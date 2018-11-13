Ä°HD: Leyla GÃ¼ven'in tutukluluk hali derhal sona erdirilmelidir

Ä°nsan HaklarÄ± DerneÄŸi DiyarbakÄ±r Åžubesi, Leyla GÃ¼ven'in tutukluluk halinin derhal sona erdirilmesi Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yaptÄ±.

Ä°nsan HaklarÄ± DerneÄŸi (Ä°HD) DiyarbakÄ±r Åžubesi, Demokratik Toplum Kongresi (DTK) EÅŸ BaÅŸkanÄ± ve HalklarÄ±n Demokratik Partisi (HDP) Hakkari Milletvekili Leyla Güven’in DiyarbakÄ±r E Tipi Cezaevi’nde 7 KasÄ±m'da baÅŸlattÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurduÄŸu süresiz dönüÅŸümsüz açlÄ±k grevine iliÅŸkin yazÄ±lÄ± açÄ±klama yaparak, Güven'in tutukluluk halinin derhal sona erdirilmesini istedi.

“Bizler Ä°nsan haklarÄ± savunucularÄ± olarak yaÅŸama hakkÄ±nÄ± ve vücut bütünlüÄŸünü tehdit eden ve risk altÄ±na alan her türlü eylemi ilkesel açÄ±dan doÄŸru bulmuyor ve kabul etmiyoruz” denilen açÄ±klamanÄ±n devamÄ±nda ÅŸu ifadelere yer verildi:

“AyrÄ±ca SayÄ±n Leyla Güven’in tutukluluk halinin, yasal haklarÄ±nÄ±n kullanÄ±mÄ±nÄ±n doÄŸrudan ihlali olduÄŸunu ifade etmek isteriz. 24 Haziran erken genel seçimlerinde milletvekili seçildiÄŸi andan itibaren tutukluluÄŸunun sona ermesi ve yasama faaliyetlerine katÄ±lmasÄ± gereken SayÄ±n Güven’in, hakkÄ±nda kesinleÅŸmiÅŸ bir hapis cezasÄ± bulunmamasÄ±na raÄŸmen tutukluluk koÅŸullarÄ± sürdürülerek, Anayasa ihlal edilmiÅŸtir. Yine, Türkiye’nin taraf olduÄŸu Avrupa Ä°nsan HaklarÄ± SözleÅŸmesi’nin (AÄ°HS) adil yargÄ±lanma hakkÄ±nÄ± düzenleyen 6. maddesi ile ifade özgürlüÄŸünü düzenleyen 10. maddesi, sahip olduÄŸu haklarÄ±n kÄ±sÄ±tlanmasÄ± bakÄ±mÄ±ndan ihlal edilmiÅŸtir.”

Güven ile siyasi ve bürokratik kanallardan görüÅŸmelerin saÄŸlanÄ±p, açlÄ±k grevinin sona erdirilmesi amacÄ±yla bir çözüm yolu bulunmasÄ± gerektiÄŸi belirtilen açÄ±klamada, “Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin (TBMM) üyesi olmasÄ± bakÄ±mÄ±ndan, TBMM BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± ve Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ± nezdinde gerekli giriÅŸimlerde bulunmalÄ±dÄ±r. Bu anlamda yasama ve milletvekili dokunulmazlÄ±ÄŸÄ±ndan doÄŸan hak ve yükümlülükleri güvence altÄ±na alÄ±nmalÄ±dÄ±r. AyrÄ±ca haksÄ±z ve anayasaya aykÄ±rÄ± tutukluluk halinin derhal sona erdirilmesi ve yasama faaliyetlerine doÄŸrudan katÄ±lÄ±mda bulunmasÄ± saÄŸlanmalÄ±dÄ±r” denildi. (HABER MERKEZÄ°)

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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 13 KasÄ±m 2018 15:41

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