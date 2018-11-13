Greif iÅŸÃ§ilerinin davasÄ± ertelendi

4 yÄ±l Ã¶nce yaptÄ±klarÄ± eylemler nedeniyle haklarÄ±nda aÃ§Ä±lan dava ile hakim karÅŸÄ±sÄ±na Ã§Ä±kan Greif iÅŸÃ§ilerinin duruÅŸmasÄ± 15 Nisan 2019 09.30â€™a ertelendi.

Ä°stanbul HadÄ±mköy’de Åžubat 2014’te Greif fabrikasÄ±ndaki onlarca iÅŸçi, insanca çalÄ±ÅŸma koÅŸullarÄ± için 60 günlük eylem baÅŸlattÄ±. 4 yÄ±llÄ±k süreçte açÄ±lan tüm davalar takipsizlikle sonuçlanÄ±rken, 191 iÅŸçi ve destekçi hakkÄ±nda, geçen 4 yÄ±lÄ±n ardÄ±ndan yeniden dava açÄ±ldÄ±. DavanÄ±n duruÅŸmasÄ± GaziosmanpaÅŸa Adliyesi 1’inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Hakim deÄŸiÅŸikliÄŸi nedeniyle, bugünlük atanan hakim duruÅŸmayÄ± gerçekleÅŸtirdi. DuruÅŸma salonuna dosyada sanÄ±k olmayanlar ve avukatlar dÄ±ÅŸÄ±nda kimsenin girmesine izin verilmedi. DuruÅŸma kimlik tespitiyle baÅŸladÄ±.

‘GREVE KENDÄ° Ä°STEKLERÄ°YLE KATILDILAR’

Dosyaya geçici olarak bakan hakim, eylemi bÄ±rakarak, polise ifade veren 87 kiÅŸiye benzer ÅŸekilde ifade verilmesini istedi. Ä°tiraz üzerine Greif fabrikasÄ±nda baÅŸtemsilci olan Orhan Purhan verdiÄŸi ifadede, Toplu Ä°ÅŸ SözleÅŸmesi’nde (TÄ°S) anlaÅŸma saÄŸlayamadÄ±klarÄ±nÄ±, patronun yasa dÄ±ÅŸÄ± olarak fiili lokavt kararÄ± aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve bunun üzerine sendikalÄ± iÅŸçiler olarak fabrikayÄ± terk etmediklerini belirtti. TaÅŸeron çalÄ±ÅŸmanÄ±n kaldÄ±rÄ±lmasÄ± için mücadele yürüttüklerini vurgulayan Purhan, eylemden ayrÄ±lan ve tazminatlarÄ±nÄ± alabilmek için karakolda ifade veren 87 iÅŸçiye iliÅŸkin ÅŸunlarÄ± söyledi: “Ä°fadede geçen ‘yasa dÄ±ÅŸÄ± greve temsilcilerin zoruyla katÄ±ldÄ±m’ minvalindeki ifadeleri kabul etmiyorum.”

BERAAT Ä°STENDÄ°

Ä°ÅŸçilerin ve destekçilerin beyanlarÄ±yla süren duruÅŸmada 115 kiÅŸinin ifadesinin ardÄ±ndan avukatlarÄ±n savunmasÄ±na geçildi. Avukat Bülent ÅžimÅŸek, Greif'teki taÅŸeron patronlarÄ± bile ÅŸikayetçi deÄŸilken dava açÄ±lmasÄ±nÄ±n hukuksuzluk olduÄŸuna dikkat çekerek, iÅŸçilerin beraatlarÄ±nÄ± talep etti.

Avukat Zeycan BalcÄ± da, iÅŸçilerin eyleminde cebir ve ÅŸiddet olmadÄ±ÄŸÄ± için suçun unsurlarÄ±nÄ±n oluÅŸmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek ÅŸunlarÄ± söyledi: “DireniÅŸ sürerken ÅŸirket yetkilileri ile yapÄ±lan görüÅŸmeler sonucu tüm iÅŸçilerin kÄ±dem ve ihbar tazminatlarÄ± ödendi. DireniÅŸten sonra fabrikaya tek bir taÅŸeron sokulmadÄ±. Ä°ÅŸçilerin talebi de zaten budur.” BalcÄ±, iÅŸ durdurma ve grev yapmanÄ±n haklÄ±lÄ±ÄŸÄ±na iÅŸaret etti. Fabrikaya baskÄ±n yapan polislerin iÅŸçilerden 10 kat daha kalabalÄ±k olduÄŸunu belirten Avukat Mürsel Ünder ise “görevi yaptÄ±rmamak için direnme” suçunun gerçekleÅŸemeyeceÄŸine dikkat çekti. AvukatlarÄ±n beyanlarÄ±nÄ±n ardÄ±ndan duruÅŸma 15 Nisan 2019 günü saat 09.30’a ertelendi. (Ä°stanbul/MA)

Greif direniÅŸinin Ã¶ÄŸrettikleri

Greif iÅŸÃ§ileri direniÅŸlerine son verdi

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 13 KasÄ±m 2018 15:08

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