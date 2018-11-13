GÃ¼vence bedelini isteyen aboneye 'gazÄ±nÄ±z kesilir' tehdidi

Ä°zmir'de 'baÄŸlantÄ± ve gÃ¼vence bedeli' Ã¼cretinin iadesini isteyen kiÅŸiye doÄŸalgaz ÅŸirketi 'ParayÄ± alÄ±rsan, gaz arzÄ± durdurulacaktÄ±r' mektubu gÃ¶nderdi.

Ä°zmir'de bir vatandaÅŸÄ±n, "baÄŸlantÄ± ve güvence bedeli" ücretinin iadesi davasÄ±nÄ± kazanmasÄ±na raÄŸmen davalÄ±k olduÄŸu doÄŸal gaz daÄŸÄ±tÄ±m ÅŸirketi "ParayÄ± alÄ±rsan, gaz arzÄ± durdurulacaktÄ±r" içerikli mektup aldÄ±. DavacÄ± Leyla Demir tehdide tepki gösterdi, "Bizim amacÄ±mÄ±z firmadan para almak deÄŸil. Böyle bir tehdidi hak etmediÄŸimizi düÅŸünüyorum. Biz sadece hakkÄ±mÄ±z olanÄ± istiyoruz" dedi.

DOÄžALGAZ ÅžÄ°RKETÄ°NDEN 'GAZINIZI KESERÄ°Z' TEHDÄ°DÄ°

Ä°zmir'in Buca ilçesinde yaÅŸayan Diren Demir, geçen yÄ±l nisan ayÄ±nda Buca Tüketici Hakem Heyetine baÅŸvuruda bulunarak, ev aboneliÄŸi bulunan doÄŸal gaz daÄŸÄ±tÄ±m ÅŸirketinin, henüz doÄŸal gaz baÄŸlanmadan kendisinden baÄŸlantÄ± ve güvence bedeli adÄ± altÄ±nda 914,67 lira aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek bu ücretin iadesini talep etti.

Her iki tarafÄ±n da savunmasÄ±nÄ± alan heyet, bedelin haksÄ±z ve hukuka aykÄ±rÄ± alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±na karar vererek, söz konusu paranÄ±n Demir'e iadesine hükmetti.

Åžirket ise Tüketici Mahkemesine itiraz hakkÄ±nÄ± kullandÄ± ve dava açtÄ±. Dava süreci devam ederken Demir, daÄŸÄ±tÄ±m ÅŸirketinden mektup aldÄ±. Mektupta, "Åžirketimizce alÄ±nan söz konusu bedellerin tarafÄ±nÄ±za iade edilmesi durumunda abonelik sözleÅŸmeniz sonlandÄ±rÄ±larak gaz arzÄ±nÄ±z durdurulacaktÄ±r. Tekrar abone olmak istediÄŸinizde baÅŸvuru tarihindeki EPDK tarafÄ±ndan belirlenen bedeller dikkate alÄ±narak aboneliÄŸiniz tesis edilecektir. Buna raÄŸmen yukarÄ±da belirtilen bedellerin iadesini talep etmeniz halinde IBAN numaranÄ±zÄ± ÅŸirketimize bildirmeniz gerekmektedir." denildi.

FotoÄŸraf: Yusuf Åžahbaz/AA

‘BÖYLE BÄ°R TEHDÄ°DÄ° HAK ETMEDÄ°ÄžÄ°MÄ°ZÄ° DÜÅžÜNÜYORUM’

Diren Demir'in annesi Leyla Demir, AA muhabirine yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, "Tüketicinin bir maÄŸduriyeti varsa bunun yasal yollardan düzeltilmesi için baÅŸvurduk. Bizim amacÄ±mÄ±z firmadan para almak deÄŸil. Böyle bir tehdidi hak etmediÄŸimizi düÅŸünüyorum. Biz sadece hakkÄ±mÄ±z olanÄ± istiyoruz" dedi.

Demir ailesinin avukatÄ± ve Tüketiciyi Koruma DerneÄŸi (TÜKODER) Ä°zmir Åžube BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Avukat Ali Ä°hsan ArÄ±can ise bu konu hakkÄ±nda Afyonkarahisar'da benzer bir kararÄ±n alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve tüketiciye para iadesi yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± anÄ±msattÄ± ve "Bu kararlar icraya konulup infaz edilebilir ancak ÅŸirket tüketicilere tehdit içeren mektuplar gönderdi. Bu hukuka uygun deÄŸil. Mahkeme ne karar verirse herkes ona uymak zorundadÄ±r. FirmanÄ±n bu tutumu ÅŸantaj ve tehdit içeriyor." ifadelerini kullandÄ±.

TÜKODER Ä°zmir Åžube BaÅŸkanÄ± Cevdet Uçan da Ä°zmir'de birçok tüketicinin bu bedeli almak için tüketici hakem heyetlerine baÅŸvurduÄŸunu aktardÄ±. DaÄŸÄ±tÄ±m ÅŸirketinin aldÄ±ÄŸÄ± bu bedellerin yasal olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Uçan, "Bu bedellerin tüketicilere iadesi konusunda da çalÄ±ÅŸmalarÄ±mÄ±z var." dedi.

Öte yandan söz konusu doÄŸal gaz ÅŸirketi ise mektuptaki yönetmelik hususuna dikkati çekerek, mektubu bilgilendirme amacÄ±yla tüketiciye gönderdiklerini bildirdi. (HABER MERKEZÄ°)

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