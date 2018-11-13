PeÅŸin benzindeki indirim, kredi kartÄ±na bindirilecek

Petrol ÃœrÃ¼nleri Ä°ÅŸverenleri SendikasÄ±nÄ±n EPDK'ya yaptÄ±ÄŸÄ± baÅŸvuru kabul edilirse kredi kartÄ±yla alÄ±nan benzin, nakit alÄ±nana gÃ¶re daha pahalÄ± olacak.

Petrol Ürünleri Ä°ÅŸverenleri SendikasÄ± (PÜÄ°S) akaryakÄ±t sektöründe nakit ve kredi kartÄ± olmak üzere iki ayrÄ± fiyat belirlenmesi talebini Enerji PiyasasÄ± Düzenleme Kuruluna (EPDK) sundu. Bu talebe göre kredi kartÄ±yla alÄ±nan benzin, nakit alÄ±nan benzine göre daha pahalÄ± olacak.

Önerinin kabul edilemez olduÄŸunu belirten Tüketici HaklarÄ± DerneÄŸi “EÄŸer, bu öneri kabul edilirse, kredi kartÄ±yla yapÄ±lan tüm alÄ±ÅŸveriÅŸlere örnek oluÅŸturacak” dedi.

Konu hakkÄ±nda açÄ±klama yapan Tüketici HaklarÄ± DerneÄŸi Genel BaÅŸkanÄ± Turhan Çakar, “PeÅŸin alÄ±ÅŸveriÅŸlerdeki indirimler, kredi kartÄ±yla alÄ±nan mallarÄ±n ve hizmetlerin fiyatlarÄ±na bindirilecek! Tüm yük, kredi kartÄ±yla alÄ±ÅŸveriÅŸ yapmak zorunda olan parasÄ±z ve yoksul tüketicilerin sÄ±rtÄ±na yüklenecek” dedi.

Çakar, dernek olarak kabul edilemez bulduklarÄ± bu önerinin aynÄ± zamanda Enerji PiyasasÄ±nÄ± Denetleme Kurulu da kabul edilmemesini beklediklerini dile getirdi. (Ä°stanbul/EVRENSEL)

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