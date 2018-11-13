Lastik-Ä°ÅŸ BaÅŸkanÄ±'Ä±n Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ ana iliÅŸkin gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ler ortaya Ã§Ä±ktÄ±

DÄ°SK'e baÄŸlÄ± Lastik-Ä°ÅŸ SendikasÄ±nÄ±n Genel BaÅŸkanÄ± Abdullah Karacan ve yanÄ±ndaki 2 kiÅŸi, Sakarya'nÄ±n Arifiye ilçesinde bulunan lastik fabrikasÄ±na ziyarete gittiÄŸi sÄ±rada silahla vuruldu. BaÅŸÄ±ndan vurulduÄŸu belirtilen Karacan, kaldÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± hastanede hayatÄ±nÄ± kaybederken ateÅŸ ettiÄŸi iddia edilen iÅŸçi Sedat Uzunlar tutuklandÄ±. Uzunlar, ifadesinde sendika tarafÄ±ndan iÅŸçilere mobbing yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ±, olay sÄ±rasÄ±nda darbedildiÄŸini ve tehdit edildiÄŸini söyledi. öte yandan yaÅŸanan olaya iliÅŸkin MOBESE kayÄ±tlarÄ± da ortaya çÄ±ktÄ±. görüntüler Sedat Uzunlar'Ä±n emniyette verdiÄŸi ifadeyi destekliyor.

Ä°ZMÄ°T'TE TÖREN DÜZENLENDÄ°

Sakarya'nÄ±n Arifiye ilçesindeki lastik fabrikasÄ±nda uÄŸradÄ±ÄŸÄ± silahlÄ± saldÄ±rÄ± sonucu kaldÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± hastanede hayatÄ±nÄ± kaybeden DÄ°SK'e baÄŸlÄ± Lastik-Ä°ÅŸ'in Genel BaÅŸkanÄ± Abdullah Karacan için Ä°zmit Lastik-Ä°ÅŸ Sosyal Tesisleri önünde tören düzenlendi.

Abdullah Karacan'Ä±n eÅŸi Tülay Karacan, çocuklarÄ± ve arkadaÅŸlarÄ±, tabuta sarÄ±larak gözyaÅŸÄ± döktü.

Burada konuÅŸan DÄ°SK Genel BaÅŸkanÄ± Arzu ÇerkezoÄŸlu, Karacan'Ä±n Lastik-Ä°ÅŸ SendikasÄ±nÄ± zor günlerden bu günlere getirdiÄŸini belirterek, Karacan'Ä±n lastik iÅŸçilerinin ÅŸartlarÄ±nÄ±n iyileÅŸtirilmesi için çaba gösterdiÄŸini söyledi.

ÇerkezoÄŸlu, "Lastik fabrikalarÄ±nda taÅŸeron firmalarÄ±nÄ±n ortadan kaldÄ±rÄ±lmasÄ± onun eseriydi. Bugün buradan bir kez de Abdullah baÅŸkanÄ±mÄ±za söz vermeliyiz. Çok açÄ±ktÄ±r ki Abdullah Karacan, verdiÄŸi bu mücadeleyle hep bizim yanÄ±mÄ±zda olacak ve biz onu yaÅŸatacaÄŸÄ±z. BaÅŸta lastik iÅŸçileri, Lastik-Ä°ÅŸ SendikamÄ±z, DÄ°SK'in 22 sendikasÄ± ve DÄ°SK, Abdullah Karacan'Ä± yaptÄ±klarÄ±yla, mücadelesiyle yaÅŸatmaya devam edecek." diye konuÅŸtu.

IndustriALL Küresel SendikasÄ± Genel Sekreter YardÄ±mcÄ±sÄ± Kemal Özkan da Karacan'Ä±n örnek bir insan olduÄŸunu belirtti.

Karacan'Ä±n Lastik-Ä°ÅŸ SendikasÄ±nÄ± iyi bir noktaya getirdiÄŸini aktaran Özkan, "Ä°çimiz kan aÄŸlÄ±yor. Bunu hazmetmek kolay deÄŸil. HakkÄ±mÄ±z ona helal olsun. Ancak onun bize hakkÄ±nÄ± helal edebilmesi için yapmamÄ±z gerekenler var. KatÄ±lÄ±mcÄ±lar olarak ona bir söz vermemiz gerekiyor. Onun dalgalandÄ±rdÄ±ÄŸÄ± bayraÄŸÄ± indirmeyeceÄŸimize söz vermemiz gerekiyor. Ancak böyle kendisi rahat ve huzur içinde uyuyabilir." ifadelerini kullandÄ±.

Lastik-Ä°ÅŸ Genel Sekreteri Alaaddin SarÄ± ise acÄ±larÄ±nÄ±n büyük olduÄŸunu dile getirerek, "AÄŸabeyim burada yatÄ±yor. AÄŸabeyimi buraya gönderenlere lanet okuyoruz. Abdullah Karacan, dost, yiÄŸit, yardÄ±msever insandÄ±. Burada bulunan arkadaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n derdine deva olan bir insandÄ±. Lastik-Ä°ÅŸ SendikasÄ±nÄ± onun koyduÄŸu ilkelerle biz veya bizden sonrakiler aynÄ± kararlÄ±lÄ±kla devam ettireceÄŸine inanÄ±yoruz." diye konuÅŸtu.

Karacan'Ä±n naaÅŸÄ±, daha sonra cenaze töreni için Fevziye Camisi'ne götürüldü. Abdullah Karacan'Ä±n cenazesi, Ä°zmit BaÅŸçeÅŸme MezarlÄ±ÄŸÄ±'nda topraÄŸa verildi.

Cenaze törenine, Karacan'Ä±n ailesi ve yakÄ±nlarÄ±nÄ±n yanÄ± sÄ±ra Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, AKP Kocaeli Milletvekili Mehmet Akif YÄ±lmaz, CHP Ä°zmir Milletvekili Kani Beko, BüyükÅŸehir Belediye BaÅŸkan Vekili Zekeriya Özak, belediye baÅŸkanlarÄ±, siyasi partilerin temsilcileri, sendikalarÄ±n genel baÅŸkanlarÄ±, il temsilcileri ve sendika üyesi çok sayÄ±da iÅŸçi ile vatandaÅŸ katÄ±ldÄ±.

KARACAN'I VURAN Ä°ÅžÇÄ° TUTUKLANDI

Karacan'Ä± kendi silahÄ±yla vuran ve yanÄ±ndaki 2 kiÅŸiyi de yaralayan Sedat Uzunlar sevk edildiÄŸi adliyede tutuklandÄ±. Uzunlar, emniyetteki ifadesinde, olayÄ± baÅŸtan sona anlattÄ± ve ÅŸunlarÄ± söyledi: Bu fabrikaya bir önceki Lastik- Ä°ÅŸ SendikasÄ± BaÅŸkanÄ± döneminde girdim. Bu baÅŸkanla genel baÅŸkanÄ±n arasÄ±nÄ±n bilmediÄŸim bir nedenle bozuk olduÄŸunu biliyorum. 1 sene kadar önce genel baÅŸkan ÅŸube baÅŸkanÄ±nÄ± istifaya yönlendirmiÅŸti. Bu dönemden sonra Genel BaÅŸkan, bizim sorunlarÄ±mÄ±zla kendisi ilgilenmeye baÅŸladÄ±. Bu süreçte ÅŸube, önceki ÅŸube baÅŸkanÄ±nÄ±n fabrikaya kabulleri yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ±, önceki ÅŸube baÅŸkanÄ±nÄ±n iÅŸe aldÄ±ÄŸÄ± kiÅŸilerin artÄ±k çalÄ±ÅŸmayacaÄŸÄ±nÄ± söylediler, zorlanacaklarÄ± birimlere yönlendirildiler. Bu ÅŸekilde mobbing uygulayarak bu iÅŸçilerin iÅŸten çÄ±karÄ±lmalarÄ± saÄŸlandÄ±. Biz de bu durumu anlamak için sendikayla görüÅŸtük. Sendika yaÅŸananlarÄ±n kendileriyle ilgili olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± bizlere söyledi; kÄ±sÄ±m amirlerine dile getirdim. YaÅŸananlarÄ±n arkasÄ±nda sendikanÄ±n olduÄŸunu ve sendikanÄ±n talepleri fabrika müdürüne ileterek gerçekleÅŸtirdiÄŸini anladÄ±m. Bu sürede benim de yerimin deÄŸiÅŸtirileceÄŸini duydum.

‘BENÄ° GÖNDERDÄ°KLERÄ° BÖLÜMDE Ä°YÄ° BÄ°R PERFORMANS GÖSTEREMEM’

BaÄŸÄ±rsaklarÄ±yla ilgili saÄŸlÄ±k sorunu olduÄŸunu kaydeden Uzunlar, "Bu yüzden beni gönderdikleri bölümde iyi bir performans göstermem mümkün deÄŸildi. Bu performans eksikliÄŸi de beni zorlayacak belki de iÅŸten ayrÄ±lmama neden olacaktÄ±. Bu yüzden ben de geçen hafta sendika Genel BaÅŸkanÄ±nÄ± aradÄ±m görüÅŸmek istediÄŸimi söyledim. O da bana 'Yurt dÄ±ÅŸÄ±ndayÄ±m, bakarÄ±z' dedi. KÄ±sÄ±m amirim, bana, kendilerinin benden memnun olduklarÄ±nÄ± ve beni göndermek istediklerini gerekirse sendikayla yüzleÅŸebileceÄŸini söyledi. Olay günü sendikaya 11.20 sÄ±ralarÄ±nda kapÄ±dan uÄŸradÄ±m. Sendika temsilcisine kÄ±sÄ±m amirimin kendileriyle görüÅŸeceÄŸini benim kendi bölümümde kalma fikrinde olduÄŸumu söyledim. O arada sendika binasÄ±nda tüm görevliler vardÄ±; ancak ben Genel BaÅŸkanÄ± görmemiÅŸtim. 'Biz toplantÄ± yapÄ±yoruz, geleceÄŸiz' dediler, ben de iÅŸime döndüm. Bu görüÅŸme gayet normal gerçekleÅŸti. Ben çalÄ±ÅŸÄ±rken sendikanÄ±n temsilcisi bana 'Çabuk gel, Genel BaÅŸkan seni çaÄŸÄ±rÄ±yor' dedi" ifadelerini kullandÄ±.

‘KÜFÜRLER EDÄ°LDÄ°, DARBEDÄ°LDÄ°M’

Sedat Uzunlar, yaptÄ±ÄŸÄ± görüÅŸme sÄ±rasÄ±nda yaÅŸananlara iliÅŸkin ÅŸunlarÄ± kaydetti: Temsilcilikte birçok isim ve Genel BaÅŸkan bulunuyordu. Henüz 1-2 adÄ±m atmÄ±ÅŸtÄ±m ki Genel BaÅŸkan, belinden silahÄ± çÄ±kararak silahÄ±n aÄŸzÄ±na mermiyi verdi ve bana 'Gel lan' dedi. Kendisi oturur haldeydi, silahÄ± bana doÄŸrultmadÄ±, elleri masanÄ±n üzerindeydi ve silah da elindeydi. Ben silahÄ± görünce korktum, 'Benim dÄ±ÅŸarÄ± çÄ±kmam lazÄ±m' dedim ve dÄ±ÅŸarÄ± çÄ±ktÄ±m. KoÅŸar adÄ±m güvenlik bölümüne doÄŸru ilerlemeye baÅŸladÄ±m. Bu sÄ±rada peÅŸinden Osman Bayraktar geldi ve sakin bir tavÄ±rla 'KonuÅŸacaÄŸÄ±z' dedi. Ben de beni eninde sonunda yakalarlar, diye düÅŸündükten sonra tekrar geri döndüm. Genel BaÅŸkan yine bir önceki ÅŸekilde masada oturuyor ve elinde silahÄ± tutuyordu. Sonra ayaÄŸa kalktÄ±, elinde hala silah vardÄ±, bana doÄŸrultulmuÅŸ deÄŸildi, bana doÄŸru yürümeye baÅŸladÄ±. 'Tutun bu p…..... bu kayÄ±t yapar telefonu elinden alÄ±n' dedi. Bunun üzerine elimde olan telefonu aldÄ±lar. Bu sÄ±rada yanÄ±ndakiler bana yumruk attÄ±lar. AyrÄ±ca kollarÄ±mdan tutuyorlardÄ±. Ben de kendimi kurtarmaya çalÄ±ÅŸÄ±yordum ve baÅŸÄ±mÄ± sallÄ±yordum. Genel BaÅŸkan iyice yanÄ±ma yaklaÅŸtÄ±, bu sÄ±rada biz Genel BaÅŸkanÄ±n oturduÄŸu tam iç kÄ±smÄ±ndaydÄ±k. 'Sen bu iÅŸi neden karÄ±ÅŸtÄ±rÄ±yorsun p…….. i...' dedi. Ben de 'Bu iÅŸ ekmek meselesi' dedim. Bu defa bana 'Senin ekmeÄŸini ben veriyorum p….…., bana mÄ± dikiliyorsun, seni i... yaparÄ±m. Ben yaptÄ±m, hesap mÄ± soruyorsun?' dedi ve bana doÄŸru kafa attÄ±. Ben baÅŸÄ±mÄ± çevirdim, saÄŸ gözümün altÄ±na kafasÄ± geldi. Hatta ÅŸu anda darp izi de gözükmektedir. Bunun üzerine ben de kendimi kurtarmak için manevra yapmaya çalÄ±ÅŸÄ±yordum. Bu sÄ±rada hepsi birden bana doÄŸru saldÄ±rdÄ±. Ben de can havliyle kendimi dÄ±ÅŸarÄ± atabildim. Kaçmaya çalÄ±ÅŸÄ±yordum, bu sÄ±rada peÅŸimden geldiler.

'DOÄžRUDAN ATEÅž ETME EYLEMÄ° GERÇEKLEÅžTÄ°RMEDÄ°M'

KÄ±yafetlerimi üzerimden çÄ±kardÄ±lar ve beni içeri soktular. Daha önce ismini verdiÄŸim herkes bu eylemlere katÄ±ldÄ±. Beni dövmeye devam ediyorlardÄ±. Biri bana 'BaÅŸkanÄ±n elini öp, sen baÅŸkana nasÄ±l diklenirsin, nasÄ±l konuÅŸursun' dedi. Genel BaÅŸkan bana yaklaÅŸtÄ± 'Öp lan elimi' dedi. Silah hala elindeydi. Ben de 'Kimseye biat etmem' dedim. Bunun üzerine silahÄ± bana doÄŸru kaldÄ±rmaya baÅŸladÄ± ve 'Seni öldürürüm' dedi. KarÅŸÄ±lÄ±klÄ± bir haldeydik. Ben can havliyle silahÄ±n namlusunu tuttum. Benim her iki elimden tuttular, diÄŸerleri de beni çekiÅŸtiriyorlardÄ±. Bu ÅŸekilde masanÄ±n arka tarafÄ±na doÄŸru hep birlikte birbirimizi sürükleyerek gittik. Benim elim hala silahÄ±n namlusundaydÄ± silahÄ±n kabzasÄ±nÄ± hala Genel BaÅŸkan tutuyordu. Ben silahÄ± çekiÅŸtirmeye çalÄ±ÅŸÄ±yordum. Hatta namluyu ters tarafa çevirebilmiÅŸtim. Namlu sürekli dönüyordu ama bana dönük deÄŸildi. Ben spor yaptÄ±ÄŸÄ±m için güçlü bir bünyeye sahiptim. Bu yüzden silahÄ±n namlusunu kendimden uzaklaÅŸtÄ±rabilmiÅŸtim. Bu sÄ±rada silah patladÄ±. 3- 4 kez 'Pat pat' diye ses geldi, silah benim elimde kaldÄ± baÅŸkan yere düÅŸtü. Ben de silahla birlikte temsilcilikten dÄ±ÅŸarÄ± doÄŸru kaçtÄ±m. PeÅŸimden 'YakalayÄ±n' diye ses duyunca ateÅŸ ede ede fabrika çÄ±kÄ±ÅŸÄ±na doÄŸru kaçmaya baÅŸladÄ±m. Güvenlik noktasÄ±nda taksi vardÄ±, bindim kaçtÄ±m. Emniyete gitmek üzere yola çÄ±ktÄ±m, arkamdan polis geldi; beni aldÄ±, silahÄ±mÄ± teslim ettim. DoÄŸrudan ateÅŸ etme eylemi gerçekleÅŸtirmedim. Kimseyi hedef almadÄ±m. AyrÄ±lÄ±rken Genel BaÅŸkanÄ±n yere düÅŸtüÄŸünü gördüm. Vücudumdaki tüm yaralanmalar bu olay sÄ±rasÄ±nda meydana gelmiÅŸtir.

Ä°ÅŸçi Sedat Uzunlar, “Bundan 1 yÄ±l önce kadar sendika üyeleri, bana, bende ÅŸube baÅŸkanÄ± potansiyeli olduÄŸunu ima edip söylüyorlardÄ±. Ä°zmit'teki tesis bürosuna gittim, Genel BaÅŸkanla baÅŸ baÅŸa görüÅŸtük. Bürosuna gittiÄŸimde daha önceki sendika baÅŸkanÄ±nÄ±n iÅŸe soktuÄŸu kiÅŸilerin duvarda listesi vardÄ±. Bu listede benim de adÄ±m vardÄ±. GörüÅŸme sÄ±rasÄ±nda 'Ben mafyayÄ±m, bu iÅŸler bildiÄŸiniz gibi deÄŸil; ben MÄ°T'im, benim kardeÅŸim adam öldürdü. AdapazarÄ±'na gelir kaldÄ±rÄ±rÄ±m, benim böyle bir potansiyelim var' dedi" diye konuÅŸtu.

YAYIN YASAÄžI GETÄ°RÄ°LDÄ°

Sakarya Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±, 1. Sulh Ceza HakimliÄŸi'nden, olaya iliÅŸkin tüm basÄ±n yayÄ±n organlarÄ± vasÄ±tasÄ±yla olayla ilgili olarak yayÄ±n yasaÄŸÄ± getirilmesi talebinde bulundu.

1. Sulh Ceza HakimliÄŸi talebi kabul etti ve “Ä°ddianamenin kabulü kararÄ±na kadar kamuoyunun bilgilendirilmesine iliÅŸkin ve yalnÄ±zca haber özelliÄŸi taÅŸÄ±yan haberler dÄ±ÅŸÄ±nda ÅŸüphelinin ve müÅŸtekilerin ismi belirtilerek veya fotoÄŸraflarÄ± kullanÄ±larak soruÅŸturma evrakÄ±nÄ±n içeriÄŸi ile ilgili olmak üzere her türlü sesli ve görüntülü, yazÄ±lÄ± ve görsel medya ile internet ortamÄ±nda yapÄ±lan yayÄ±nlarÄ±n yasaklanmasÄ±na karar verilmiÅŸtir” dedi.

EMNÄ°YET MÜDÜRLÜÄžÜ: Ä°ÅžÇÄ°NÄ°N GÖREV YERÄ° DEÄžÄ°ÅžTÄ°RÄ°LDÄ°ÄžÄ° Ä°ÇÄ°N YAÅžANDI

Sakarya Emniyet MüdürlüÄŸü Karacan'Ä±n öldürülmesine iliÅŸkin açÄ±klama yaptÄ±. AçÄ±klamada, Karacan'Ä±n saat 12.00 civarÄ±nda, ilçedeki fabrikanÄ±n bahçesinde bulunan sendika temsilciliÄŸi binasÄ±nda baÅŸÄ±ndan vurulduÄŸu, kaldÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± Sakarya Üniversitesi EÄŸitim ve AraÅŸtÄ±rma Hastanesi'nde yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdiÄŸi anÄ±msatÄ±ldÄ±.

Olayda, sendikanÄ±n mali sekreteri Mustafa Sipahi ile sendika temsilcisi Osman Bayraktar'Ä±n hayati tehlike arz etmeyecek ÅŸekilde yaralandÄ±ÄŸÄ± ve aynÄ± hastanede tedavi altÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± aktarÄ±lan açÄ±klamada, ÅŸunlar kaydedildi:

“YapÄ±lan olay yeri incelemesi ve tahkikatlar neticesinde, ÅŸahsÄ±n (ÅŸüpheli) fabrikada iÅŸçi olarak çalÄ±ÅŸan S.U olduÄŸu, iÅŸ yerindeki görev yeri deÄŸiÅŸikliÄŸi nedeniyle sendika yetkilileri ile tartÄ±ÅŸma yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±, çÄ±kan kargaÅŸa sÄ±rasÄ±nda Genel BaÅŸkan Abdullah Karacan'a ait taÅŸÄ±ma ruhsatlÄ± silahÄ± alarak olayÄ± gerçekleÅŸtirdiÄŸi anlaÅŸÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r. Åžüpheli S.U olayda kullandÄ±ÄŸÄ± silahla bindiÄŸi ticari taksiyle kaçmaya çalÄ±ÅŸÄ±rken polis ekipleri tarafÄ±ndan kÄ±sa sürede yakalanmÄ±ÅŸtÄ±r. Olayla ilgili çok yönlü tahkikat devam etmektedir.”

BAÅžSAVCI: GEREKLÄ° ARAÅžTIRMA HASSASÄ°YETLE YAPILIYOR

Sakarya Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±sÄ± Lütfi Dursun, saldÄ±rÄ±nÄ±n gerçekleÅŸtirildiÄŸi lastik fabrikasÄ±ndaki sendika temsilciliÄŸinde inceleme yaptÄ±. Sendika temsilciliÄŸinin içindeki ve çevresindeki kamera kayÄ±tlarÄ±na el koyulduÄŸu öÄŸrenildi. BaÅŸsavcÄ± Dursun, fabrikadan ayrÄ±lÄ±rken, gazetecilere yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, "Sakarya ilimizde, saat 12.00 sularÄ±nda böyle bir olayÄ±n meydana gelmesi, bizi son derece derinden üzmüÅŸtür. Olayla ilgili olarak 2 cumhuriyet savcÄ±sÄ± tarafÄ±mdan görevlendirildi. Ben de refakat ediyorum. Olay bütün yönleriyle araÅŸtÄ±rÄ±lÄ±yor, inceleniyor, soruÅŸturuluyor. Vuran ÅŸahÄ±s, silahÄ±yla beraber kaçarken, ÅŸu an elimizde. Onun sorgusu devam ediyor. Vurulan ÅŸahÄ±s Abdullah Karacan Bey, Hakk'Ä±n rahmetine kavuÅŸmuÅŸtur. Kendisine Allah'tan rahmet diliyorum, yakÄ±nlarÄ±na sabÄ±r diliyorum, baÅŸsaÄŸlÄ±ÄŸÄ± diliyorum. Olay bütün yönleriyle araÅŸtÄ±rÄ±lÄ±yor. Olaya Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±'mÄ±za intikal ettiÄŸi andan itibaren biz olayÄ±n üzerindeyiz. Gerekli araÅŸtÄ±rmalar titizlikle hassasiyetle yapÄ±lÄ±yor" dedi.

GözaltÄ±ndaki saldÄ±rgan Sedat U.'nun (33) emniyetteki sorgusunun sürdürüldüÄŸü öÄŸrenildi.

DÄ°SK: ACIMIZ BÜYÜK

Lastik-Ä°ÅŸ Genel BaÅŸkanÄ± Abdullah Karacan'Ä±n ölümüyle ilgili DÄ°SK Genel Merkezinden yazÄ±lÄ± bir açÄ±klama yayÄ±mlandÄ±.

YapÄ±lan yazÄ±lÄ± açÄ±klamada "Lastik-Ä°ÅŸ SendikamÄ±zÄ±n Genel BaÅŸkanÄ± Abdullah Karacan, Sakarya’da iÅŸyeri ziyareti sÄ±rasÄ±nda silahlÄ± saldÄ±rÄ±ya uÄŸradÄ±. SaldÄ±rÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Lastik Ä°ÅŸ SendikamÄ±zÄ±n Genel BaÅŸkanÄ± Abdullah Karacan, Lastik-Ä°ÅŸ Sakarya Åžube BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Mustafa Sipahi ve Åžube Yönetim Kurulu üyesi Osman Bayraktar Sakarya EÄŸitim ve AraÅŸtÄ±rma Hastanesi’ne kaldÄ±rÄ±ldÄ±. Genel BaÅŸkan Abdullah Karacan aÄŸÄ±r yaralÄ± olarak kaldÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± hastanede yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi.

AcÄ±mÄ±z büyük.

Ailesinin, Lastik-Ä°ÅŸ sendikamÄ±zÄ±n ve tüm DÄ°SK’lilerin baÅŸÄ± saÄŸ olsun" ifadeleri yer aldÄ±.

ÖZGEÇMÄ°ÅžÄ°

Ä°zmit'te 1961'te doÄŸan Abdullah Karacan, Ä°zmit Endüstri Meslek Lisesi'nden mezun oldu. Ä°zmit'teki lastik fabrikasÄ±nda çalÄ±ÅŸma hayatÄ±na giren Karacan, iÅŸ yeri temsilciliÄŸi ve iÅŸ yeri baÅŸ temsilciliklerinden sonra Ä°zmit Åžube SekreterliÄŸi yaptÄ±.

Daha sonra Lastik-Ä°ÅŸ SendikasÄ± Genel SekreterliÄŸine getirilen Karacan, 2002'de Lastik-Ä°ÅŸ Genel BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na seçildi. Karacan, 2002'den bu yana Lastik-Ä°ÅŸ Genel BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± görevini sürdürüyordu.

FotoÄŸraf: DHA

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 15 KasÄ±m 2018 20:51

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