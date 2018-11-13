KESK'ten 17 KasÄ±m Ä°zmir mitingine Ã§aÄŸrÄ±

Krize karÅŸÄ± yapÄ±lacak olan KESK Ege bölge mitinginin ilki 17 KasÄ±m’da Ä°zmir’de GündoÄŸdu MeydanÄ±'nda gerçekleÅŸecek. Konak KemeraltÄ± ÇarÅŸÄ± giriÅŸinde düzenlenen basÄ±n açÄ±klamasÄ±nda konuÅŸan KESK EÅŸ Genel BaÅŸkanÄ± Aysun Gezen, "Madem kriz yok, maaÅŸlarÄ±mÄ±z neden her geçen gün eriyor, yoksulluÄŸumuz neden artÄ±yor? Neden her alÄ±ÅŸveriÅŸten sonra bir harcadÄ±ÄŸÄ±mÄ±z paraya bir de bunun karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda aldÄ±klarÄ±mÄ±za bakÄ±p ÅŸaÅŸÄ±rÄ±yoruz? Madem tehlike bertaraf edildi neden hükümet yetkilileri her gün 81 milyondan fedakarlÄ±k beklediklerini açÄ±klamaya devam ediyor?" diye sordu.

'EKONOMÄ° BÜYÜRKEN DE KADERÄ°MÄ°Z DEÄžÄ°ÅžMEDÄ°'

Bugün esas meselenin yaÅŸanan krizin faturasÄ±nÄ±n kime ödettirileceÄŸi olduÄŸunu belirten Gezen, "YÄ±llardÄ±r bütçelerin omurgasÄ±nÄ± oluÅŸturan vergilerin tüm yükü bize yÄ±kÄ±ldÄ±. MaaÅŸlarÄ±mÄ±zdan kaynakta kesilen gelir vergisinden tut, tüketirken ödediÄŸimiz KDV'den ÖTV'ye kadar vergileri biz ödüyoruz. MaaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ± gerçek enflasyon deÄŸil TÜÄ°K enflasyonuna endekslediler. Ekonomi büyürken de kaderimiz deÄŸiÅŸmedi" dedi.

Gezen son olarak "KESK olarak baÅŸkalarÄ±nÄ±n donattÄ±ÄŸÄ± masanÄ±n hesabÄ±nÄ± ödemeye, %1'in yarattÄ±ÄŸÄ± krizin faturasÄ±nÄ± %99'a yÄ±kÄ±lmasÄ±na artÄ±k yeter diyoruz. %99'un yanyana gelmesi, sesini birlikte yükseltmesi için mücadele ediyoruz" dedi. Emek ve demokrasi güçlerinin de katÄ±lacaÄŸÄ± 17 KasÄ±m'daki mitinge, tüm Ä°zmir halkÄ± davet edildi. (Ä°zmir/EVRENSEL)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 13 KasÄ±m 2018 16:39

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