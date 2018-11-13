Metropoll'un anketine gÃ¶re AKP yÃ¼zde 41, CHP yÃ¼zde 25 oy oranÄ±nda

Metropoll AraÅŸtÄ±rma Åžirketi, ekim ayÄ± genel seÃ§im anket sonuÃ§larÄ±nÄ± yayÄ±mladÄ±. Buna gÃ¶re AKP yÃ¼zde 41, CHP yÃ¼zde 25, MHP yÃ¼zde 12 oy oranÄ±nda.

Metropoll AraÅŸtÄ±rma Åžirketi, ekim ayÄ±nda yaptÄ±ÄŸÄ± anketin sonuçlarÄ±nÄ± yayÄ±mladÄ±.

Ankete göre CumhurbaÅŸkanÄ± Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n görevini onaylayanlarÄ±n oranÄ± yüzde 2 gerileyerek, yüzde 39.8 seviyesine geldi. VatandaÅŸlarÄ±n yüzde 46.2'si ise ErdoÄŸan'Ä±n görevini onaylamÄ±yor. ErdoÄŸan en çok yüzde 82 ile AKP'den, yüzde 49 ile MHP'den görev onayÄ± alÄ±yor.

Ankete göre genel seçimi iÅŸaret ederek "Bu pazar seçim olsa oyunuzu hangi partiye verirsiniz" sorusuna katÄ±lÄ±mcÄ±larÄ±n yüzde 34.1'i AKP yanÄ±tÄ±nÄ± veriyor.

AKP'yi yüzde 21.3 ile CHP, yüzde 10.3 ile MHP, yüzde 8.3 ile HDP ve yüzde 7.7 ile Ä°YÄ° Parti takip ediyor.

OranÄ± yüzde 21.1 olarak belirlenen kararsÄ±zlarÄ±n daÄŸÄ±tÄ±lmasÄ± sonrasÄ± ise tablo ÅŸöyle belirleniyor: AKP yüzde 41, CHP yüzde 25, MHP yüzde 12, HDP yüzde 10, Ä°YÄ° Parti yüzde 9.

METROPOLL'UN 24 HAZÄ°RAN TAHMÄ°NLERÄ° TUTMAMIÅžTI

Metropoll AraÅŸtÄ±rma Åžirketinin 24 Haziran seçimleri öncesi CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seçimleri tahmini ÅŸöyleydi: ErdoÄŸan: 49.3, AkÅŸener: 9.8, Ä°nce: 26.1, DemirtaÅŸ: 12, KaramollaoÄŸlu: 2.3. ErdoÄŸan, Metropoll'un tahmininin aksine yüzde 52,6 oy alarak ilk turda cumhurbaÅŸkanÄ± seçilmiÅŸti.

Partilerin tahmini oy oranlarÄ±nda ise Cumhur Ä°ttifaki: 49.4, Millet Ä°ttifakÄ±: 38.1, HDP: 12.3 oy almÄ±ÅŸtÄ±. Cumhur Ä°ttifakÄ±, yüzde 53.7 oy oranÄ±na eriÅŸirken Millet Ä°ttifakÄ± yüzde 33.9'da HDP ise yüzde 11.7'de kalmÄ±ÅŸtÄ±. (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 13 KasÄ±m 2018 13:16

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