KÃ¼rt Dili Ã§alÄ±ÅŸtayÄ±nÄ±n sonuÃ§ bildirgesi aÃ§Ä±klandÄ±

KÃ¼rt dilinin geliÅŸtirilmesi, resmi dil olmasÄ± ve okullarda Ã¶ÄŸretilmesi amacÄ±yla kurulan KÃ¼rt Dili Platformu Ã§alÄ±ÅŸtay sonuÃ§ bildirgesini aÃ§Ä±kladÄ±.

HDP, DBP, ÖSP, PDK, PDK-T, PSK, PAK, Ä°nsan ve Özgürlük Partisi ile Azadî Hareketi’nin Kürt dilinin geliÅŸtirilmesi, resmi dil olmasÄ± ve okullarda öÄŸretilmesi amacÄ±yla kurduÄŸu Kürt Dili Platformu, yol haritasÄ±nÄ± çÄ±kartmak için düzenledikleri, dil çalÄ±ÅŸtayÄ±nÄ±n sonuç bildirgesini açÄ±kladÄ±.

DiyarbakÄ±r GüneydoÄŸu Gazeteciler Cemiyeti’nde yapÄ±lan basÄ±n açÄ±klamasÄ±nÄ± okuyana PSK Sözcüsü Bayram Bozyel, anadilin varlÄ±k ve yokluk meselesi olduÄŸuna dikkat çekerek, Kürtçe’nin eÄŸitim dili ve resmi dil olmasÄ± talebinde bulundu.

Bozyel, “Çok iyi bilinir ki Kürtler, Türkiye’de yaÅŸayan diÄŸer vatandaÅŸlar gibi vergi veriyor, askerlik yapÄ±yor, tüm vatandaÅŸlÄ±k görevlerini yerine getiriyor. 25 milyondan fazla Kürt var Türkiye’de ama maalesef Kürtler kollektif haklarÄ±na sahip deÄŸil. Kürtçe eÄŸitim dili deÄŸil okullarda. Bizlerin vatandaÅŸ olarak isteÄŸi Kürtçe’nin okullarda, üniversitelerde eÄŸitim dili olmasÄ±. Kürtler, ticaretini, siyasetini, kültürel etkinliklerini kendi diliyle yapmak istiyor. Bu nedenlerle Kürt Dil Platformu’nu gerçekleÅŸtirdik. Bugün itibariyle halkÄ±mÄ±z, STK’lar, medya ve siyasi partiler bu çalÄ±ÅŸmaya sahip çÄ±kmalÄ±” dedi. (DiyarbakÄ±r/EVRENSEL)

KÃ¼rt Dili Platformu'nun Ã¶nceliÄŸi, dil bilincinin saÄŸlanmasÄ±

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