÄ±nda adliyeye çÄ±karÄ±ldÄ±. ÇiÄŸdem B., savcÄ±lÄ±ktaki soruÅŸturmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan tutuklanma talebiyle sevk edildiÄŸi Sulh Ceza Mahkemesi'nde adli kontrol ÅŸartÄ±yla serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±.

Bu arada, adliye önünde toplanan bir grup CHP'li, ÇiÄŸdem B. hakkÄ±nda savcÄ±lÄ±ÄŸa suç duyurusunda bulundu.

BAÅžSAVCILIK: PSÄ°KOLOJÄ°K TEDAVÄ° GÖRDÜÄžÜ TESPÄ°T EDÄ°LDÄ°

Çorlu Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±sÄ± Murat YiÄŸiter, Atatürk AnÄ±tÄ±'na balta ile saldÄ±ran ÇiÄŸdem B.'nin mahkemeden adlÄ± kontrol ÅŸartÄ±yla serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan yazÄ±lÄ± yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, psikolojik tedavi gördüÄŸünün tespit edildiÄŸini belirtti. AçÄ±klamada ÅŸöyle denildi:

“13.11.208 tarihinde Çorlu ilçesi Atatürk MeydanÄ±'nda yer alan Atatürk Heykeli'ne balta ile vurulmak suretiyle zarar verilmesi olayÄ± ile ilgili olarak derhal Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±mÄ±zca soruÅŸturma baÅŸlatÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r. Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÄ±n talimatÄ± ile 5816 sayÄ±lÄ± Atatürk aleyhine iÅŸlenen suçlar hakkÄ±nda kanuna muhalefet suçundan ÅŸüpheli gözaltÄ±na alÄ±nmÄ±ÅŸ, 14.11.2018 tarihinde mevcutlu olarak Çorlu adliyesine getirilmiÅŸ ve ifade iÅŸleminin sonrasÄ±nda sevk edildiÄŸi Çorlu Sulh Ceza HakimliÄŸi'nce hakkÄ±nda adli kontrol hükümlerinin uygulanmasÄ±na karar verilmiÅŸtir. SoruÅŸturma safahatÄ±nda ÅŸüphelinin psikolojik rahatsÄ±zlarÄ±nÄ±n bulunduÄŸu, bu doÄŸrultuda psikolojik tedavi gördüÄŸü tespit edilmiÅŸtir. Olaya iliÅŸkin soruÅŸturma tüm yönleriyle ayrÄ±ntÄ±lÄ± ve titiz bir ÅŸekilde yürütülmektedir. Kamuoyuna saygÄ± ile duyurulur.”

Mustafa Kemal Atatürk'ün anÄ±tÄ±na balta ile vuran kadÄ±nÄ±n anÄ±ta bÄ±raktÄ±ÄŸÄ± kaÄŸÄ±t (FotoÄŸraf: DHA)

AnÄ±tÄ±n ayak kÄ±smÄ±nda hafif hasara sebep olan olay, çevredeki bir kiÅŸi tarafÄ±ndan cep telefonu ile görüntülendi. (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 14 KasÄ±m 2018 18:18

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