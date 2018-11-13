Meteorolojiden sel ve buzlanma uyarÄ±sÄ±

Meteroroloji yarÄ±n bazÄ± bÃ¶lgelere kuvvetli yaÄŸmur, saÄŸanak ve buzlanma uyarÄ±sÄ±nda bulundu.

Türkiye'nin güneydoÄŸusunda yarÄ±n kuvvetli yaÄŸmur ve saÄŸanak, doÄŸu kesimlerinde ise yaÄŸmur, karla karÄ±ÅŸÄ±k yaÄŸmur, kar ve buzlanma tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel MüdürlüÄŸünden yapÄ±lan açÄ±klamaya göre, yarÄ±n ülkenin güneydoÄŸu kesimlerinde meydana gelecek yaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±n DiyarbakÄ±r, Mardin, ÅžÄ±rnak, Batman, Siirt, ÅžanlÄ±urfa'nÄ±n ve ElazÄ±ÄŸ'Ä±n doÄŸusunda kuvvetli yaÄŸmur ve saÄŸanak ÅŸeklinde olmasÄ± bekleniyor. Meydana gelebilecek ani sel, su baskÄ±nÄ± ve ulaÅŸÄ±mda aksamalar gibi olumsuzluklara karÅŸÄ± yetkililerden ve vatandaÅŸlardan dikkatli ve tedbirli olmalarÄ± isteniyor.

Bölgede yarÄ±ndan itibaren meydana gelecek yaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±n Erzurum, Bayburt ve GümüÅŸhane'de kar, Bingöl, Bitlis, MuÅŸ, Erzincan'Ä±n ve Dersim'in doÄŸusunda yaÄŸmur ve karla karÄ±ÅŸÄ±k yaÄŸmur, bin 500 metre ve üzeri rakÄ±mlÄ± yerlerde kar ÅŸeklinde olmasÄ± öngörülüyor.

Karadeniz ile Ä°stanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Hatay, KahramanmaraÅŸ, Osmaniye çevreleri ve KÄ±rklareli'nin kÄ±yÄ± kesimlerinde de yaÄŸÄ±ÅŸ bekleniyor. YaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±n genellikle yaÄŸmur ve saÄŸanak, Karadeniz'in iç kesimlerinde karla karÄ±ÅŸÄ±k yaÄŸmur ÅŸeklinde olacaÄŸÄ± tahmin ediliyor. RüzgarÄ±n KÄ±yÄ± Ege'de kuzey ve kuzeybatÄ± yönlerden yer yer kuvvetli (30-50 kilometre/saat) esmesi öngörülüyor. (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 13 KasÄ±m 2018 14:28

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