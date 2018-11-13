Ä°ZBANâ€™da grev kararÄ± asÄ±ldÄ±

Ä°zmir'de Demiryol-Ä°ÅŸ Ã¼yesi Ä°ZBAN Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±, enflasyon altÄ±ndaki zam oranÄ±na karÅŸÄ± yaptÄ±klarÄ± eylemlerle iÅŸyerlerine grev kararlarÄ±nÄ± astÄ±.

Metehan UD

Ä°zmir

Ä°zmir'de AliaÄŸa-Selçuk arasÄ± banliyö taÅŸÄ±macÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± iÅŸleten ve kent için ulaÅŸÄ±m ana arterlerinden olan TCDD ve Ä°zmir BüyükÅŸehir Belediyesinin ortak ÅŸirketi Ä°ZBAN AÅž bürokratlarÄ± ile Türk-Ä°ÅŸ'e baÄŸlÄ± Demiryol-Ä°ÅŸ SendikasÄ± arasÄ±nda süren toplu sözleme görüÅŸmeleri tÄ±kanÄ±nca grev kararÄ± asÄ±ldÄ±. Ä°ZBAN'da makinist, tekniker, teknisyen, istasyon operatörü, giÅŸe çalÄ±ÅŸan 338 iÅŸçiyi yakÄ±ndan ilgilendiren ve haziran ayÄ±nda baÅŸlayan toplu iÅŸ sözleÅŸmesi görüÅŸmelerinde bir kez daha anlaÅŸma saÄŸlanamadÄ±.

63 maddelik TÄ°S taslaÄŸÄ±nda taraflar ücret zammÄ±, ikramiye ve sosyal haklar gibi ekonomik açÄ±dan önemli 24 maddede uzlaÅŸamadÄ±. Demiryol-Ä°ÅŸ SendikasÄ±nÄ±n yüzde 28 zam talebine karÅŸÄ± bürokratlarÄ±n enflasyon oranÄ±nÄ±n altÄ±nda olan yüzde 12-16 arasÄ±ndaki zam artÄ±ÅŸÄ± önermesi görüÅŸmeleri tÄ±kadÄ±. SendikanÄ±n 112 gün ikramiye önerisine karÅŸÄ± Ä°ZBAN bürokratlarÄ± 90 gün ikramiye önerisinde bulundu. SendikanÄ±n sürüÅŸ tazminatÄ± ve vardiya tazminatÄ± talebi de hiçbir ÅŸekilde kabul görmedi. 60 günlük süreçte anlaÅŸma saÄŸlanamazsa Ä°ZBAN'da bir kez daha seferler duracak.

Ä°ZBAN'da en düÅŸük iÅŸçi maaÅŸÄ± 2 bin 19 lira iken en yüksek iÅŸçi maaÅŸÄ± 2 bin 619 lira. Yeni iÅŸe alÄ±nan 47 iÅŸçi ise eksik ücret uygulamasÄ±ndan dolayÄ± asgari ücret alÄ±yor.

Grev kararÄ± sendika tarafÄ±ndan yapÄ±lan eylemle baÅŸta Alsancak Ä°ZBAN istasyonu olmak üzere bütün istasyonlara ve genel müdürlük binasÄ±na asÄ±ldÄ±. AçÄ±klamaya Demiryol-Ä°ÅŸ üyesi TCDD iÅŸçileri ile Metro AÅž üyesi iÅŸçiler, Türk-Ä°ÅŸ Ege Bölge Temsilcisi Süleyman YÄ±ldÄ±rÄ±m da katÄ±ldÄ±. YÄ±ldÄ±rÄ±m enflasyon oranÄ±nÄ±n altÄ±ndaki teklifin kabul edilmeyeceÄŸini ve iÅŸçilerin beklentilerinin altÄ±nda sözleÅŸmeye imza atmayacaklarÄ±nÄ± dile getirdi. Gerekirse greve de çÄ±kacaklarÄ±nÄ± vurgulayan YÄ±ldÄ±rÄ±m, sözleÅŸmenin masada bitmesi için her türlü adÄ±mÄ± atacaklarÄ±nÄ± söyledi.

Demiryol-Ä°ÅŸ Ä°zmir Åžube BaÅŸkanÄ± Hüseyin Ervüz de çoÄŸu üyesinin açlÄ±k sÄ±nÄ±rÄ±na yakÄ±n ücret aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek “Yeni sözleÅŸmenin baÅŸlangÄ±cÄ± olan 1 Temmuz itibariyle geride bÄ±rakÄ±lan 6 ayda zaten yüzde 9.2 enflasyon kaybÄ± oluÅŸmuÅŸtur. Bu 9.2’lik gelir kaybÄ±nÄ±n üzerine 1 Temmuz’dan bu yana geçen 4 aylÄ±k sürede yüzde 12.26 enflasyon oluÅŸmuÅŸtur. Ocretlerimize 1 Ocak 2018’de yapÄ±lan son zamdan bu yana yüzde 22.55 ücret kaybÄ±mÄ±z oluÅŸmuÅŸtur. Resmi makamlarÄ±n açÄ±kladÄ±ÄŸÄ± hedef enflasyon rakamlarÄ± yüzde 25-30 aralÄ±ÄŸÄ±ndayken, ekonomi uzmanlarÄ±nÄ±n tahminleri yüzde 40’larÄ± bulmuÅŸken iÅŸverenimizin teklif ettiÄŸi yüzde 12-15 ücret zammÄ±nÄ±n sendikamÄ±zca kabul edilmesi imkansÄ±zdÄ±r. Ülkemizin içinde olduÄŸu mevcut ekonomik koÅŸullarda sendika olarak istediÄŸimiz yüzde 28 zam oldukça makul seviyededir” dedi.

Ä°ZBAN iÅŸçisinin huzurlu bir ÅŸekilde çalÄ±ÅŸmak istediÄŸini ifade eden Ervüz ÅŸunlarÄ± söyledi: “11 Temmuz’dan bu yana devam eden sözleÅŸme görüÅŸmelerinde bütün yasal aÅŸamalarÄ±n bitmiÅŸ olmasÄ± nedeniyle hiç istemediÄŸimiz halde sendika olarak Ä°ZBAN iÅŸyerinde grev kararÄ± almÄ±ÅŸ bulunmaktayÄ±z. BaÅŸlangÄ±ç tarihini ilerleyen günlerde belirleyeceÄŸimiz grevin olmamasÄ± için son güne kadar gecegündüz müzakereye açÄ±k olduÄŸumuzu Ä°zmir kamuoyuna saygÄ±larÄ±mÄ±zla bildiririz.”

GÜNDE 500 BÄ°N Ä°NSAN TAÅžINIYOR

Ä°ZBAN çalÄ±ÅŸanlarÄ±, AliaÄŸa-Selçuk arasÄ±ndaki banliyö hattÄ±nda, ülkenin havalimanÄ± baÄŸlantÄ±lÄ±, en büyük kent içi raylÄ± toplu taÅŸÄ±ma sisteminde hizmet üretiyor. TorbalÄ±-Selçuk hattÄ±nÄ±n açÄ±lmasÄ± ile 40 istasyona ve 136 kilometreye ulaÅŸan Ä°ZBAN'da günde 500 bin civarÄ±nda insan taÅŸÄ±nÄ±yor. Bir önceki TÄ°S görüÅŸmelerinde de yüzde 11'lik zam teklifi üzerine anlaÅŸma saÄŸlanamamÄ±ÅŸ ve sendika 8 KasÄ±m 2016'da greve çÄ±kmÄ±ÅŸtÄ±. 8 günlük grev sonucunda iÅŸçilerin talepleri kademeli olarak kabul edildi.

KOCAOÄžLU: TÄ°S'Ä° TCDD YÜRÜTECEK

Ä°zmir BüyükÅŸehir Belediye BaÅŸkanÄ± Aziz KocaoÄŸlu son meclis toplantÄ±sÄ±nda Ä°ZBAN'da tÄ±kanan TÄ°S görüÅŸmeleri hakkÄ±nda, “Biz geçen grevde Ä°ZBAN konusunda Ä°zmir BüyükÅŸehir Belediyesi ayaÄŸÄ± olarak aktif rol oynadÄ±k ve bu siyaset malzemesi oldu. Geçen toplu sözleÅŸmeyi biz yürüttük ÅŸimdi karÄ±ÅŸmÄ±yoruz. Bu sözleÅŸme sürecini de ortaÄŸÄ±mÄ±z olan Devlet DemiryollarÄ± yürütsün diye bir karar aldÄ±k. Bunu Devlet DemiryollarÄ±’na da bildirdik. Onlar gerekli çalÄ±ÅŸmayÄ± yapacak” dedi.

Ä°ZBAN'da yine greve doÄŸru

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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 13 KasÄ±m 2018 15:07

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