Mustafa Kemal AtatÃ¼rk anÄ±tÄ±na balta ile vuran kadÄ±n gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±

Çorlu'da bulunan Mustafa Kemal Atatürk anÄ±tÄ±na balta ile vuran kadÄ±n gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±.

DHA'da yer alan habere göre, TekirdaÄŸ'Ä±n Çorlu ilçesinde bir kadÄ±nÄ±n Mustafa Kemal Atatürk anÄ±tÄ±na balta ile vurmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan görgü tanÄ±klarÄ±nÄ±n ifadesine baÅŸvuran polis ekipleri, bölgedeki güvenlik kameralarÄ±nÄ± incelemeye aldÄ±. Polis, üzerinde balta olan Ç.B. ismli kadÄ±nÄ±n yerini tespit ederek gözaltÄ±na aldÄ±.

Sorgulanmak üzere Çorlu Emniyet MüdürlüÄŸüne götürülen Ç.B'nin, balta ile vurmadan önce anÄ±ta bÄ±raktÄ±ÄŸÄ± notta ise "Rahman ve Rahim Allah'Ä±n adÄ± ile Allah emrinde galiptir. Yusuf Suresi 21. Ayet" ifadesinin yer aldÄ±ÄŸÄ± bildirildi.

Mustafa Kemal Atatürk'ün anÄ±tÄ±na balta ile vuran kadÄ±nÄ±n anÄ±ta bÄ±raktÄ±ÄŸÄ± kaÄŸÄ±t (FotoÄŸraf: DHA)

AnÄ±tÄ±n ayak kÄ±smÄ±nda hafif hasara sebep olan olay, çevredeki bir kiÅŸi tarafÄ±ndan cep telefonu ile görüntülendi. (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 13 KasÄ±m 2018 16:07

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