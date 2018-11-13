Avukat Tugay Bek'den TÃ¼rkiye hÃ¼kÃ¼metine Cemal KaÅŸÄ±kÃ§Ä± cinayeti ile ilgili sorular: GÃ¶reviniz cinayet iÅŸlenirken yalnÄ±zca dinlemek midir?

Cemal KaÅŸÄ±kçÄ± cinayetinin ses kaydÄ±na iliÅŸkin tartÄ±ÅŸmalar devam ediyor. CumhurbaÅŸkanÄ± Tayyip ErdoÄŸan’Ä±n Cemal KaÅŸÄ±kçÄ± cinayetini belgeleyen tapelerin ‘ABD, Almanya, Fransa ve Ä°ngiltere’ye verildiÄŸine’ dair açÄ±klamasÄ± sonrasÄ± baÅŸlayan tartÄ±ÅŸmayÄ± Evrensel'e deÄŸerlendiren Avukat Tugay Bek, iktidardan yapÄ±lan açÄ±klama ile Suudi KonsolosluÄŸu'nun dinlendiÄŸinin açÄ±ÄŸa çÄ±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti. Bek ,“Dinlemeyi yapan birimlerin, 2 Ekim günü KaÅŸÄ±kçÄ±’nÄ±n, Suudi devletince gönderilen infaz timi tarafÄ±ndan öldürüleceÄŸini günler öncesinden biliyor olmasÄ± gerekmez mi? Cinayet iÅŸlenirken yani bir suç üstü hali söz konusu iken ilgili birimlerin görevi yalnÄ±zca dinlemek ve kayÄ±t altÄ±na almak mÄ±dÄ±r?” diye sordu.

'Ä°KTÄ°DAR DÄ°NLEDÄ°ÄžÄ°NÄ° KABUL ETMÄ°Åž OLDU'

CumhurbaÅŸkanÄ± Tayyip ErdoÄŸan’Ä±n Cemal KaÅŸÄ±kçÄ± cinayetini belgeleyen tapelerini verdiÄŸini iddia ettiÄŸi Fransa’nÄ±n DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Jean-Yves Le Drian, tapelerin kendilerine verilmediÄŸini söyleyerek, ErdoÄŸan’Ä±n ‘siyasi bir oyun’ oynamakla suçladÄ±.

Bu açÄ±klamaya hem CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Ä°letiÅŸim BaÅŸkanÄ± Prof. Dr. Fahrettin Altun’dan hem de DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Mevlüt ÇavuÅŸoÄŸlu’dan yanÄ±t geldi. YapÄ±lan açÄ±klamalarda “FransÄ±z istihbaratÄ±nÄ±n bir temsilcisine ilgili ses kayÄ±tlarÄ± dinletilmiÅŸ ve kendisiyle, aralarÄ±nda kayÄ±tlarÄ±n deÅŸifresinin de bulunduÄŸu detaylÄ± bilgiler paylaÅŸÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r” denildi.

YaÅŸanan geliÅŸmeleri deÄŸerlendiren Avukat Tugay Bek, bu açÄ±klamalarÄ±n “Türk Ä°stihbaratÄ± veya ilgili birimlerin Suudi KonsolosluÄŸu'na yönelik ortam dinlemesi yaptÄ±ÄŸÄ±na telefonlarÄ± dinlendiÄŸine ve kayÄ±t altÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±na dair söylentiler birinci elden ve en üst düzeyde kabul edilmesi” anlamÄ±na geldiÄŸini söyledi.

Ä°KTÄ°DARA KAÅžIKÇI SORULARI

KaÅŸÄ±kçÄ±’nÄ±n öldürülmeden 5 gün önce, 28 Eylül Cuma günü evlilik iÅŸlemleri için konsolosluÄŸa gittiÄŸini hatÄ±rlatan Bek, KaÅŸÄ±kçÄ±’ya 2 Ekim’de tekrar randevu verildiÄŸini belirterek ÅŸu sorularÄ± sordu:

â– “Dinlemeyi yapan birimlerin, 2 Ekim günü KaÅŸÄ±kçÄ±’nÄ±n, Suudi devletince gönderilen infaz timi tarafÄ±ndan öldürüleceÄŸini günler öncesinden biliyor olmasÄ± gerekmez mi?

â– Cinayet iÅŸleneceÄŸini önceden bilebilecek olan kamu görevlileri, KaÅŸÄ±kçÄ±’yÄ± uyarmak veya baÅŸka yöntemlerle cinayete engel olmak yükümlülüÄŸünü neden yerine getirmemiÅŸtir?

â– Cinayet iÅŸlenirken yani bir suç üstü hali söz konusu iken ilgili birimlerin görevi yalnÄ±zca dinlemek ve kayÄ±t altÄ±na almak mÄ±dÄ±r?

â– Diplomatik dokunulmazlÄ±k, planlÄ± bir cinayeti de kapsar mÄ±?

â– Bir insanÄ±n yaÅŸamÄ± kurtarÄ±lmayacak, bir cinayete engel olunmayacaksa yabancÄ± bir ülkenin konsolosluÄŸu baÅŸka ne için dinlenir ?

â– “Bu durumda, KaÅŸÄ±kçÄ± cinayetine dair çok önemli delilleri toplayÄ±p, tüm dünya kamuoyunu yönlendirme baÅŸarÄ±sÄ±nÄ± elde edenlerin, cinayete engel olmak için gereken her ÅŸeyi yaptÄ±ÄŸÄ± söylenebilir mi?”

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