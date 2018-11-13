Bakan Varankâ€™a soruldu: Hani Ã‡inliler geliyordu?

CHP Milletvekili Ã–mer Fethi GÃ¼rer, NiÄŸdelilerin 6 yÄ±ldÄ±r beklediÄŸi ve fabrika kurmak iÃ§in geleceÄŸi iddia edilen Ã‡inlileri Mustafa Varankâ€™a sordu.

Teknoloji ve Sanayi BakanlÄ±ÄŸÄ±’nÄ±n bütçesinin görüÅŸüldüÄŸü Plan ve Bütçe Komisyonu’nda Bakan Mustafa Varank’a NiÄŸde’de 200 fabrika kuracaÄŸÄ± iddia edilen Çinlilerin henüz gelmediÄŸi hatÄ±rlatÄ±ldÄ±.

CHP NiÄŸde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “2012 yÄ±lÄ±ndan bu yana NiÄŸdelilerin gündemini meÅŸgul eden Çinliler ne zaman gelecek?” diye sordu.

NÄ°ÄžDELÄ°LER, 6 YILDIR ÇÄ°NLÄ°LERÄ° BEKLÄ°YOR

Çinlilerin NiÄŸde’de 2012 yÄ±lÄ±nda baÅŸlayÄ±p 2015 yÄ±lÄ±nda biteceÄŸi söylenen 200 fabrika kuracaÄŸÄ± yönündeki iddialara da deÄŸinen Gürer, “NiÄŸde’de dev Çin yatÄ±rÄ±mÄ± 200 fabrikanÄ±n geleceÄŸi ifade edilse de böyle bir ÅŸey gerçekleÅŸmedi. Ama 2016’da BakanlÄ±k tekrar bu konuda bir çalÄ±ÅŸmanÄ±n baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etti. 400 hektarÄ±n OSB alanÄ±na verildiÄŸi belirtildi. Åžu ana kadar bu konuda yapÄ±lan çalÄ±ÅŸma yok. 2018 bitiyor, Çinliler bu NiÄŸde’ye ne zaman gelecekler?” diye sordu.

KOP’UN PROJELERÄ° NEDEN GERÇEKLEÅžMÄ°YOR?

Gürer, Plan ve Bütçe Komisyonu toplantÄ±sÄ±nda Konya OvasÄ± Projesi (KOP) ile ilgili deÄŸerlendirmelerde de bulundu. NiÄŸde’nin de KOP’a dahil olduÄŸunu anÄ±msatan Gürer, KOP’la ilgili olarak SayÄ±ÅŸtay raporlarÄ±na yansÄ±yan verilere dikkat çekti. Gürer, “SayÄ±ÅŸtay KOP bölgesiyle eylem planÄ±nda bulunan projelerin planlandÄ±ÄŸÄ± ÅŸekilde gerçekleÅŸmediÄŸini, daha gerçekçi ve uygulanabilir projelere yönlenilmesini, uygulayÄ±cÄ± kuruluÅŸlarla saÄŸlÄ±klÄ± koordinasyon saÄŸlanmasÄ±nÄ± ve gerekli tedbirlerin idarece alÄ±nmasÄ±nÄ± raporda yer vermiÅŸtir. KOP kuruluÅŸ amacÄ±na uygun faaliyetlerin olmasÄ± bölgenin geliÅŸmesi adÄ±na önemlidir. KOP eylem planÄ±nda yer aldÄ±ÄŸÄ± hâlde hiç baÅŸlamamÄ±ÅŸ ya da süresinde bitirilmemiÅŸ projelerle anÄ±lÄ±r duruma gelmesi düÅŸündürücüdür” dedi.

DERÄ°CÄ°LER SÄ°TESÄ° DE MUAMMA!

BakanlÄ±ÄŸÄ±n 2017 yÄ±lÄ± YatÄ±rÄ±m ProgramÄ±’nda 24 iÅŸ yeri altyapÄ± karakteristiÄŸi ve 5 bin lira ödenekle yer alan NiÄŸde-Bor Ayder Dericiler ve AyakkabÄ±cÄ±lar Sanayi Sitesi Projesi mimari proje çalÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n sürdürüldüÄŸü yönünde bir yanÄ±t aldÄ±klarÄ±nÄ± hatÄ±rlatan Gürer, “Åžu anda bu proje hangi aÅŸamadadÄ±r? Bununla ilgili çalÄ±ÅŸma devam etmekte midir, yoksa vazgeçildi mi? AyrÄ±ca NiÄŸde ilinde dericilere saÄŸlanan destek, katkÄ± var mÄ±dÄ±r? BilebildiÄŸim kadarÄ±yla dericiler ÅŸu anda deriyi yurt dÄ±ÅŸÄ±ndan getirmek durumunda kalÄ±yorlar. BunlarÄ±n yurt dÄ±ÅŸÄ±na satÄ±ÅŸÄ±na yönelik destek verilmekte midir?” diye sordu.

Gürer ayrÄ±ca, son 3 yÄ±ldÄ±r gündemde olmasÄ±na raÄŸmen halen bir çivi dahi çakÄ±lmayan NiÄŸde Bor Enerji Ä°htisas Endüstri Bölgesi’nin akÄ±betinin de açÄ±klanmasÄ±nÄ± istedi. (EKONOMÄ° SERVÄ°SÄ°)

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