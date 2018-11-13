71 yaÅŸÄ±ndaki Yazar, Gazeteci ve Akademisyen KÃ¼rÅŸat Bumin hayatÄ±nÄ± kaybetti.

Yazar, Gazeteci ve Akademisyen KürÅŸat Bumin hayatÄ±nÄ± kaybetti.

Diken'in haberine göre 71 yaÅŸÄ±ndaki Bumin, bir süredir kanser tedavisi görüyordu.

Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, CoÄŸrafya Fakültesi Felsefe Bölümü mezunu Bumin, 10 yÄ±l boyunca Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü’nde öÄŸretim üyeliÄŸi yaptÄ±.

Bumin, aynÄ± zamanda ‘MedyaKronik’ ve ‘Otoriter Demagoji’ kitaplarÄ±nÄ±n da yazarÄ±ydÄ±.

Kürt sorununa iliÅŸkin çözüm süreci döneminde ‘Akil Ä°nsanlar’ grubunun da üyesi olan Bumin, Yeni Åžafak ve Diken’de de köÅŸe yazarlÄ±ÄŸÄ± yaptÄ±. (HABER MERKEZÄ°)

Yeni Åžafak, Bumin'e de tahammÃ¼l edemedi

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 13 KasÄ±m 2018 14:43

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