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FotoÄŸraf: MA
HDP'nin Bismil'deki binasÄ±na silahlÄ± saldÄ±rÄ±
13 KasÄ±m 2018 13:19
HDP Bismil Ä°lÃ§e Ã–rgÃ¼tÃ¼ binasÄ±na kimliÄŸi belirsiz bir ÅŸahÄ±s tarafÄ±ndan silahlÄ± saldÄ±rÄ±da bulunuldu.
DiyarbakÄ±r’da HalklarÄ±n Demokratik Partisi (HDP) Bismil Ä°lçe Örgütü binasÄ±na yönelik dün gece yarÄ±sÄ± silahlÄ± saldÄ±rÄ± gerçekleÅŸtirildi. KimliÄŸi belirsiz bir ÅŸahÄ±s tarafÄ±ndan gerçekleÅŸtirilen saldÄ±rÄ±, gece saat 01.00 sÄ±ralarÄ±nda yaÅŸandÄ±.
SaldÄ±rÄ±da can kaybÄ± olmazken, küçük çaplÄ± maddi hasar oluÅŸtu.
SaldÄ±rÄ± sonrasÄ± olay yerine gelen polisler, parti binasÄ±nda inceleme yaptÄ±. Görgü tanÄ±klarÄ±nÄ±n anlatÄ±mlarÄ± doÄŸrultusunda 25-30 yaÅŸlarÄ±nda olduÄŸu belirlenen saldÄ±rganÄ±n yakalanmasÄ± için çalÄ±ÅŸma baÅŸlatÄ±ldÄ±ÄŸÄ± öÄŸrenildi.
SaldÄ±rÄ±ya tepki gösteren parti yöneticileri olayla ilgili suç duyurusunda bulunacak. (DiyarbakÄ±r/MA)Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 13 KasÄ±m 2018 13:26
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