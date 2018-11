Trump'tan Macron'a: ABD gelmese Paris'te Almanca Ã¶ÄŸrenecektiniz

ABD Başkanı Donald Trump, 'Avrupa ordusu' fikrini ortaya atan Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a, Fransızları kızdıracak bir ifadeyle yanıt verdi.

ABD Başkanı Donald Trump, "Avrupa ülkelerinin kendi ordusunu kurması gerektiğini" söyleyen Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a yanıtlarını sürdürüyor.

Geçtiğimiz hafta Macron'a “Fransa Cumhurbaşkanı Macron, ‘ABD, Çin ve Rusya’dan korunmak için Avrupa'nın kendi ordusunu oluşturması gerektiği’ yönünde öneride bulundu. Çok aşağılayıcı. Belki Avrupa önce ABD'nin çok büyük bir şekilde destek verdiği NATO'ya olan borcunu ödemelidir” diyen Trump bu kez 2. Dünya Savaşı'na gönderme yapan cümleleriyle Fransızları kızdıracak ifadeler kullandı.

Emmanuel Macron suggests building its own army to protect Europe against the U.S., China and Russia. But it was Germany in World Wars One & Two - How did that work out for France? They were starting to learn German in Paris before the U.S. came along. Pay for NATO or not!