Berna LaÃ§in 'Dini deÄŸerleri aÅŸaÄŸÄ±lama' iddiasÄ±ndan hakim karÅŸÄ±sÄ±nda

Oyuncu Berna LaÃ§in cinsel istismar ile ilgili sosyal medya hesabÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± paylaÅŸÄ±m nedeniyle hakim karÅŸÄ±sÄ±na Ã§Ä±ktÄ±.

Çocuklara yönelik cinsel istismar ve öldürme eylemlerine iliÅŸkin tartÄ±ÅŸma sÄ±rasÄ±nda sosyal medya hesabÄ±nda yaptÄ±ÄŸÄ± paylaÅŸÄ±m nedeni ile hakkÄ±nda, "HalkÄ±n bir kesiminin benimsediÄŸi dini deÄŸerleri alenen aÅŸaÄŸÄ±lama" iddiasÄ±ndan 1 yÄ±la kadar hapis cezasÄ± istenen Berna Laçin EÅŸiz'in yargÄ±lanmasÄ±na baÅŸlandÄ±.

Ä°stanbul Anadolu 59. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanÄ±n ilk duruÅŸmasÄ±na sanÄ±k Berna Laçin ile avukatÄ± katÄ±ldÄ±. Berna Laçin, kimlik tespiti sÄ±rasÄ±nda oyuncu olduÄŸunu, aylÄ±k gelirinin de 10 bin TL olduÄŸunu söyledi. Ä°ddianamede geçen ifadeleri hiçbir ÅŸekilde kabul etmediÄŸini söyleyen Berna Laçin EÅŸiz, "Ä°ddianameye konu tweeti ben attÄ±m. Bu idam ile ilgili bir tweettir. Tweette idam etiketi bulunmaktadÄ±r. Dinle ilgili herhangi bir konu yok. Ä°damla ilgili bir konudur. Bunlar troller tarafÄ±ndan bilinçli olarak saptÄ±rÄ±lÄ±p bir gündem yaratÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r. Åžu anda burada olmama sebep olmuÅŸlardÄ±r" dedi.

'SADECE SANAL DÜNYADA KALMIÅž BÄ°R OLAYDIR'

Sosyal medyada yaratÄ±lan infial ile günlük yaÅŸamÄ±nda karÅŸÄ±laÅŸmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyleyen Berna Laçin EÅŸiz, "Ne benim ÅŸahsÄ±ma bir tehdit gelmiÅŸtir ne de halk arasÄ±nda bir tartÄ±ÅŸma, bir atÄ±ÅŸma olmamÄ±ÅŸtÄ±r. Günlük hayatta karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ± yoktur. Sadece sanal dünyada kalmÄ±ÅŸ bir olaydÄ±r" diye konuÅŸtu.

Davaya konu tweette Medine ÅŸehrinin adÄ± geçtiÄŸi için yargÄ±landÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyleyen Berna Laçin, "Medine ÅŸehrinin adÄ± geçtiÄŸi için iddianame de oradan tutturdu. Oysa ki benim bahsettiÄŸim idamÄ±n bulunduÄŸu ÅŸehirler içinde verilmiÅŸ bir örnektir, herhangi bir dini içeriÄŸi yoktur. NasÄ±l ki Sultanahmet'te hÄ±rsÄ±zlÄ±k çok arttÄ± desem camiye bir hakaret deÄŸil ise buradaki Medine sözü de dini bir içerik taÅŸÄ±mamaktadÄ±r. Åžehirlerin kutsallarÄ± vardÄ±r ama o ÅŸehirde doÄŸup büyüyen herkesi kutsal saymak mümkün deÄŸildir. Bunun böyle olmadÄ±ÄŸÄ± da çok yakÄ±n zamanda KaÅŸÄ±kçÄ± cinayeti ile hepimiz gördük. Bana saldÄ±rÄ±larÄ±n öznesi olan Arap kardeÅŸlerimiz MüslümandÄ±r. DolayÄ±sÄ± ile 'böyle bir ÅŸey yapmaz' cümlesinin içinin de boÅŸ olduÄŸunu gördük. NasÄ±l ki SayÄ±n CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±z Suud'larÄ±n yaptÄ±ÄŸÄ± cinayeti anlatÄ±rken 'katiller' dediÄŸinde MüslümanlarÄ± kast etmiyor ise ben de Medine ÅŸehrinden bahsederken bunu Ä°slamiyet'le ve MüslümanlÄ±kla baÄŸlamadÄ±m" dedi.

Berna Laçin EÅŸiz savunmasÄ±nÄ± ÅŸöyle sürdürdü:

"KaldÄ± ki 30 yÄ±ldÄ±r tüm canlÄ± yayÄ±nlarda, röportajlarda her an halkÄ±n önünde olan biriyim, 6-7 yÄ±ldÄ±r Twetter kullanÄ±yorum, 5-6 bin tweetim var. Bugüne kadar bir kere bile deÄŸil kendi dinime hakaret etmek, baÅŸka dine mensup insanlara karÅŸÄ± nezaketsiz bir sözüm bile olmamÄ±ÅŸtÄ±r. Bütün kayÄ±tlar da ortadadÄ±r."

MEDÄ°NE ADININ KULLANILMASINDA KASIT OLMADIÄžINI SÖYLEDÄ°

Davaya konu tweeti attÄ±ÄŸÄ± günlerde hac görevi sÄ±rasÄ±nda kaçÄ±rÄ±lÄ±p o bölgede esir tutulan bir kadÄ±nÄ±n gündemde olduÄŸunu hatÄ±rlatan Berna Laçin EÅŸiz, "Bu konular tazeydi. O sÄ±rada konu idam olduÄŸu için, idam yönetiminde olan ülkeler içinde tesadüfen Suudi Arabistan aklÄ±ma geldi. En popüler olduÄŸu için. ÖrneÄŸi oradan verdim, bir kasÄ±t yoktur. Tamamen bir ÅŸehir adÄ± kullanÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r. Ä°çerik idamdÄ±r. Etiket idamdÄ±r. Peygamberimizin ya da ehlibeytinin mezarÄ±nÄ±n bulunduÄŸu kutsal bölgelere iliÅŸkin herhangi bir ifade veya söz, söz konusu deÄŸildir" dedi.

'Ä°DDÄ°ANAME BENÄ°M Ä°ÇÄ°N AÄžIR OLDU'

Berna Laçin EÅŸiz, "Son söz olarak bir tarafta iddianamenin hazÄ±rlanmasÄ±na neden olan troller ve onlarÄ±n iddialarÄ± suçlamalarÄ± var. Öte taraftan halkÄ±n büyük çoÄŸunluÄŸunun gayet yakÄ±ndan tanÄ±dÄ±ÄŸÄ±, 18 yaÅŸÄ±mdan beri her anÄ±mÄ± takip ettikleri, evliliÄŸimden çocuÄŸa kadar her konuda fikirlerini bildikleri benim sözüm var, karar sizin. Beraatimi talep ediyorum, böyle bir iddianamede bulunulmasÄ± benim için aÄŸÄ±r oldu" dedi.

'Ä°FADEMÄ° VERMEYE GELDÄ°M'

Berna Laçin duruÅŸmasÄ± sonrasÄ± gazetecilere yaptÄŸÄ± açÄ±klamada, "Söylenecek çok önemli bir ÅŸey yok, Twitter'daki benim bir sözüm üzerine trollerin yarattÄ±ÄŸÄ± sahte bir infial vardÄ±. Bunun üzerine davamÄ±z vardÄ±, ifademi vermeye geldim. Son derece açÄ±k seçik bir durum olduÄŸu için sÄ±kÄ±ntÄ±lÄ± bir durumum yok. SuçlamalarÄ± kabul etmiyorum. Hiçbir ÅŸey yok, çok sÄ±kÄ±ntÄ±lÄ± bir sürecim yok." dedi.

Ä°DDÄ°ANAMEDEN

Ä°stanbul Anadolu Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan hazÄ±rlanan iddianamede, Berna Laçin EÅŸiz'in çocuklara yönelik cinsel istismar ve öldürme eylemlerinin tartÄ±ÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ± dönemde sosyal medya hesabÄ±nda 3 Temmuz 2018'de idam cezasÄ±na iliÅŸkin paylaÅŸÄ±mda bulunduÄŸu, bu paylaÅŸÄ±mÄ±n muhtelif sosyal medya hesaplarÄ±nda yoÄŸun tepkilere neden olduÄŸu, bunun üzerine ÅŸüpheli hakkÄ±nda soruÅŸturma baÅŸlatÄ±ldÄ±ÄŸÄ± kaydedildi.

Åžüphelinin soruÅŸturmaya konu paylaÅŸÄ±mÄ± kendisinin yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± kabul ettiÄŸi belirtilen iddianamede, paylaÅŸÄ±mda adÄ± geçen Medine ÅŸehrinin Ä°slam peygamberinin kabrinin bulunduÄŸu, dolayÄ±sÄ±yla Müslümanlar için kutsal deÄŸeri bulunan bu ÅŸehrin tecavüz rekoruna sahip olduÄŸuna dair ÅŸüpheli tarafÄ±ndan dile getirilen iddianÄ±n nesnel bir veriye dayanmadÄ±ÄŸÄ± belirtiliyor. Ä°ddianamede ÅŸüphelinin "HalkÄ±n bir kesiminin benimsediÄŸi dini deÄŸerleri alenen aÅŸaÄŸÄ±lama" suçundan 6 aydan 1 yÄ±la kadar hapis cezasÄ± ile cezalandÄ±rÄ±lmasÄ± istendi. (Ä°stanbul/DHA)

Berna LaÃ§in'in idam karÅŸÄ±tÄ± sosyal medya paylaÅŸÄ±mÄ±na soruÅŸturma

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