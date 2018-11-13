TÃ¼rkiye Libya KonferansÄ±'ndan Ã§ekildi

CumhurbaÅŸkanÄ± YardÄ±mcÄ±sÄ± Fuat Oktay: TÃ¼rkiye derin hayal kÄ±rÄ±klÄ±ÄŸÄ±yla toplantÄ±yÄ± terk ediyor.

CumhurbaÅŸkanÄ± YardÄ±mcÄ±sÄ± Fuat Oktay, Türkiye'nin Ä°talya'da düzenlenen UluslararasÄ± Libya KonferansÄ±'ndan çekildiÄŸini açÄ±kladÄ±.

KonferansÄ±n yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± Palermo kentindeki otelde basÄ±n mensuplarÄ±na konuÅŸan Oktay, “UluslararasÄ± toplum maalesef bu sabah tek vücut olamamÄ±ÅŸtÄ±r. Son dakikadaki emrivakisiyle bazÄ±larÄ± Ä°talyan ev sahipliÄŸini suistimal ederek sürece tek taraflÄ± müdahalede bulunmuÅŸtur. Kimi ülkelerin süreci kendi çÄ±karlarÄ± doÄŸrultusunda sakatlamaya çalÄ±ÅŸmalarÄ± devam ettiÄŸi müddetçe Libya'da istikrar saÄŸlanamaz” dedi.

Oktay, “DiÄŸerlerinin aksine biz, Libya'daki ve bölgesel tüm aktörlerle geniÅŸ diyaloÄŸa açÄ±ÄŸÄ±z. Libya'daki mevcut zorlu durumda sorumluluÄŸu bulunanlarÄ±n ülkenin düzelmesine herhangi bir olumlu katkÄ± yapmalarÄ± mümkün deÄŸildir” iddiasÄ±nda bulundu.

‘TÜRKÄ°YE’SÄ°Z DIÅž MÜDAHALEYÄ° ELEÅžTÄ°RDÄ°

Türkiye'nin yer almadÄ±ÄŸÄ± bu tür toplantÄ±larÄ±n sürece katkÄ± saÄŸlamasÄ±nÄ±n mümkün olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± da ileri süren Oktay, “Bu sabah bazÄ± taraflar arasÄ±nda düzenlenen gayriresmi toplantÄ± ve bunlarÄ±n Akdeniz bölgesindeki baÅŸlÄ±ca aktörler olarak sunulmasÄ± bizim ÅŸiddetle karÅŸÄ± çÄ±ktÄ±ÄŸÄ±mÄ±z çok yanÄ±ltÄ±cÄ± ve zarar verici bir yaklaÅŸÄ±mdÄ±r. Türkiye derin hayal kÄ±rÄ±klÄ±ÄŸÄ±yla toplantÄ±yÄ± terk ediyor” deÄŸerlendirmesinde bulundu.

LÄ°BYA'DA NE OLUYOR?

Siyasi krizin yÄ±llardÄ±r devam ettiÄŸi Libya’da çeÅŸitli aÅŸiret liderleri bölgesel egemenlik alanlarÄ±na sahip bulunuyor. FarklÄ± dÄ±ÅŸ güçler tarafÄ±ndan da desteklenen aÅŸiretler egemenlilerini artÄ±rmak ve yaymak için siyasi mücadele yürütüyordu.

Libya'nÄ±n ‘liderleri’ siyasi istikrarsÄ±zlÄ±ÄŸÄ± sonlandÄ±rma adÄ± altÄ±nda Ä°talya'nÄ±n güneyindeki Palermo kentinde bir araya gelmiÅŸti. Konferansa Türkiye gibi Libya’nÄ±n istikrarÄ± konusunda taraf olmayan çok sayÄ±da ülke de müdahil olmuÅŸtu.

KonferansÄ±n taraflarÄ±nÄ±n ülkenin doÄŸusunda büyük bir alanÄ± yöneten General Halife Hafter ile batÄ±da BM destekli hükümetin baÅŸkanÄ± Fayiz es-Serrac olduÄŸu deÄŸerlendiriliyor.

Serrac'Ä±n baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± yaptÄ±ÄŸÄ± Ulusal Mutabakat Hükümeti, her ne kadar uluslararasÄ± arenada tanÄ±nÄ±rlÄ±ÄŸa sahip olsa da ülkenin çoÄŸu üzerinde söz sahibi deÄŸil.

DoÄŸuda ise Libya Ulusal Ordusu isimli silahlÄ± gruba liderlik eden Halife Hafter ve Tobruk Temsilciler Meclisi yer alÄ±yor. Hafter, tüm ülkenin kontrolünü eline alacaÄŸÄ± bir yönetim arzuladÄ±ÄŸÄ±nÄ± saklamÄ±yor.

Daha önce Paris'te düzenlenen benzer bir konferansta ülke geneli parlamento ve cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seçimi yapÄ±lmasÄ±na karar verilmiÅŸti. Seçim tarihi olaraksa 10 AralÄ±k 2018 belirlenmiÅŸti.

Ancak Libya'da çatÄ±ÅŸmalarÄ±n yeniden artmasÄ±yla müzakereler sona ermiÅŸ ve seçimlerin önceden belirlenen tarihte yapÄ±lamayacaÄŸÄ± anlaÅŸÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.

Libya'daki geçiÅŸ sürecinin ele alÄ±nacaÄŸÄ± konferansa Türkiye'yi temsilen CumhurbaÅŸkanÄ± YardÄ±mcÄ±sÄ± Fuat Oktay katÄ±ldÄ±. Libya'daki 17 Åžubat 2011'de Kaddafi yönetiminin devrilmesinin ardÄ±ndan, Türkiye Ulusal GeçiÅŸ Konseyi’ni "Libya halkÄ±nÄ±n tek temsilcisi” olarak tanÄ±mÄ±ÅŸtÄ±.

SÄ°YASÄ° KRÄ°ZÄ°N ARKA PLAN

Afrika'nÄ±n en büyük petrol rezervlerine sahip ülkesi Libya'da 42 yÄ±llÄ±k Muammer Kaddafi dönemi, 17 Åžubat 2011'de baÅŸlayan ayaklanmalarÄ±n ardÄ±ndan NATO müdahalesiyle sona erdi. Ancak rakip siyasi otoriteler üzerinden dÄ±ÅŸ güçlerin müdahalesinin neden olduÄŸu istikrarsÄ±zlÄ±k, geçiÅŸ dönemindeki baÅŸarÄ±sÄ±zlÄ±klar ve silahlÄ± gruplarÄ±n yol açtÄ±ÄŸÄ± ÅŸiddet nedeniyle ülke 7 yÄ±ldÄ±r düzene kavuÅŸamadÄ±.

Libya'da 2014 yÄ±lÄ±nda gerçekleÅŸen tartÄ±ÅŸmalÄ± seçimlerin ardÄ±ndan baÅŸkent Trablus ile doÄŸuda Tobruk kentinde rakip siyasi otoriteler ortaya çÄ±ktÄ±. (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 13 KasÄ±m 2018 16:54

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