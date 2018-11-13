5 ve 10 kuruÅŸlar mÃ¼ÅŸteriye verilmiyor, iÅŸletmelere kÃ¢r kalÄ±yor

Nakit alÄ±ÅŸveriÅŸlerdeki 1 kuruÅŸ para Ã¼stlerinden sonra artÄ±k 5 ve 10 kuruÅŸlar da geri verilmiyor.

Türkiye Esnaf ve SanatkarlarÄ± Konfederasyonu (TESK), nakit alÄ±ÅŸveriÅŸlerdeki 1 kuruÅŸ para üstlerinden sonra 5 ve 10 kuruÅŸlarÄ±n geri verilmemesine dair açÄ±klama yaptÄ±.

TESK Genel BaÅŸkanÄ± Bendevi Palandöken’den, “Etiketlerde görülen kuruÅŸlu fiyatlar, kasada ödeme yapan vatandaÅŸa nakit para üstü olarak geri verilmiyor. Özellikle AVM’ler baÅŸta olmak üzere büyük marketler ile zincir marketlerde ve maÄŸazalarda 1 kuruÅŸtan sonra artÄ±k 5 kuruÅŸ ve 10 kuruÅŸlar da para üstünden sayÄ±lmÄ±yor. Oysa sadece bu yÄ±lÄ±n 10 ayÄ±nda toplam 826 milyon 270 bin 500 adet madeni para basÄ±ldÄ±. Nakit para üstü olarak verilmeyen bu madeni paralar nereye kayboldu sorusu akÄ±llara geliyor. Ekonomik dalgalanma yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±mÄ±z dönemde 1 kuruÅŸun bile kÄ±ymeti var. VatandaÅŸlarÄ±mÄ±z damlaya damlaya göl olur, damlacÄ±ktan sel olur atasözünü unutmamalÄ±” açÄ±klamasÄ± geldi.

Ä°ÅžLETMELERE KÂR KALIYOR

Piyasada bolca bozuk para varken kasada vatandaÅŸa para üstü verilmemesinin haksÄ±z bir kazanç olduÄŸunu dile getiren Palandöken, “Bu paralar, vatandaÅŸa para üstü vermeyen iÅŸletmelerin kasasÄ±na kâr kalÄ±yor” diye konuÅŸtu.

VatandaÅŸÄ±n almadÄ±ÄŸÄ± madeni para üstlerinin totalde büyük bir meblaÄŸa ulaÅŸabildiÄŸini, o yüzden para üstünün mutlaka istenmesi gerektiÄŸini ifade eden Palandöken, “HalkÄ±mÄ±z arasÄ±nda sanki 5-10 kuruÅŸ para üstünü istemek ayÄ±p gibi yanlÄ±ÅŸ bir algÄ± var. Bu yanlÄ±ÅŸ algÄ± kÄ±rÄ±lmalÄ± çünkü para üstü istemek ayÄ±p deÄŸil haktÄ±r” dedi. (HABER MERKEZÄ°)

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