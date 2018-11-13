Trump'tan Macron'a: ABD gelmese Paris'te Almanca Ã¶ÄŸrenecektiniz

ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump, 'Avrupa ordusu' fikrini ortaya atan Fransa CumhurbaÅŸkanÄ± Macron'a, FransÄ±zlarÄ± kÄ±zdÄ±racak bir ifadeyle yanÄ±t verdi.

ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump, "Avrupa ülkelerinin kendi ordusunu kurmasÄ± gerektiÄŸini" söyleyen Fransa CumhurbaÅŸkanÄ± Emmanuel Macron'a yanÄ±tlarÄ±nÄ± sürdürüyor.

GeçtiÄŸimiz hafta Macron'a “Fransa CumhurbaÅŸkanÄ± Macron, ‘ABD, Çin ve Rusya’dan korunmak için Avrupa'nÄ±n kendi ordusunu oluÅŸturmasÄ± gerektiÄŸi’ yönünde öneride bulundu. Çok aÅŸaÄŸÄ±layÄ±cÄ±. Belki Avrupa önce ABD'nin çok büyük bir ÅŸekilde destek verdiÄŸi NATO'ya olan borcunu ödemelidir” diyen Trump bu kez 2. Dünya SavaÅŸÄ±'na gönderme yapan cümleleriyle FransÄ±zlarÄ± kÄ±zdÄ±racak ifadeler kullandÄ±.

Emmanuel Macron suggests building its own army to protect Europe against the U.S., China and Russia. But it was Germany in World Wars One & Two - How did that work out for France? They were starting to learn German in Paris before the U.S. came along. Pay for NATO or not! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 13, 2018

Trump, Twitter hesabÄ±ndan "Emmanuel Macron, Avrupa'nÄ±n ABD, Çin ve Rusya'dan korunmak için için kendi ordusunu kurmasÄ±nÄ± öneriyor. Ama Birinci ve Ä°kinci Dünya SavaÅŸlarÄ±nda Almanya vardÄ±. Peki bunun Fransa açÄ±sÄ±ndan nasÄ±l sonuçlarÄ± olmuÅŸtu? ABD ordusu gelip yetiÅŸmeden önce Paris'te Almanca öÄŸrenmeye baÅŸlÄ±yorlardÄ±" dedi. (DIÅž HABERLER)

Trump'tan Macron'a: Avrupa Ã¶nce NATOâ€™ya olan borcunu Ã¶desin

www.evrensel.net