KÃ¶yleri baraj sularÄ± altÄ±nda kalacak kÃ¶ylÃ¼lerden tepki

Kemerdere barajÄ± iÃ§in yapÄ±lmak istenen Ã‡ED toplantÄ±sÄ±na halk tepki gÃ¶sterdi.

Sakarya'nÄ±n Kaynarca ve Ferizli ilçeleri arasÄ±nda kurulmasÄ± planlanan Kemerdere BarajÄ± için yapÄ±lmak istenen Çevre Etki DeÄŸerlendirmesi (ÇED) toplantÄ±sÄ±nda, köyleri baraj sularÄ± altÄ±nda kalacak halk tepki gösterdi. Köylüler, barajÄ± istemediklerini, imza kampanyasÄ± baÅŸlatacaklarÄ±nÄ± duyurdu.

Melen-Ä°stanbul arasÄ±nda döÅŸenen su hattÄ±na verilmek üzere Kaynarca ile Ferizli arasÄ±nda kalan bölgede kurulmasÄ± planlanan Kemerdere BarajÄ± için yapÄ±lan ÇED halkÄ± bilgilendirme toplantÄ±sÄ± Kaynarca'nÄ±n KüçükkÄ±ÅŸla Köyü'ndeki kahvehanede yapÄ±ldÄ±. ToplantÄ±ya katÄ±lan yöre halkÄ± tutanaÄŸÄ± imzalamadÄ±. Kaynarca'ya baÄŸlÄ± KÄ±zÄ±lcaali, Hatipler, KüçükkÄ±ÅŸla, YazlÄ±k PÄ±narÄ± ve Cebek ile Ferizli'ye baÄŸlÄ± SarÄ±ahmetler, HocaoÄŸlu Köyleri arasÄ±nda su tutacak barajÄ±n gövde inÅŸaatÄ± ise Cebek Köyü ile SarÄ±ahmetler Köyü arasÄ±nda kalan bölgede inÅŸa edilmek isteniyor.

KüçükkÄ±ÅŸla Köyü MuhtarÄ± Celil Karagöz, "Ä°stanbul'un su ihtiyacÄ± için köyümüzü sular altÄ±nda bÄ±rakÄ±yorsunuz. Bu haksÄ±zlÄ±ktÄ±r. Köylümüz maÄŸdur olacak, bize ne olacak düÅŸünülmüyor. Biz bu barajÄ± istemiyoruz" diyerek baraja karÅŸÄ± olduklarÄ±nÄ± ifade etti.

Muhtar Karagöz, “Baraj yapÄ±mÄ± için halk oylamasÄ± yapÄ±lmasÄ± gerekir” dedi. Kaynarca Ziraat OdasÄ± BaÅŸkanÄ± Ä°brahim Çakar ise konuyla ilgili imza kampanyasÄ± baÅŸlattÄ±klarÄ±nÄ±, hukuk mücadelesi vereceklerini söyledi.

FotoÄŸraf: DHA

ToplantÄ±nÄ±n yapÄ±lacaÄŸÄ± alana jandarma ekiplerinin gelmesi dikkat çekti. (DHA)

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