FotoÄŸraf: DHA
ÃœskÃ¼dar'da bir Ã¶ÄŸretmeni silahla vuran kiÅŸi tutuklandÄ±
Ä°stanbul ÃœskÃ¼dar'daÂ bir ortaokul koridorunda Ã¶ÄŸretmeni silahla vurarak kaÃ§an kiÅŸi tutuklandÄ±.
Ä°stanbul Üsküdar'da bir öÄŸretmeni silahla vurarak yaralayan tarafÄ±ndan Celal A. tutuklandÄ±.
7 KasÄ±m'da Üsküdar Atik Valide Ä°mam Hatip Ortaokulu'nda beden eÄŸitimi öÄŸretmeni Alparslan A., bir öÄŸrencinin dayÄ±sÄ± olan Celal A., tarafÄ±ndan okul koridorunda silahla ile vurularak yaralandÄ±.
DHA'nÄ±n aktardÄ±ÄŸÄ±na göre Üsküdar Ä°lçe Emniyet MüdürlüÄŸü ekipleri, olayÄ±n ardÄ±ndan kaçan ÅŸüpheliyi yakalamak için çalÄ±ÅŸma baÅŸlattÄ±. Düzenlenen operasyonda Celal A., gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±. Celal A., emniyetteki iÅŸlemlerinin ardÄ±ndan sevk edildiÄŸi Anadolu Adalet SarayÄ±'nda mahkemece tutuklandÄ±.
Ä°stanbul Anadolu 5. Sulh Ceza HakimliÄŸi, soruÅŸturma sonuçlanana kadar olaya iliÅŸkin haber yapÄ±lmamasÄ± için kÄ±sÄ±tlama kararÄ± vermiÅŸti. (HABER MERKEZÄ°)
Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 13 KasÄ±m 2018 12:50
ÃœskÃ¼dar'da Ã¶ÄŸretmene silahlÄ± saldÄ±rÄ±