KESK'ten 17 KasÄ±m Ä°zmir mitingine Ã§aÄŸrÄ±

Krize karşı yapılacak olan KESK Ege bölge mitinginin ilki 17 Kasım’da İzmir’de Gündoğdu Meydanı'nda gerçekleşecek. Konak Kemeraltı Çarşı girişinde düzenlenen basın açıklamasında konuşan KESK Eş Genel Başkanı Aysun Gezen, "Madem kriz yok, maaşlarımız neden her geçen gün eriyor, yoksulluğumuz neden artıyor? Neden her alışverişten sonra bir harcadığımız paraya bir de bunun karşılığında aldıklarımıza bakıp şaşırıyoruz? Madem tehlike bertaraf edildi neden hükümet yetkilileri her gün 81 milyondan fedakarlık beklediklerini açıklamaya devam ediyor?" diye sordu.

'EKONOMİ BÜYÜRKEN DE KADERİMİZ DEĞİŞMEDİ'

Bugün esas meselenin yaşanan krizin faturasının kime ödettirileceği olduğunu belirten Gezen, "Yıllardır bütçelerin omurgasını oluşturan vergilerin tüm yükü bize yıkıldı. Maaşlarımızdan kaynakta kesilen gelir vergisinden tut, tüketirken ödediğimiz KDV'den ÖTV'ye kadar vergileri biz ödüyoruz. Maaşlarımızı gerçek enflasyon değil TÜİK enflasyonuna endekslediler. Ekonomi büyürken de kaderimiz değişmedi" dedi.

Gezen son olarak "KESK olarak başkalarının donattığı masanın hesabını ödemeye, %1'in yarattığı krizin faturasını %99'a yıkılmasına artık yeter diyoruz. %99'un yanyana gelmesi, sesini birlikte yükseltmesi için mücadele ediyoruz" dedi. Emek ve demokrasi güçlerinin de katılacağı 17 Kasım'daki mitinge, tüm İzmir halkı davet edildi. (İzmir/EVRENSEL)

Son Düzenlenme Tarihi: 13 Kasım 2018 16:39

