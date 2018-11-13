SilahlÄ± saldÄ±rÄ±ya uÄŸrayan Lastik-Ä°ÅŸÂ Genel BaÅŸkanÄ± Abdullah Karacan hayatÄ±nÄ± kaybetti. Karacan'Ä±n katil zanlÄ±sÄ± tutuklandÄ±.

DÄ°SK'e baÄŸlÄ± Lastik-Ä°ÅŸ SendikasÄ±nÄ±n Genel BaÅŸkanÄ± Abdullah Karacan ve yanÄ±ndaki 2 kiÅŸi, Sakarya'nÄ±n Arifiye ilçesinde bulunan lastik fabrikasÄ±na ziyarete gittiÄŸi sÄ±rada silahlÄ± saldÄ±rÄ±ya uÄŸradÄ±. BaÅŸÄ±ndan vurulduÄŸu belirtilen Karacan, kaldÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± hastanede hayatÄ±nÄ± kaybederken ateÅŸ ettiÄŸi iddia edilen iÅŸçi tutuklandÄ±.

Ä°ZMÄ°T'TE TÖREN DÜZENLENDÄ°

Sakarya'nÄ±n Arifiye ilçesindeki lastik fabrikasÄ±nda uÄŸradÄ±ÄŸÄ± silahlÄ± saldÄ±rÄ± sonucu kaldÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± hastanede hayatÄ±nÄ± kaybeden DÄ°SK'e baÄŸlÄ± Lastik-Ä°ÅŸ'in Genel BaÅŸkanÄ± Abdullah Karacan için Ä°zmit Lastik-Ä°ÅŸ Sosyal Tesisleri önünde tören düzenlendi.

Abdullah Karacan'Ä±n eÅŸi Tülay Karacan, çocuklarÄ± ve arkadaÅŸlarÄ±, tabuta sarÄ±larak gözyaÅŸÄ± döktü.

Burada konuÅŸan DÄ°SK Genel BaÅŸkanÄ± Arzu ÇerkezoÄŸlu, Karacan'Ä±n Lastik-Ä°ÅŸ SendikasÄ±nÄ± zor günlerden bu günlere getirdiÄŸini belirterek, Karacan'Ä±n lastik iÅŸçilerinin ÅŸartlarÄ±nÄ±n iyileÅŸtirilmesi için çaba gösterdiÄŸini söyledi.

ÇerkezoÄŸlu, "Lastik fabrikalarÄ±nda taÅŸeron firmalarÄ±nÄ±n ortadan kaldÄ±rÄ±lmasÄ± onun eseriydi. Bugün buradan bir kez de Abdullah baÅŸkanÄ±mÄ±za söz vermeliyiz. Çok açÄ±ktÄ±r ki Abdullah Karacan, verdiÄŸi bu mücadeleyle hep bizim yanÄ±mÄ±zda olacak ve biz onu yaÅŸatacaÄŸÄ±z. BaÅŸta lastik iÅŸçileri, Lastik-Ä°ÅŸ SendikamÄ±z, DÄ°SK'in 22 sendikasÄ± ve DÄ°SK, Abdullah Karacan'Ä± yaptÄ±klarÄ±yla, mücadelesiyle yaÅŸatmaya devam edecek." diye konuÅŸtu.

IndustriALL Küresel SendikasÄ± Genel Sekreter YardÄ±mcÄ±sÄ± Kemal Özkan da Karacan'Ä±n örnek bir insan olduÄŸunu belirtti.

Karacan'Ä±n Lastik-Ä°ÅŸ SendikasÄ±nÄ± iyi bir noktaya getirdiÄŸini aktaran Özkan, "Ä°çimiz kan aÄŸlÄ±yor. Bunu hazmetmek kolay deÄŸil. HakkÄ±mÄ±z ona helal olsun. Ancak onun bize hakkÄ±nÄ± helal edebilmesi için yapmamÄ±z gerekenler var. KatÄ±lÄ±mcÄ±lar olarak ona bir söz vermemiz gerekiyor. Onun dalgalandÄ±rdÄ±ÄŸÄ± bayraÄŸÄ± indirmeyeceÄŸimize söz vermemiz gerekiyor. Ancak böyle kendisi rahat ve huzur içinde uyuyabilir." ifadelerini kullandÄ±.

Lastik-Ä°ÅŸ Genel Sekreteri Alaaddin SarÄ± ise acÄ±larÄ±nÄ±n büyük olduÄŸunu dile getirerek, "AÄŸabeyim burada yatÄ±yor. AÄŸabeyimi buraya gönderenlere lanet okuyoruz. Abdullah Karacan, dost, yiÄŸit, yardÄ±msever insandÄ±. Burada bulunan arkadaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n derdine deva olan bir insandÄ±. Lastik-Ä°ÅŸ SendikasÄ±nÄ± onun koyduÄŸu ilkelerle biz veya bizden sonrakiler aynÄ± kararlÄ±lÄ±kla devam ettireceÄŸine inanÄ±yoruz." diye konuÅŸtu.

Karacan'Ä±n naaÅŸÄ±, daha sonra cenaze töreni için Fevziye Camisi'ne götürüldü. Abdullah Karacan'Ä±n cenazesi, Ä°zmit BaÅŸçeÅŸme MezarlÄ±ÄŸÄ±'nda topraÄŸa verildi.

Cenaze törenine, Karacan'Ä±n ailesi ve yakÄ±nlarÄ±nÄ±n yanÄ± sÄ±ra Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, AKP Kocaeli Milletvekili Mehmet Akif YÄ±lmaz, CHP Ä°zmir Milletvekili Kani Beko, BüyükÅŸehir Belediye BaÅŸkan Vekili Zekeriya Özak, belediye baÅŸkanlarÄ±, siyasi partilerin temsilcileri, sendikalarÄ±n genel baÅŸkanlarÄ±, il temsilcileri ve sendika üyesi çok sayÄ±da iÅŸçi ile vatandaÅŸ katÄ±ldÄ±.

KATÄ°L ZANLISI TUTUKLANDI

Karacan'Ä±, onun belinden kaptÄ±ÄŸÄ± tabancayla vurup öldüren ve yanÄ±ndaki 2 kiÅŸiyi de yaralayan Sedat U. sevk edildiÄŸi adliyede tutuklandÄ±.

FABRÄ°KA ZÄ°YARETÄ°NDE SALDIRI

Lastik-Ä°ÅŸ Genel BaÅŸkanÄ± Karacan, Sakarya'nÄ±n Arifiye ilçesinde bulunan bir lastik fabrikasÄ±nÄ± ziyarete geldiÄŸi esnada fabrikada çalÄ±ÅŸan iÅŸçilerden Sedat U'nun silahlÄ± saldÄ±rÄ±sÄ±na uÄŸradÄ±.

SaldÄ±rÄ±da, Karacan ile yanÄ±nda bulunan Lastik Ä°ÅŸ SendikasÄ± Goodyear FabrikasÄ± iÅŸyeri temsilcisi Osman Bayraktar ve Lastik Ä°ÅŸ SendikasÄ± Åžube BaÅŸkanÄ± Mustafa Sipahi de ayaÄŸÄ±ndan vuruldu.

Kocaeli Koz'un haberine göre Sedat U., Abdullah Karacan’Ä±n silahÄ±nÄ± çekmeceden alarak saldÄ±rÄ±yÄ± gerçekleÅŸtirdi. SaldÄ±rganÄ±n Goodyear FabrikasÄ±nda pres piÅŸirme bölümünde çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± ve yer deÄŸiÅŸikliÄŸi ile ilgili tartÄ±ÅŸmanÄ±n yaÅŸanmasÄ± üzerine saldÄ±rganÄ±n Karacan’Ä±n ruhsatlÄ± tabancasÄ±nÄ± çekmeceden alarak Karacan’Ä± vurduÄŸu öÄŸrenildi.

AÄŸÄ±r yaralÄ± Karacan Sakarya Üniversitesi EÄŸitim ve AraÅŸtÄ±rma Hastanesi'ne kaldÄ±rÄ±ldÄ±. Karacan burada yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi.

EMNÄ°YET MÜDÜRLÜÄžÜ: Ä°ÅžÇÄ°NÄ°N GÖREV YERÄ° DEÄžÄ°ÅžTÄ°RÄ°LDÄ°ÄžÄ° Ä°ÇÄ°N YAÅžANDI

Sakarya Emniyet MüdürlüÄŸü Karacan'Ä±n öldürülmesine iliÅŸkin açÄ±klama yaptÄ±. AçÄ±klamada, Karacan'Ä±n saat 12.00 civarÄ±nda, ilçedeki fabrikanÄ±n bahçesinde bulunan sendika temsilciliÄŸi binasÄ±nda baÅŸÄ±ndan vurulduÄŸu, kaldÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± Sakarya Üniversitesi EÄŸitim ve AraÅŸtÄ±rma Hastanesi'nde yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdiÄŸi anÄ±msatÄ±ldÄ±.

Olayda, sendikanÄ±n mali sekreteri Mustafa Sipahi ile sendika temsilcisi Osman Bayraktar'Ä±n hayati tehlike arz etmeyecek ÅŸekilde yaralandÄ±ÄŸÄ± ve aynÄ± hastanede tedavi altÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± aktarÄ±lan açÄ±klamada, ÅŸunlar kaydedildi:

“YapÄ±lan olay yeri incelemesi ve tahkikatlar neticesinde, ÅŸahsÄ±n (ÅŸüpheli) fabrikada iÅŸçi olarak çalÄ±ÅŸan S.U olduÄŸu, iÅŸ yerindeki görev yeri deÄŸiÅŸikliÄŸi nedeniyle sendika yetkilileri ile tartÄ±ÅŸma yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±, çÄ±kan kargaÅŸa sÄ±rasÄ±nda Genel BaÅŸkan Abdullah Karacan'a ait taÅŸÄ±ma ruhsatlÄ± silahÄ± alarak olayÄ± gerçekleÅŸtirdiÄŸi anlaÅŸÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r. Åžüpheli S.U olayda kullandÄ±ÄŸÄ± silahla bindiÄŸi ticari taksiyle kaçmaya çalÄ±ÅŸÄ±rken polis ekipleri tarafÄ±ndan kÄ±sa sürede yakalanmÄ±ÅŸtÄ±r. Olayla ilgili çok yönlü tahkikat devam etmektedir.”

BAÅžSAVCI: GEREKLÄ° ARAÅžTIRMA HASSASÄ°YETLE YAPILIYOR

Sakarya Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±sÄ± Lütfi Dursun, saldÄ±rÄ±nÄ±n gerçekleÅŸtirildiÄŸi lastik fabrikasÄ±ndaki sendika temsilciliÄŸinde inceleme yaptÄ±. Sendika temsilciliÄŸinin içindeki ve çevresindeki kamera kayÄ±tlarÄ±na el koyulduÄŸu öÄŸrenildi. BaÅŸsavcÄ± Dursun, fabrikadan ayrÄ±lÄ±rken, gazetecilere yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, "Sakarya ilimizde, saat 12.00 sularÄ±nda böyle bir olayÄ±n meydana gelmesi, bizi son derece derinden üzmüÅŸtür. Olayla ilgili olarak 2 cumhuriyet savcÄ±sÄ± tarafÄ±mdan görevlendirildi. Ben de refakat ediyorum. Olay bütün yönleriyle araÅŸtÄ±rÄ±lÄ±yor, inceleniyor, soruÅŸturuluyor. Vuran ÅŸahÄ±s, silahÄ±yla beraber kaçarken, ÅŸu an elimizde. Onun sorgusu devam ediyor. Vurulan ÅŸahÄ±s Abdullah Karacan Bey, Hakk'Ä±n rahmetine kavuÅŸmuÅŸtur. Kendisine Allah'tan rahmet diliyorum, yakÄ±nlarÄ±na sabÄ±r diliyorum, baÅŸsaÄŸlÄ±ÄŸÄ± diliyorum. Olay bütün yönleriyle araÅŸtÄ±rÄ±lÄ±yor. Olaya Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±'mÄ±za intikal ettiÄŸi andan itibaren biz olayÄ±n üzerindeyiz. Gerekli araÅŸtÄ±rmalar titizlikle hassasiyetle yapÄ±lÄ±yor" dedi.

GözaltÄ±ndaki saldÄ±rgan Sedat U.'nun (33) emniyetteki sorgusunun sürdürüldüÄŸü öÄŸrenildi.

DÄ°SK: ACIMIZ BÜYÜK

Lastik-Ä°ÅŸ Genel BaÅŸkanÄ± Abdullah Karacan'Ä±n ölümüyle ilgili DÄ°SK Genel Merkezinden yazÄ±lÄ± bir açÄ±klama yayÄ±mlandÄ±.

YapÄ±lan yazÄ±lÄ± açÄ±klamada "Lastik-Ä°ÅŸ SendikamÄ±zÄ±n Genel BaÅŸkanÄ± Abdullah Karacan, Sakarya’da iÅŸyeri ziyareti sÄ±rasÄ±nda silahlÄ± saldÄ±rÄ±ya uÄŸradÄ±. SaldÄ±rÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Lastik Ä°ÅŸ SendikamÄ±zÄ±n Genel BaÅŸkanÄ± Abdullah Karacan, Lastik-Ä°ÅŸ Sakarya Åžube BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Mustafa Sipahi ve Åžube Yönetim Kurulu üyesi Osman Bayraktar Sakarya EÄŸitim ve AraÅŸtÄ±rma Hastanesi’ne kaldÄ±rÄ±ldÄ±. Genel BaÅŸkan Abdullah Karacan aÄŸÄ±r yaralÄ± olarak kaldÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± hastanede yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi.

AcÄ±mÄ±z büyük.

Ailesinin, Lastik-Ä°ÅŸ sendikamÄ±zÄ±n ve tüm DÄ°SK’lilerin baÅŸÄ± saÄŸ olsun" ifadeleri yer aldÄ±.

ÖZGEÇMÄ°ÅžÄ°

Ä°zmit'te 1961'te doÄŸan Abdullah Karacan, Ä°zmit Endüstri Meslek Lisesi'nden mezun oldu. Ä°zmit'teki lastik fabrikasÄ±nda çalÄ±ÅŸma hayatÄ±na giren Karacan, iÅŸ yeri temsilciliÄŸi ve iÅŸ yeri baÅŸ temsilciliklerinden sonra Ä°zmit Åžube SekreterliÄŸi yaptÄ±.

Daha sonra Lastik-Ä°ÅŸ SendikasÄ± Genel SekreterliÄŸine getirilen Karacan, 2002'de Lastik-Ä°ÅŸ Genel BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na seçildi. Karacan, 2002'den bu yana Lastik-Ä°ÅŸ Genel BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± görevini sürdürüyordu.

FotoÄŸraf: DHA

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 14 KasÄ±m 2018 14:20

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